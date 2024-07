Bereits vor 33 Jahren wurde bei Michael J. Fox die Parkinson-Krankheit diagnostiziert. Damals war der US-Schauspieler der Filmreihe „Zurück in die Zukunft“ gerade mal 29 Jahre alt. Seitdem ist Fox zum Aktivisten und Botschafter für die Behandlung dieser Nervenkrankheit geworden.

„Es wird immer härter, jeden Tag wird es härter“, sagte er im April 2023 dem amerikanischen TV-Sender CBS. Durch mehrere Stürze nach einer Tumor-Operation an der Wirbelsäule hatte er sich verschiedene Knochenbrüche zugezogen.

Doch Michael J Fox kämpft.

Am Samstagabend (29. Juni) erschien er beim englischen Glastonbury Festival als Überraschungsgast der Headliner-Band Coldplay. Bei deren „Rekord-Aufritt“ (Coldplay war dort zum fünften Mal in der Pole Position) spielte Fox beim Song „Fix You“ Gitarre. Ein Ereignis, das „f*cking mind blowing“ gewesen ist, wie er auf seinen Social-Media-Kanälen verkündete.

Für die BBC war es der emotionale Anker des Festivals: „Jedes Glastonbury braucht einen prägenden Augenblick – und dieser fühlte sich an wie der für 2024.“

Auf Instagram dankte Fox am Tag nach dem Auftritt dem Team von Coldplay und den Bandmitgliedern Chris Martin, Will Champion, Johnny Buckland und Guy Berryman sowie Manager Phil Harvey. Er teilte auch ein Foto von einem Schild mit der Aufschrift „Coldplay special guest“ und ein kurzes Video mit der Band hinter der Bühne.

„Eine denkwürdige Zeit, ein herausragender Moment“, heißt es neben diversen Schnappschüssen, die auch die Mitglieder seines Teams zeigen. Er selbst sitzt im Rollstuhl, in den Händen ein Schild mit der Aufschrift „Optimismus ist ein politischer Akt“.

Die von Fox im Jahr 2000 gegründete Stiftung zur Erforschung und Bekämpfung der Parkinson-Krankheit hat nach Angaben britischer Medien bislang rund zwei Milliarden Euro Spenden-Gelder gesammelt.

Gegen Ende von „Fix You“ ergriff Chris Martin auf der Bühne das Wort: „Der Hauptgrund, warum wir überhaupt in einer Band sind, ist, dass wir ‚Zurück in die Zukunft‘ gesehen haben“. Fox spielt bekanntlich Marty McFly, der während der Abschlussball-Szene in der Schul-Aula von 1955 Gitarre spielt. „Vielen Dank an unseren ewigen Helden und einen der erstaunlichsten Menschen der Welt: Mr. Michael J. Fox!“. Passend dazu hatte Martin während „Fix You” einige Male „Go, Johnny, go, go, go” skandiert, in Anspielung an den Song-Ausruf von Chuck Berry.

Bereits im Jahr 2016 hatten Fox und Coldplay gemeinsam auf der Bühne des Metlife Stadiums in New Jersey gestanden, und den Chuck Berry-Klassiker aus ‚Zurück in die Zukunft‘ gespielt.

„Coldplay, wow just wow! Was für ein Auftritt und dann noch Michael J. Fox. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr nicht den Tränen nahe gewesen seid“; schrieb ein Fan auf dem Nachrichtendienst „X“.