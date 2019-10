Seit Monaten arbeiten Nick Cave und die Bad Seeds an dem Nachfolger von „Skeleton Tree“ (2016). Bereits nächste Woche wird „Ghosteen“ weltweit auf allen digitalen Plattformen veröffentlicht.

Nick Cave kündigte überraschend an, dass das neue Album mit den Bad Seeds bereits nächste Woche am 3. Oktober um 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf Youtube Premiere feiern wird. Am 04. Oktober folgt der digitale Release und ab dem 8. November steht die Platte als Vinyl und CD in den Regalen. „Ghosteen“ ist der Nachfolger des Traueralbums „Skeleton Tree“ aus dem Jahr 2016 und kann ab sofort auf nickcave.com/ghosteen vorbestellt werden. Mehr Infos zur Premiere erfahrt ihr hier. Über die neuen Songs sagte der Sänger während einer Veranstaltung in Melbourne Anfang des Jahres, dass er „sehr, sehr begeistert davon“ sei.…