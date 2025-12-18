Kiss-Cam von Coldplay: Erwischte Managerin bricht ihr Schweigen

i Kristin Cabot, deren Liaison mit ihrem Chef bei einem Coldplay-Konzert in diesem Sommer viral ging und beide ihre Jobs kostete, hat erstmals öffentlich Stellung bezogen. In einem Porträt in der „New York Times“ schildert sie, wie sie mit den Folgen der öffentlichen Beschämung lebt. „Ich war so beschämt und so entsetzt“, sagte sie. „Ich bin die Leiterin der Personalabteilung und er ist der CEO. Es ist einfach so klischeehaft und so schlimm.“ Doch wie sie erklärte, wurde der Fallout deutlich schlimmer, nachdem die öffentliche Bloßstellung zu Doxxing führte. Mit 500 bis 600 Anrufen pro Tag und schätzungsweise 50 bis 60 Morddrohungen.

Cabot, 53, betonte in dem Artikel, dass sie vor dem Konzert keine Beziehung zu ihrem Chef, dem ehemaligen Astronomer-CEO Andy Byron, gehabt habe und dass der erste Kuss zwischen ihnen genau der gewesen sei, der auf der Jumbotron-Leinwand des Gillette Stadiums zu sehen war. „Ich habe eine schlechte Entscheidung getroffen, ein paar High Noons getrunken und mit meinem Chef getanzt und mich unangemessen verhalten“, sagte sie.

„Und das ist nicht nichts. Ich habe Verantwortung übernommen und dafür meine Karriere aufgegeben. Das ist der Preis, den ich gewählt habe. Ich möchte, dass meine Kinder wissen, dass man Fehler machen kann und richtig Mist bauen kann. Aber man sollte dafür nicht mit dem Tod bedroht werden.“

Beginn der Geschichte und der Abend des Konzerts

Sie schilderte außerdem ihre Sicht der Dinge und erklärte, dass sie im November 2024 bei Astronomer angefangen habe und sich mit Byron über ihre gemeinsamen Trennungen von ihren Ehepartnern verbunden fühlte. Als sie ein Knistern spürte, lud sie ihn mit Freunden zu einem Coldplay-Konzert ein. „Ich dachte: ‚Ich habe das im Griff. Und ch kann einen Crush haben. Ich kann damit umgehen‘“, sagte sie der „Times“. Auf dem Weg dorthin erfuhr sie, dass ihr Ehemann, ebenfalls Andrew genannt, im Publikum sein würde. Trotzdem, so sagte sie, ließ sie sich auf den Moment ein und zog Byrons Arme für einen Kuss um sich, genau in dem Moment, als die Kamera sie einfing.

Als ihnen bewusst wurde, dass sie auf der Leinwand zu sehen waren und sie sofort zurückzuckten, kommentierte Coldplay-Sänger Chris Martin: „Entweder haben sie eine Affäre, oder sie sind einfach sehr schüchtern.“ Cabot erzählte der Times, dass sie und Byron beschämt zur Bar rannten. „Wir saßen beide einfach da, mit dem Kopf in den Händen, so nach dem Motto: ‚Was ist gerade passiert?‘“, erinnerte sie sich und fügte hinzu, dass ihr erster Impuls gewesen sei, den Vorstand von Astronomer über den Vorfall zu informieren. Nachdem sie um 4 Uhr morgens ein TikTok mit dem Kuss erhalten hatte, fuhr sie am nächsten Tag nach Boston, um ihren Ehemann zu sehen und ihren Kindern zu erzählen, was passiert war.

Rücktritt, öffentlicher Druck und Kritik

Byron trat wenige Tage nach dem Konzert von seinem Posten zurück. Nachdem der Vorstand von Astronomer den Vorfall untersucht hatte, bot man Cabot an, ihren Job zu behalten, doch sie entschied sich stattdessen, später im Juli selbst zurückzutreten. Sie versuchte, sich zur Selbstheilung zurückzuziehen, doch die öffentliche Beschämung war schnell und heftig. Als Menschen ihre täglichen Routinen kommentierten, begann sie um ihre eigene Sicherheit und die ihrer Kinder zu fürchten. Der Times sagte sie jedoch, sie wolle Verantwortung für ihr Handeln übernehmen und hoffe, dass die Menschen ihre Privatsphäre verstehen und respektieren.

Byron, Cabots Ex-Ehemann und Vertreter von Astronomer lehnten eine Stellungnahme ab.

Die härtesten Kritiker, so Cabot gegenüber der Times, seien Frauen gewesen. Besonders enttäuscht sei sie von Gwyneth Paltrow gewesen, die in einer augenzwinkernden Werbung für Astronomer mitspielte. Paltrow habe den Begriff „conscious uncoupling“ geprägt und ein Unternehmen aufgebaut, das Frauen unterstütze.

Der Jumbotron-Kuss von Cabot und Byron wurde zu einem der produktivsten Memes des Jahres. Eine Person kommentierte in sozialen Medien: „Shoutout an Coldplay, die es geschafft haben, für einen Tag das ganze Internet zusammenzubringen.“

Nach dem Vorfall machte es Martin zur Gewohnheit, das Publikum darauf hinzuweisen, dass es während des von ihm sogenannten „Jumbotron Songs“ auf der Leinwand landen könne. „Wir würden gern ein paar von euch im Publikum begrüßen“, sagte er im Juli beim Konzert in Madison, Wisconsin, nach Cabots viralem Moment. „Und so machen wir das: Wir benutzen unsere Kameras und zeigen einige von euch auf dem großen Bildschirm. Also bitte, falls ihr euch noch nicht geschminkt habt, schminkt euch jetzt.“