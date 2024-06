Am Samstag (08. Juni( wurde das Publikum in Athen zum ersten Mal Zeuge einer Live-Performance des unveröffentlichten Songs „All My Love“ von Coldplay. Während des Konzerts, welches die erste von zwei Shows in der Stadt war, erzählte Frontmann Chris Martin dem Publikum: „Wir haben einen neues Lied, das ihr eigentlich erst im September hören solltet, aber ich werde es jetzt ein einziges Mal für euch spielen.“

Martin forderte das Publikum auch auf, das Stück nicht aufzunehmen und im Internet zu veröffentlichen. „Ich weiß, dass das schwer zu fragen ist“, sagte er, „aber wenn wir es einfach wie eine Probe zwischen uns behandeln könnten“. Seine Bitte wurde letztlich ignoriert, aber schön, dass er es versucht hat.

So klingt die neue Coldplay-Komposition

„Dieser Song heißt ‚All My Love‘, so fühlen wir für euch alle“, sagte der Musiker bei der Vorstellung des Stücks. Als letztes Lied des Konzerts spielte er „All My Love“ solo am Klavier. „Wir sind durch Tiefs gegangen/Und durch Sonnenschein, gingen durch Schnee/All die Farben des Wetters/Wir gingen durch Höhen/Jede Ecke des Himmels/Und noch immer halten wir zusammen“, singt Martin in der ersten Strophe und leitet zum zärtlichen Refrain über: „Du hast all meine Liebe/Auch wenn es regnet und schüttet/Ich gehöre dir/Du hast all meine Liebe/Auch wenn es regnet/bleibt es gleich/Du hast all meine Liebe.“

„All My Love“ kommt im September

Coldplay veröffentlichten zuletzt 2022 Musik, als sie „Biutyful“ und „Let Somebody Go“, ihre Zusammenarbeit mit Selena Gomez, veröffentlichten. Ihr jüngstes Album, „Music of the Spheres“, erschien 2021. Seit März 2022 ist die Band auf Welttournee, um die LP zu promoten. Das Ende der Tournee ist derzeit für November 2024 geplant. Zu diesem Zeitpunkt werden Coldplay vermutlich einen ruhigeren Gang einlegen und mit „All My Love“ im September weitere Musik veröffentlichen.

Konzert-Störer fällt von der Bühne

Am Sonntag, den 09. Juni spielten Coldplay die zweite Show im ausverkauften Olympiastadion in Athen. Einer der knapp 70.000 Fans wollte Chris Martin offensichtlich besonders nahe sein. Denn während des Hits „Biutyful“ versuchte ein Konzertgänger die Bühne zu erklimmen.

Allerdings scheiterte der Störenfried, denn als er sich an einem Scheinwerfer festhalten wollte, riss er diesen mit sich in die Tiefe. Licht und Fan fielen in den Bühnengraben, worauf Chris Martin sofort den Song abbrach um sich nach dem Wohlergehen des Randalierers zu erkunden „Gehts ihm gut? Stellt sicher, dass er ok ist und gebt ihm ein Sandwich und einen Drink“, so der Sänger. Es scheint, als sei der Fan nicht schlimm gefallen, denn das Konzert ging daraufhin weiter.