Coldplay möchten sich mehr für die Umwelt einsetzten, das erklärten sie bereits 2021, als sie mitteilten die CO2e-Emissionen ihrer Tourneen um 50 Prozent senken zu wollen. Wie sie nun in einem Beitrag auf ihrer Instagram-Seite bekannt gaben, scheinen Chris Martin und Co. ihr Ziel nicht nur erreicht, sondern übertroffen zu haben.

7 Millionen Bäume für 7 Millionen Besucher:innen

Die „Music Of The Spheres“-Tour, die im März 2022 begann und bisher über 9 Millionen Tickets verkauft hat, soll bereits 59 Prozent weniger CO2e-Emissionen verursacht haben als ihre vorherigen Stadiontourneen in den Jahren 2016 und 2017. Diese Zahl verifizierte auch die Initiative für „eine umweltfreundliche Zukunft“ „MIT Environmental Solutions“. Dies gelang Coldplay durch mehrere Wege. Sie versprachen für jede:n Konzertbesucher:in einen Baum zu pflanzen, was mittlerweile zu 7 Millionen neuen Bäumen weltweit führte. Zudem wurden wiederverwendbare LED-Armbändchen verteilt, die nun von immer mehr Zuschauer:innen zurückgegeben werden: sie vermelden eine durchschnittliche Rücklaufquote von 86 Prozent. Auch das Tanzen zur Musik kam der Umwelt zugute, denn pro Gig wurde durchschnittlich 17 kWh Strom durch Solaranlagen und kinetische Tanzböden in den Stadien erzeugt. Für den Einsatz der Fans bedankte sich die Band:

„Vor allem möchten wir uns bei allen bedanken, die zu einer Show gekommen sind und dabei geholfen haben, die Showbatterien auf den Powerbikes und kinetischen Tanzflächen aufzuladen. Bei allen, die zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit Mitfahrgelegenheiten oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen sind. Bei allen, die mit wiederbefüllbaren Wasserflaschen gekommen sind oder ihr LED-Armband zum Recyceln zurückgegeben haben […].“

Die Stromzufuhr durch die besagten Tanzböden und Elektrofahrräder, die Besucher:innen nutzen konnten, versorgte den ganzen Abend die sogenannte C-Bühne. Diese befindet sich in der Mitte der tanzenden Crowd und vor der eigentlichen Bühne. Und insgesamt 18 Auftritte sollen 2023 vollständig aus recycelten BMW i3-Batterien betrieben worden sein.

Im Rahmen der „Music Of The Spheres“-Tour kommen Coldplay 2024 auch nach Deutschland. Sie werden vom 20. bis 23. Juli insgesamt drei Konzerte in Düsseldorf spielen. Im August kommen sie dann für drei weitere Shows in München zurück.