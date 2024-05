Warum in Coldplay-Videos plötzlich der Mond aufgegangen ist

Schon länger ist klar, dass Coldplay im Anschluss an „Music Of The Spheres“ eine Art Nachfolger veröffentlichen werden. Selbst den Titel lancierte die Band bereits im vergangenen Jahr: „Moon Music“.

Ob es sich nun wirklich um die angekündigte letzte Studioplatte der Band handeln wird, darf erst einmal offen bleiben, Chris Martin und seine Kollegen haben aber schon einmal die (leise, aber raffinierte) Kampagne für die neuen Songs begonnen.

Mehr zum Thema Coldplay: Geschichte einer enttäuschten Liebe

Während die Briten auf ihren Social-Network-Accounts (natürlich zu Vollmond) ein neues Titelbild mit Mondphasen posteten, findet sich das elegantere Teasing auf „Moon Music“ in den Videos zu älteren Liedern und Klassikern. Wer auf Spotify etwa „Yellow“, „A Sky Full Of Stars“ oder „The Scientist“ anhört und dazu das Musikvideo schaut, der entdeckt in den Filmen jeweils einen darin platzierten Halbmond.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Content Feeds Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das letzte Coldplay-Album?

Das große Suchen hat für die Anhänger der Gruppe damit begonnen, ob auch noch in anderen Clips etwas zu entdecken ist. Ein durchaus eleganter Weg, Spuren zurück in die Vergangenheit zu legen. Und wer weiß, vielleicht ist das ja auch ein Hinweis, dass „Moon Music“ an ihre Frühphase andockt. Passen würde es zumindest, kündigten Coldplay doch auch an, dass nach der Platte keine weitere mehr aufgenommen werden soll.

„Vielleicht werden wir einige Kooperationen machen, aber der Coldplay-Katalog ist dann sozusagen ans Ende gelangt“, sagte Chris Martin erst vor wenigen Wochen in einem Gespräch mit Jo Whiley von „BBC Radio 2“. Die Moderatorin unkte später, dass ihr der Sänger auch noch etwas anderes offenbart habe. Womöglich versteckt sich hinter der rüden Ankündigung also eine Pointe, die derzeit noch nicht ersichtlich ist.