Colin Greenwood exklusiv: Was haben Radiohead zuletzt gemacht?

Radiohead haben seit Jahren einen Spion in ihren Reihen. Wie sein ausgezeichnetes neues Buch „How to Disappear: A Portrait of Radiohead“ verrät, macht Bassist Colin Greenwood seit Anfang der 2000er Jahre Schnappschüsse von seinen Bandkollegen. Im Studio, in den Umkleideräumen und sogar irgendwie auf der Bühne mitten in ihren Konzerten.

In der neuen Folge von „Rolling Stone Music Now“ spricht Greenwood – der gerade eine Tournee als Bassist mit Nick Cave and the Bad Seeds beendet hat – über sein Buch, blickt auf die Höhepunkte seiner Jahre in der Band zurück und vieles mehr. Er macht auch deutlich, dass er gerne wieder mit Radiohead auf Tournee gehen würde, die seit 2018 nicht mehr öffentlich aufgetreten sind. Er ist sich aber nicht sicher, ob und wann das passieren wird.

Eine kollektive Entscheidung

Bei Signierstunden fragen junge Fans immer wieder: „Wann spielen wir wieder. Ob wir wieder spielen werden. Was auch immer. Ich denke einfach, dass es ein wirklich guter Grund ist, für Menschen zu spielen, die deine Musik lieben. Es klingt wirklich offensichtlich. Aber Nick Cave spricht viel darüber, seinem Publikum, seinen Fans und Menschen, die das lieben, was man tut, zu dienen.“ Aber wird es passieren? „Ich meine, es ist eine kollektive Entscheidung. Ich kann nicht für andere Leute sprechen, weil das ihnen gegenüber nicht fair wäre. Also, wir müssen einfach abwarten und sehen.“

Wir sind durch „The Bends“ gegangen. „Kid A“-Sachen

Greenwood bietet den bislang detailliertesten Bericht über das private Wiedersehen von Radiohead Anfang dieses Jahres. „Im Grunde ging es nur darum, mal wieder miteinander zu reden, weil wir das so lange nicht mehr gemacht hatten“, sagt er. „Ich glaube, es lag auch daran, dass Thom und Jonny vielleicht etwas [mit Smile] machen wollten. Es war etwas, das wir alle machen konnten, weil wir alle zu der Zeit da waren. Es war einfach schön, einfach mal wieder durch die Sachen zu gehen. Wir sind durch „The Bends“ gegangen. „Kid A“-Sachen. Wir haben eine Menge durchgespielt. Haben einen Tag lang gespielt, vielleicht zwei. Wir hatten noch zwei weitere Tage gebucht, und dann haben wir beschlossen, es sein zu lassen, nicht weil es schlecht war, sondern weil es so war, na ja, mein Bruder sagte, wir könnten das noch eine Woche oder so machen, und wir könnten auf Tour gehen, wenn wir wollten. Nicht, dass wir das vorhaben. Aber es wäre in Ordnung. Also, ja, also dachten wir, nun, anstatt einfach wieder von vorne anzufangen, dachten wir einfach, nun, das ist gut. Wir wissen, dass wir das können. Das macht Spaß. Wir sind gerne zusammen. Also lasst uns mit einem Hoch hinausgehen.“

Greenwoods Mutter ist wahrscheinlich die schärfste Kritikerin von Radiohead. „Am liebsten nannte sie unsere Musik immer ‚Bompity-Bomp-Musik‘“, sagt er. „Und als wir dann anfingen, mehr elektronische Sachen zu machen, nannte sie das immer ‚Blippity-Blop‘. Das ist eigentlich eine ziemlich genaue Beschreibung des kreativen Bogens von Radiohead. Von Bompity-Bomp bis Blippity-Blop. Aber sie hat die Nuancen und die Verschmelzung von traditioneller Musik mit elektronischen Klängen irgendwie verpasst. Ich frage mich, wie sie das nennen würde, Bompity Blop oder so. Sie hat mich auf ihre eigene Art sehr unterstützt. Sie hat mir das Geld für meine erste Gitarre gegeben. Gott segne sie.“

„Kid A“ statt „OK Computer“

Wenn er gezwungen wäre, würde er „Kid A“ „OK Computer“ vorziehen. „Ich mag Kid A wirklich sehr“, sagt er, „und zu dieser Jahreszeit spricht es mich aus irgendeinem Grund als eine Art Winterplatte an. Vielleicht liegt es am Artwork.“

Er sagt, „Weird Fishes/Arpeggi“ sei genauso spontan entstanden wie „Get Back“ in der Beatles-Dokumentation. „Das kommt irgendwie an einem Morgen rein“, sagt er, „und dann gibt es so etwas wie einen Backbeat und dann ein paar Akkorde, und alles fügt sich auf eine wirklich schöne Art und Weise zusammen.“

Er ist fasziniert von der Vorstellung, dass Bob Dylan ihn kürzlich mit Nick Cave and the Bad Seeds in Paris spielen sah. Zumindest wenn man Dylans Tweet glaubt. „Ja, das ist erstaunlich“, sagt er. „Er hat gesehen, wie ich in einem Song einen Fehler gemacht habe. Das ist alles, woran ich denken kann. Aber ich muss aufhören, darüber nachzudenken, denn es klingt wirklich albern und zwanghaft. Aber ja, denk mal darüber nach. Ist es nicht unglaublich, dass Bob Dylan eine Show war, bei der ich gespielt habe? Vielleicht.“