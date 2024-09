Radiohead proben wieder zusammen: „Wir hatten eine tolle Zeit“

Colin Greenwood hat im Rahmen des Hay Festival Querétaros in Mexiko ausgeplaudert: Radiohead haben vor zwei Monaten wieder gemeinsam geprobt. Die Bandmitglieder trafen sich dafür in London, „nur um die alten Songs zu spielen“.

„Es hat wirklich Spaß gemacht, wir hatten eine tolle Zeit“, erzählte der Bassist im Gespräch am 8. September.

Keine Rückkehr auf die Bühne in Sicht

Trotz dieser gemeinsamen Probe gibt es noch keine offiziellen Pläne für eine Radiohead-Rückkehr auf die Bühne oder gar für ein neues Album. Die Gruppe, deren letztes Studioalbum „A Moon Shared Pooll“ 2016 erschien, befindet sich derzeit in einer Schaffenspause, in der jedes Mitglied eigene Projekte verfolgt.

So ist Thom Yorke mit Jonny Greenwood und dem Jazz-Schlagzeuger Tom Skinner derzeit wieder mit The Smile gut beschäftigt. Ihr neues Album „Cutouts“ wird am 4. Oktober 2024 erscheinen. Und Colin Greenwood ist aktuell mit Nick Cave & The Bad Seeds auf Tour, während Gitarrist Ed O’Brien an einem nächsten Soloalbum arbeitet.

Colin Greenwood im Interview:

😲 @colingreenwood: Radiohead got together 2 months ago to rehearse Video source: Reddit pic.twitter.com/Ad4gjoQU5Y — Radiohead Club (@RadioheadClub) September 8, 2024

Radiohead offen für die Zukunft

Bereits im November 2023 hatte Schlagzeuger Philip Selway die Möglichkeit einer baldigen Wiedervereinigung der Briten im Studio angedeutet, doch konkrete Pläne blieben bislang aus. Ed O’Brien bestätigte ebenfalls, dass die Band zwar regelmäßig Kontakt hält und über mögliche Zukunftspläne spricht, jedoch momentan keine konkreten Aktivitäten als Radiohead in Sicht sind.

Für Fans gibt es dennoch Hoffnung, denn Radiohead scheinen weiterhin offen für gemeinsame Projekte zu sein, auch wenn die individuellen Karrieren der Bandmitglieder derzeit im Vordergrund stehen. Colin Greenwood selbst wird im Oktober ein Fotobuch mit dem Titel „How To Disappear: A Photographic Portrait Of Radiohead“ veröffentlichen. Darin dokumentiert: Die Geschichte der Gruppe von 2003 bis 2016.