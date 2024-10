Eine Erfolgssträhne kann nicht ewig anhalten. Und wenn Sie ein erfolgreicher Aufnahmekünstler mit einer langen Karriere sind, kommt unweigerlich der Moment, in dem Fans und Kritiker von einem neuen Album enttäuscht sind.

Dies kann daran liegen, dass ein großes Experiment sich nicht wie erhofft ausgezahlt hat. Sich der Geschmack schnell geändert hat. Man plötzlich als Relikt der Vergangenheit abgetan wird. Dass man etwas so Kühnes und Innovatives geschaffen hat, dass sein Genie erst in den kommenden Jahren gewürdigt wird. Oder dass man einfach einen Blindgänger produziert hat, aufgrund einer Kombination aus körperlicher und kreativer Erschöpfung. Dem unerträglichen Stress, sich selbst übertreffen zu wollen. Und vielleicht dem Einfluss bestimmter chemischer Substanzen.

Für wirklich große Künstler kann ein enttäuschendes Album lediglich eine kleine Unebenheit auf dem Weg zu einer langen, erfolgreichen Karriere sein. Bob Dylan hat viele Alben, die man getrost als „enttäuschend“ bezeichnen kann. Und sie haben die Nachfolger nur noch beeindruckender und interessanter gemacht. Dasselbe könnte man von David Bowie, Madonna, Jay-Z, Stevie Wonder, den Rolling Stones und anderen Künstlern sagen, deren Karrieren mehrere Generationen umfassen.

Bewertung: Auch abhängig vom Zeitpunkt

Der amerikanische ROLLING STONE hat eine Liste der 50 enttäuschendsten Alben der Musikgeschichte zusammengestellt. Es müssen einige wichtige Vorbehalte gemacht werden, bevor verschiedene Fan-Armeen Pläne schmieden, unsere Büros in Brand zu setzen. Oder SWAT-Teams auf unsere Häuser loszulassen. Wir lieben einige dieser Alben absolut. Ein Album kann in dem Moment, in dem es herauskommt, als enttäuschend angesehen werden. Und später für immer neu bewertet werden.

Dies hat vor allem mit dem Zeitpunkt und dem kritischen Konsens zu einem bestimmten Zeitpunkt zu tun. Und ein Album, das als B+/A- angesehen wird, ist immer noch enttäuschend, wenn es auf eine Reihe von A/A+-Alben folgt.

Außerdem würde ein enttäuschendes Album von einem unglaublich talentierten Künstler wie Radiohead oder U2 als Meisterwerk angesehen werden, wenn es von fast jedem anderen veröffentlicht worden wäre. (Wir haben uns die Entscheidung, „The King of Limbs“ und „Songs of Innocence“ hier aufzunehmen, wirklich schwer gemacht. Haben sie aber letztendlich doch aufgenommen.)

(Und wenn Sie unsere Häuser stürmen, weil wir Ihre Lieblingsband hier aufgenommen haben, können Sie das dann wenigstens tagsüber machen? Es ist nervig, wenn sie mitten in der Nacht hereinstürmen. Außerdem ist „The King of Limbs“ verdammt gut. Reißt euch zusammen, Radiohead-Armee.)

49. Radiohead – „The King of Limbs“

Legt eure Mistgabeln weg. Beruhigt euch alle mal. Wir behaupten nicht, dass „The King of Limbs“ nicht ein sensationelles Album ist. Wir haben es zum Ende des Jahres 2011 zum fünftbesten Album des Jahres gekürt. Und daran halten wir auch all die Jahre später fest.

Aber es folgte auf „The Bends“, „OK Computer“, „Kid A“, „Amnesia“, „Hail to the Thief“ und „In Rainbows“. Es ist eine der besten 12-Jahres-Serien in der Geschichte des Rock, vielleicht sogar die allerbeste.

Aus diesem Grund waren die Erwartungen an The King of Limbs extrem hoch. Und die herausragenden Tracks „Lotus Flower“, „Separator“ und „Bloom“ hielten tatsächlich, was sie versprachen, aber es gibt einfach zu viele Stücke wie „Feral“ und „Morning Mr. Magpie“, die enttäuschen.

Radiohead – „Feral“:

2017 erzählte uns der Produzent Nigel Godrich, wie das Album entstanden ist. „Ich dachte mir: ‚Okay, lass uns zwei Wochen lang ein Experiment machen, bei dem jeder einen Plattenspieler hat, anstatt Gitarre oder Schlagzeug zu spielen oder was auch immer’“, sagte er. ‚Und aus diesem zweiwöchigen Experiment wurden verdammte sechs Monate. Und das ist die ganze Geschichte hinter diesem Album.‘ Es war ein mutiger Schritt, aber es hat sich einfach nicht so ausgezahlt, wie alle gehofft hatten.