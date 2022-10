„Come Into My Life“: R&B-Sängerin Joyce Sims gestorben

Die US-amerikanische R&B-Sängerin Joyce Sims ist im Alter von 63 Jahren gestorben. Das teilte der Eventveranstalter CJ Carlos mit. „Nachdem ich heute Abend mit ihren Angehörigen gesprochen habe, schreibe ich schweren Herzens die Nachricht, dass Joyce Sims verstorben ist“, schrieb Carlos.

„Joyce war eine großartige Singer-Songwriterin, die in den 80ern so viele Hits hatte“, fügte er hinzu. „Ich fühle mit ihrem Partner Errol, ihren Kindern und der nahen Familie.“ Sims sollte im Mai 2023 bei einer von Carlos organisierten Konzertreihe in Portugal auftreten.

Seitdem haben Sims‘ Familienmitglieder ihren Tod auch direkt bestätigt. „Mein Herz ist gebrochen“, schrieb Annette Ramsey, eine Schwester von Sims, auf Facebook.. „Ich werde mich immer an die glücklichen Zeiten erinnern, die wir geteilt haben, die Liebe und die Unterstützung, die du mir gegeben hast, wird nicht verschwinden. Ich liebe dich, große Schwester. RIP.“ Eine weitere Schwester, Debbie Sims Hall, schrieb von Joyve Sims als einer „schönen Seele, nach innen wie nach außen“, die „wirklich vermisst werden wird“.

Sims veröffentlichte 1987 ihr Debütalbum „Come Into My Life“. Schon ihre erste Single „(You Are My) All and All“ erreichte in den USA Platz 6 der Dance-Charts. Der Titelsong wurde zum Hit und erreichte in Deutschland Platz 4 der Charts. Andere erfolgreiche Singles waren etwa „Lifetime Love“ und „Walk Away“.