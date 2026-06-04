The Cure beim Primavera: Das Leben nach Perry Bamonte

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Am morgigen Freitag (04. Juni 2026) findet das erste The-Cure-Konzert seit eineinhalb Jahren statt – seit ihrer Record-Release-Party des Albums „Songs of a Lost World“ im Londoner Troxy. Beim Primavera-Sound-Festival in Barcelona feiern Robert Smith und Band den Auftakt zu einer Open-Air-Season, bei der sie so viele Headliner-Shows spielen wie nie zuvor.

Es wird aber auch das erste Konzert ohne Perry Bamonte sein.

Der Keyboarder und Gitarrist, der The Cure nach einer längeren Auszeit seit 2022 wieder live unterstützte, verstarb am 26. Dezember 2025 im Alter von 65 Jahren, nach kurzer Krankheit, wie The Cure meldeten. „Er wird uns sehr, sehr fehlen“, hieß es auf deren Website. Bamonte war Gitarrist in der erfolgreichsten Ära der Band – 1992 mit dem Album „Wish“ und der dazugehörigen Tournee.

Erstes Konzert ohne Perry Bamonte

Perry Bamonte war als festes Mitglied in vielen Cure-Musikvideos zu sehen, etwa in „Never Enough“, „High“, „Friday I’m in Love“ oder „A Letter to Elise“ – ohne sich jemals in den Vordergrund zu drängen.

Die Frage wird am Freitag nun sein, in welcher Besetzung The Cure ihre 2026er-Saison beginnen. Die wahrscheinlichste Option ist, als Quintett statt als Sextett weiterzumachen – über viele Jahre hinweg die Standardbesetzung von The Cure. Roger O’Donnell am Keyboard und Reeves Gabrels an der zweiten Gitarre bekommen dann wieder etwas mehr zu tun.

Emotional wird dieser Auftritt sicher auch sein. Der Platz am rechten Bühnenrand wird leerer sein als noch im Londoner Troxy im November 2024. Dass sich Robert Smith zum Tode seines Freundes Perry Bamonte äußert, scheint derweil ausgeschlossen. Smith ist kein Mann großer Reden. Die Band wird Bamonte vielleicht in ihren Liedern gedenken – jenen, die er am liebsten mochte: „A Letter to Elise“ oder „Friday I’m in Love“.