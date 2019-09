COMMITMENT: Ilgen-Nur – ein Regenbogen in Rosa und Silber

„Guy In A Bar Where I Wanted To Pee“, singt Ilgen-Nur und sieht dabei aus, als würde sie in einer pastellrosa Neuadaption von „Stolz und Vorurteil“ mitspielen. In dem Song „Silver Future“ geht es um eine LGBTQ-Bar in Berlin-Neukölln. Acht weitere, als weiblich gelesene Personen gesellen sich zu ihr aufs Bett, sie tun nicht viel und doch ist das Statement klar: Sie verstecken sich nicht dafür, wer sie sind.

Nicht allein mit der queeren Identität

Ilgen-Nur hat kürzlich ihr Debütalbum „Power Nap“ veröffentlicht und erklärte im Interview mit dem Rolling Stone: „Immer mehr queere Jugendliche kommen zu meinen Konzerten, und das macht mich happy, weil die Leute checken, dass sie nicht alleine sind mit ihrer Identität. Ich habe selbst lange nach Leuten in der Gitarrenmusik gesucht, die das nach außen tragen, aber nicht gefunden.“

