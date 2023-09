ROLLING STONE im Oktober 2023 – Titelthema: Musikjahr 1973

Die Themen der Oktober-Ausgabe

1973

Es war das Jahr, in dem Elton John endgültig zum Megastar wurde, das Jahr der Konzeptalben, Rock­opern und Meilensteine des Funk und Soul. Und das Jahr, in dem Bruce Springsteen, Queen, Aero­smith und Tom Waits die Bühne betraten. Ein Rückblick in 73 Alben

Von Jens Balzer, Fabian Broicher, Maik Brüggemeyer, Wolfgang Doebeling, Birgit Fuß, Tobi Müller, Robert Rotifer, Arne Willander, Sebastian Zabel und Jürgen Ziemer

Troye Sivan

Ein Star wurde geboren – und da­raus entstand ein Superstar: Eine Begegnung mit dem australischen Sänger und Schauspieler, der nicht nur die LGBTQ+­Gemeinde zu ei­nem freien und glücklichen Leben inspirieren will

Von Poppy Reid

Steven Wilson

Ambient, Prog, Electro und Rock: Steven Wilson versammelt jetzt alle Stile seiner bisherigen Diskografie. Und der britische Musiker und Pro­duzent denkt ungewöhnlich offen über sein Leben nach

Von Jörn Schlüter

Jeffrey Lee Pierce

Jeffrey Lee Pierce starb 1996 mit nur 37 Jahren. Das Jeffrey Lee Pierce Sessions Project hat es sich zur Aufgabe gemacht, den legen­dären Sänger und Songwriter von The Gun Club zu ehren – mit Kolle­gen wie Dave Gahan und Nick Cave

Von Jörg Feyer

Thailands hippe Heiden

Ausgerechnet in Bangkok hat sich eine Subkultur herausgebildet, die für Wikinger und nordeuropäische Mythologie brennt: Sie verehren Odin, haben Thorshammer-­Tattoos und lesen aus Runen die Zukunft. Mit völkischer Ideologie haben die jungen Hipster aber nichts am Hut

Von Fabian Peltsch

The Mix

Glen Hansard

Mit der Musik für „Once“ ge­wann Glen Hansard einen Oscar. Aber seine Mutter war noch stolzer, als einer seiner Songs über einen Platz im toskanischen Lucca schallte

Von Jörg Feyer

Ilgen-Nur

Für ihr zweites Album kehrte die Indie­-Rock­-Queen an ihren Sehnsuchtsort zurück: den Laurel Canyon

Von Naomi Webster-Grundl

Jenny Owen Youngs

Nach privaten Wirren und zehn Jahren Songwriting für andere macht Jenny Owen Youngs wieder eigene Musik

Von Stefanie Sommerfeld

HISTORY: Cyndi Lauper

Vor 40 Jahren erschien „She’s So Unusual“, das De­büt von Cyndi Lauper – und die Sängerin wurde zu einer feministischen Ikone

Von Birgit Fuß

Q&A: Jeff Tweedy

Der Wilco­-Chef über dop­pelte Lieblingsinstrumente, neue Musik und die überstan­dene Opioid­-Abhängigkeit

Von Simon Vozick-Levinson

Woods

Sie waren die Backing­-Band auf David Bermans letztem Album – nun haben Woods erstmals wieder neue Songs aufgenommen

Von Jan Jekal

PLUS

Curt Cress, Anna Hauss, Blush Always und einige mehr

Reviews

MUSIK

Neues von Wilco und 89 weitere Rezensionen

RS-GUIDE: The Band

Hanns Peter Bushoff und Arne Willander über das Werk von The Band und das Solo­-Schaffen der Mitglieder

FILM, SERIEN & LITERATUR

„The Exorcist: 50th Anniversary“ und 18 weitere Rezensionen

Playlist: New Noises im Oktober

Ob deutscher Indie-Rock (Blush Always), englischer Dream-Pop (Pale Blue Eyes) oder irischer Folk (Mick Flannery): Herbstliche Melancholie liegt über unserer Playlist für den Oktober

Blush Always „Oddly Romantic“

Die ersten Singles von Katja Seiffert alias Blush Always waren ein Versprechen, das die deutsche Musikerin auf ihrem Debütalbum „You Deserve Romance“ mit glühendem Indie-Rock zwischen Lucy Dacus und Cassandra Jenkins lässig einlöst.

Corinne Bailey Rae „He Will Follow You With His Eyes“

Sieben Jahre hat sich die englische Soul-Sängerin für ihr neues Album Zeit gelassen. Allein dieses Retro-Klänge und modernen R&B koppelnde Stück beweist: Das Warten hat sich gelohnt.

The Gaslight Anthem „Little Fires“

Auf ihrer Comeback-Platte „History Books“ demonstrieren The Gaslight Anthem, dass ihr hymnischer Heartland-Rock nichts an Überschwang verloren hat.

Mick Flannery „OKLA“

Von Flannerys Produktivität sollten sich manche Singer-Songwriter seiner Generation eine Scheibe abschneiden. Seit 2019 pro Jahr ein Album! Und auch das neue „Goodtime Charlie“ überzeugt mit feinen Folk-Balladen.

Pale Blue Eyes „Spaces“

Ein Jahr nach ihrem wundervollen Debütalbum lässt die Band aus dem südenglischen Totnes einen weiteren psychedelisch umspülten Dream-Pop-Zyklus folgen. „Spaces“ erinnert an New Order und Cocteau Twins.

Tré Burt „Traffic Fiction“

Zwischen Soul und Folk-Rock schlägt der aus Sacramento stammende Songschreiber Tré Burt sein Zelt auf. Im Titelsong seines dritten Albums singt er so berückend wie Jeff Tweedy zur Zeit von Wilcos „Being There“.

Jenny Owen Youngs „It’s Later Than You Think“

Menschen, die bittersüßen Folk-Pop lieben, wie man ihn aus Soundtracks von amerikanischen Coming-of-Age-Dramen kennt, werden kaum bessere Songs finden als die der Songschreiberin aus New Jersey.