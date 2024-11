Conan O’Brien wird die 97. Oscar-Verleihung moderieren

Wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences mitgeteilt hat, wird Conan O’Brien die 97. Oscar-Verleihung moderieren.

Für O’Brien die erste Oscar-Moderation

Unter anderem gab die Academy die Neuigkeiten mit einem humorvollen Reel mit O’Brien bekannt. Dazu schrieben sie: „Conan O’Brien ist offiziell der 97. Moderator der Oscar-Verleihung!“ Für den 61-Jährigen wird es die erste Oscar-Moderation sein. Die Gala findet am 2. März 2025 statt und soll auf ABC und weiteren internationalen Sendern ausgestrahlt werden – darunter auch wieder bei ProSieben.

Somit löst O’Brien den Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel ab, der zuvor zwei Jahre die Auszeichnungen begleitete. Für die Show im Jahr 2024 gab es sogar einen Emmy für ein „herausragendes Varieté-Special (Live)“.

Der 61-Jährige sei „perfekt“ für den Job

Auch der Academy-CEO Bill Kramer und die Präsidentin Janet Yang äußerten sich dazu in einer gemeinsamen Erklärung, wie unter anderem „Variety“ berichtete. „Wir sind begeistert und fühlen uns geehrt, dass der unvergleichliche Conan O’Brien in diesem Jahr die Oscar-Verleihung moderieren wird.“ So sei er „die perfekte Person, um mit seinem brillanten Humor, seiner Liebe zu Filmen und seiner Erfahrung im Live-Fernsehen“ die Zeremonie zu leiten.

Seine Karriere als Late-Night-Moderator

Bekannt ist der künftige Oscar-Moderator vor allem durch seine langjährige Tätigkeit als Late-Night-Host. So moderierte er „Late Night With Conan O’Brien“ und „The Tonight Show With Conan O’Brien“ bei „NBC“ sowie die Show „Conan“ bei „TBS“. Aktuell kann man ihn in seinem Podcast „Conan O’Brien Needs a Friend“ hören. Dort war letztens auch Tom Hanks zu Besuch.

Die Oscar-Verleihung soll im Dolby Theatre in Los Angeles stattfinden und für mehr als 200 Länder live übertragen werden. Bereits am 17. Januar 2025 sollen die Oscar-Nominierungen veröffentlicht werden.