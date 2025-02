Geht es nur uns so oder war die diesjährige Vorbereitung auf die 97. jährlichen Academy Awards eine Achterbahnfahrt?

Nachdem die Nominierungen vor etwa einem Monat bekannt gegeben wurden, wussten wir, dass es keinen klaren Favoriten wie im letzten Jahr geben würde, als Oppenheimer mit einer solchen Geschwindigkeit in den Wettbewerb einstieg, dass man meinen konnte, er hätte bereits gewonnen. (Man hätte die Zeremonie „Oscar-ppenheimers“ nennen und einfach Feierabend machen können.) The Brutalist , Brady Corbets außergewöhnliche Hommage an die Breitwand-Melodramen der 1950er-Jahre und die schwermütigen Epen der 1970er-Jahre, wurde sehr gelobt, was keine Überraschung war.

Das Gleiche gilt definitiv für Emilia Pérez , das Musical von Jacques Audiard über einen mexikanischen Transgender-Drogenbaron, obwohl das ein kleiner Schock war – zwischen der Kontroverse um verschiedene Aspekte der kulturellen Darstellung des Films und der Tatsache, dass die anfängliche Begeisterung für den Film vor Jahresende nachließ, gingen viele davon aus, dass er bestenfalls nur ein paar Nominierungen erhalten würde. Nach mehreren wichtigen Siegen bei den Golden Globes war Netflix‘ Genre-Mash-up jedoch wieder im Rennen.

Relikt aus Tinseltown

Aber keiner von ihnen schrie „eine sichere Sache“, und bei den übrigen Filmen, die die Liste der besten Filme vervollständigten, hatte man das Gefühl, dass eine Checkliste abgehakt wurde: ein großer Hollywood-Blockbuster (Dune: Part Two); ein Kassenschlager, der sich wie ein Relikt aus Tinseltown anfühlte (Wicked); ein Biopic (A Complete Unknown); ein Tony-Ensemble-Drama (Conclave); ein Meta-Showbiz-Film, der das „Wild“ wieder in „Wild Card“ verwandelte (The Substance); und eine internationale Geheimfavoritin, die von einem prominenten Studio unterstützt wurde (I’m Still Here). Selbst Nickel Boys, der mit Sicherheit einer der radikalsten Filme der letzten Jahrzehnte ist, ähnelt einem bestimmten Typ von Prestigefilm, der in der Preisverleihungssaison mit Gold überschüttet wird, zumindest auf dem Papier. Der einzige mögliche Ausreißer ist Anora, und mit ein wenig Schielen und viel Ellbogenfett könnte man das in die immer beliebte Kategorie „kleiner Indie, der es schaffen könnte“ einordnen.

Social-Media-Ausgrabungen und ein Star, der auf Abwege geriet

Dann begann die eigentliche Kampagne, und damit begannen die echten Höhen und Tiefen. Ein Interview, in dem KI aus der Postproduktion erwähnt wurde, brachte den guten Namen von The Brutalist vorübergehend in Verruf. Die Kombination aus Social-Media-Ausgrabungen und einem Star, der auf Abwege geriet, schadete den Chancen von Emilia Pérez‘ ernsthaft. Sowohl Anora als auch I’m Still There wurden durch Kommentare und/oder Leichen im Keller in Bezug auf ihre Hauptdarsteller leicht beschädigt, was auf einen möglichen Sieg eines anderen Titels hindeutete – bis die Gilden begannen, die ehemaligen Auszeichnungen in großen Mengen zu vergeben. Gerade als man dachte, es sei sicher, wieder ins Wasser zu gehen, verlieh der Leithammel, der als BAFTAs bekannt ist, seinen Hauptpreis an … Conclave. Der zähe Thriller gewann gestern Abend auch den SAG-Award für das beste Ensemble. Hmm.

Das war verwirrend genug, um einen Schwindel zu bekommen, oder zumindest den Eindruck zu erwecken, dass die Zeit zwischen den Nominierungsankündigungen und der bevorstehenden Zeremonie am 2. März viermal so lang war, wie sie tatsächlich war. Das war ein Höllenritt, und jetzt würden wir gerne aus dem 120 Meilen pro Stunde schnellen Karussell aussteigen, vielen Dank auch. Aber da die Abstimmung abgeschlossen ist und es weniger als eine Woche dauert, bis die Umschläge massenhaft geöffnet werden, glauben wir, dass wir eine gute Vorstellung davon haben, wer bei der Afterparty der Vanity Fair nach der Oscar-Nacht eine Siegesrunde tanzen wird (mit einer bemerkenswerten Ausnahme). Hier sind unsere Tipps für die Gewinner in sechs Hauptkategorien sowie für diejenigen, von denen wir glauben, dass sie gewinnen sollten, und für diejenigen, deren Sieg wir unbedingt begrüßen würden.

Bester Regisseur

Brady Corbet, The Brutalist

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Sean Baker, Anora

Coralie Fargeat, The Substance

James Mangold, A Complete Unknown

Die Tatsache, dass die französische Filmemacherin, die uns ein Blutbad auf der Leinwand beschert hat, das den Plasma-Tsunami in The Shining wie ein Kinderspiel aussehen lässt, nun als „Oscar-Nominierte Coralie Fargeat“ bezeichnet werden kann, erfüllt uns mit Freude. Mangold hat seine Karriere-Hits und -Misserfolge, aber seine Fähigkeit, eine einengende Musik-Biopic-Vorlage, die er mitgestaltet hat , so zu optimieren, dass sie zu seinem schwer fassbaren, rätselhaften Thema passt, verdient nichts als Lob. Ob man Pérez nun liebt oder hasst, man muss Audiard dafür bewundern, dass er sich nicht auf eine bestimmte Art des Filmemachens festlegen lässt. (Es ist verrückt, dass dieser Filmemacher dieselbe Person ist, die hinter „Ein Prophet“, „The Sisters Brothers“ und diesem verrückten Musical steckt.) In dieser Kategorie geht es jedoch wirklich um Corbet und Baker, und der Wind scheint in eine Richtung zu wehen.

Eine wahrhaft einzigartige Leistung

Wer gewinnt: Sean Baker. Es ist auch ein verdienter Sieg, wenn man bedenkt, wie dieser erfahrene Indie-Regisseur in diesem Sexarbeiterinnen-Märchen charakterbasiertes Drama, Screwball-Comedy, regionalen Realismus und ein tiefes Gefühl von Menschlichkeit miteinander verbindet. Die Tatsache, dass er sowohl bei den Directors Guild Awards als auch bei den Producers Guild Awards gewonnen hat, deutet darauf hin, dass er auf dem besten Weg ist, seinen ersten Oscar zu gewinnen. Das heißt …

Wer gewinnen sollte: … was Brady Corbet mit der Komposition des Rahmens, dem Umfang der Erzählung und dem schieren Ehrgeiz, die Geschichte eines Einwanderers in einer Laufzeit von dreieinhalb Stunden in The Brutalist zu verarbeiten, leistet, ist eine wahrhaft einzigartige Leistung. Und das, bevor man das äußerst bescheidene Budget des Films berücksichtigt! Es wäre nicht ungewöhnlich, wenn die Wähler die Oscars zwischen „Bester Film“ und „Beste Regie“ verteilen würden, und wir wären begeistert, wenn Corbet diesen Preis gewinnen würde, während Sean Bakers Film den Hauptpreis erhält, oder umgekehrt. Aber wir greifen der Entwicklung vor.

Wer gewinnen sollte: Coralie Fargeat. Weil wir The Substance lieben, die Vorstellung, dass eine Filmemacherin aus dem Genre diesen besonderen Preis gewinnt, und Chaos. In dieser Reihenfolge.

Beste Nebendarstellerin

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Isabella Rossellini, Conclave

Ariana Grande, Wicked

Monica Barbero, A Complete Unknown

Felicity Jones, The Brutalist

Es wäre der perfekte Anfang für einen Witz: „Eine Hexe, eine Folksängerin, eine Anwältin, eine Nonne und eine Holocaust-Überlebende, die die Wahrheit an die Macht schreit, gehen in eine Bar …“ Im diesjährigen Wettbewerb um die beste Nebendarstellerin gibt es ebenso viel Vielseitigkeit wie Talent, und es wird viel gesungen – drei der fünf Darbietungen in dieser Kategorie erforderten das Croonen von Broadway-Standards bis hin zu Protesthymnen. Nur eine Nominierte musste eine aufwendige Musicalnummer über Vaginalplastiken zum Besten geben, und seltsamerweise ist sie diejenige, die in der Oscar-Nacht am ehesten mit dem kleinen kahlen, goldenen Mann davonkommen wird.

Wer gewinnt: Zoe Saldaña. Die Schauspielerin hat es geschafft, die Folgen der vergangenen Tweets ihrer Co-Star Karla Sofía Gascón zu vermeiden, die sie eingeholt haben , und sie hat eine Glückssträhne, nachdem sie bei den BAFTAs, den Golden Globes, den Critics‘ Choice Awards und den SAG Awards gewonnen hat. Einen Oscar zu dieser Beute hinzuzufügen, scheint zu diesem Zeitpunkt sicher zu sein.

Wer gewinnen sollte: Isabella Rossellini. Wir haben unsere Probleme mit Conclave, aber Rossellini gehört definitiv nicht dazu – sie macht das Beste aus ihrer begrenzten Leinwandzeit und liefert die Definition einer soliden Nebenrolle. Selbst wenn es als „Vermächtnis“-Sieg bezeichnet werden würde (d. h. als Anerkennung ihrer gesamten Karriere und nicht nur einer einzelnen Leistung; siehe Paul Newman), wäre es dennoch verdient.

Wer unserer Meinung nach gewinnen sollte: Isabella Rossellini.

Bester Nebendarsteller

Kieran Culkin , A Real Pain

Yura Borisov, Anora

Jeremy Strong, The Apprentice

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce , The Brutalist

Es gibt Jahre, in denen die Kategorie „Bester Nebendarsteller“ völlig offen ist und jeder Anwärter auf diese Ehre mit der gleichen Chance ins Dolby Theatre kommt, mit etwas Glänzendem und Neuem für seinen Kaminsims herauszugehen. Dieses Jahr ist es nicht so. Es ist schwer, sich ein stärkeres Quintett von Darbietungen vorzustellen, die diese Kategorie hätten ausfüllen können, und es gibt Gründe, für jeden Nominierten zu stimmen. Aber eine Person hat die Diskussion in diesem Bereich bereits dominiert, noch bevor die Nominierungen offiziell bekannt gegeben wurden, und angesichts der vielen Reden, mit denen Kieran Culkin in dieser Saison bereits das Publikum von Preisverleihungen begeistert hat, hoffen wir, dass er noch eine weitere Runde Dankesreden vor sich hat.

Darstellung eines toxischen Titanen

Wer wird gewinnen: Kieran Culkin. Nachdem er eine Handvoll Kritikerpreise gewonnen und einen SAG Award, einen Golden Globe, einen BAFTA und einen Critics‘ Choice Award für seine Zen-Kiffer-Fehlleistung in A Real Pain, dem Film von Autor und Regisseur Jesse Eisenberg, erhalten hat, kann er diesen Oscar im Grunde genommen nur verlieren.

Wer sollte gewinnen: Kieran Culkin. Wenn Sie A Real Pain gesehen haben, nun ja – echte Fans wissen Bescheid.

Wer unserer Meinung nach gewinnen sollte: Auch hier handelt es sich um eine der beeindruckendsten Nominierungen für den besten Nebendarsteller seit fast einem Jahrzehnt – wer auch immer gewinnt, wir alle gewinnen. Aber wir persönlich sind hin- und hergerissen zwischen Kieran Culkin und Guy Pearce. Beide haben in ihren jeweiligen Filmen die beste Arbeit ihrer Karriere abgeliefert und beide haben uns daran erinnert, dass einige der interessantesten, kompliziertesten, subversivsten und geradezu atemberaubendsten schauspielerischen Leistungen eher am Rande eines Films als im Mittelpunkt erbracht werden. Außerdem ist Pearce‘ Darstellung eines toxischen Titanen der amerikanischen Industrie ein echter Hingucker.

Beste Schauspielerin

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Demi Moore , The Substance

Cynthia Erivo , Wicked

Fernando Torres, I’m Still Here

Mikey Madison , Anora

In den beiden großen Schauspielkategorien gibt es in diesem Jahr einen gewissen Trend: Nennen wir ihn „die OGs gegen die Newcomer“. Fernando Torres und Cynthia Erivo haben zwar gute Chancen, in letzter Sekunde noch zuzuschlagen und den Sieg zu erringen – und wir alle wissen, was bei Gascóngate passiert ist –, aber das Rennen findet eigentlich zwischen Demi Moore und Mikey Madison statt.

Die erfahrene Schauspielerin hat dank ihrer wirklich außergewöhnlichen Arbeit in The Substance ein unglaubliches Comeback in der Branche hingelegt, und Hollywood liebt einen Phönix, der im dritten Akt aus der Asche aufsteigt. Auch das Showbusiness belohnt gerne Stars der nächsten Generation, und da Madison jeden Aspekt einer kniffligen tragikomischen Rolle meistert, die Wähler bei FYC-Veranstaltungen bezaubert und sich stark (aber nicht aufdringlich) für ihre Sache einsetzt, hat sie die gleichen Gewinnchancen. Es gibt nur eine Kleinigkeit: Ein bestimmter Teil der Akademie reagiert reflexartig auf Horrorfilme, insbesondere auf kitschige und blutige. Das bedeutet, dass Madison hier vielleicht einen kleinen Vorteil hat.

Wer wird gewinnen: Mikey Madison. Die SAG und die Golden Globes haben diese Kategorie vielleicht an Demi Moore vergeben, aber Madison reitet auf einer Welle des guten Willens, einem BAFTA-Sieg und der Liebe der Wähler für den Film über die Sexarbeiterin mit dem Herz aus Gold. Und die Art und Weise, wie sie die letzte Szene meistert – Wir sagen, sie gewinnt.

Wer gewinnen sollte: Demi Moore. Viva The Substance! Moore soll gewinnen!!!

Wer gewinnen sollte: Demi Moore, aber auch Mikey Madison. Können wir bitte eine Wiederholung der Oscars von 1968 bekommen?

Bester Schauspieler

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

Timothée Chalamet , A Complete Unknown

Adrien Brody, The Brutalist

Wieder einmal haben wir ein Duell zwischen einem Altstar und einem aufstrebenden Talent. Sowohl Adrien Brody als auch Timothée Chalamet sorgten für sofortiges Oscar-Fieber, als Brady Corbets Epos The Brutalist und das Bob-Dylan-Biopic A Complete Unknown in die Kinos kamen, und jeder der beiden Schauspieler hat seine Fürsprecher.

Auch wenn das Wort „Comeback“ nicht so sehr auf Brodys Meta-Narrativ zutrifft wie auf Moore in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“, erinnerte seine Rolle als ungarischer Einwanderer, der dem amerikanischen Traum hinterherjagt (und daran erstickt), die Zuschauer definitiv an seine intensive Glaubwürdigkeit als Hauptdarsteller, und er hat im Vorfeld der großen Show viel Lob erhalten. Aber auch in dieser Kategorie gab es viel Unterstützung für Chalamet; Hauptrollen in Musik-Biopics schneiden bei den Oscars immer gut ab; und obwohl der Gewinn des SAG nicht immer automatisch zu einem Sieg bei der Academy führt (fragen Sie einfach Lily Gladstone), deutet sein Sieg gestern Abend darauf hin, dass er eine ernsthafte Konkurrenz für Brody darstellt. Dies ist das einzige Rennen, bei dem es wirklich so aussieht, als könnte es in beide Richtungen gehen.

Wer wird gewinnen: Unentschieden zwischen Timothée Chalamet und Adrien Brody. Wir sind uns bei dieser Frage ehrlich gesagt im Moment nicht sicher.

Wer gewinnen sollte: Adrien Brody. Nichts gegen Timothée Chalamet, der als Dylan in seiner Blütezeit hervorragende Arbeit (und überraschend guten Gesang) leistet. Aber Brody gibt hier eine echte, einmalige Darbietung ab und schafft es, an die großartige Arbeit der launischen Method-Schauspieler der 1970er Jahre zu erinnern, während er sich insgesamt auszeichnet. Man sollte ihm Aufmerksamkeit schenken.

Wer gewinnen sollte: Adrien Brody.

Bester Film

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Bei der Hälfte dieser Filme war es ein Kinderspiel, sich eine Nominierung zu sichern, und bei der anderen Hälfte reichte die Bandbreite von „angenehme Überraschung“ bis „WTF?“ Ehrlich gesagt, ist es lächerlich, dass Conclave in dieser Diskussion auftaucht, geschweige denn, dass die BAFTAs und ein SAG-Ensemble-Sieg bedeuten, dass dies ein möglicher Außenseiter-Sieger sein könnte; es ist exquisiter Trash, kein Gewinner des besten Films!

Wir waren begeistert, dass sowohl Nickel Boys als auch Dune 2 den Sprung geschafft haben, und obwohl die Academy immer noch weitgehend allergisch auf Horror reagiert, ist die Tatsache, dass The Substance sich ebenfalls einen Platz gesichert hat, ein Fortschritt. Wir klatschen auch in die Hände für Sony Picture Classics, weil sie es geschafft haben, den brasilianischen Film „I’m Still Here“ ebenfalls in die Auswahl zu schmuggeln. Aber an dieser Stelle geht es wirklich um „Anora“ und „The Brutalist“. Und „Anora“ hat mit seiner Mischung aus sexy Screwball-Komödie und klassischem Drama in dieser Saison wirklich großen Anklang gefunden.

Wer gewinnen wird: „Anora“.

Wer gewinnen sollte: „The Brutalist“.

Wen wir gewinnen sehen wollen: Die Filme selbst. Im Ernst, werfen Sie noch einmal einen Blick auf diese 10 Nominierten. Der Ehrgeiz, die Vielfalt, das Leinwandtalent, die schiere Leistung, die hier gezeigt wird – es war ein sehr gutes Jahr. Möge diese sogenannte „aussterbende Kunstform“ diese Aufstellung als Rückenwind für ein neues Goldenes Zeitalter nutzen. Wir haben schon lange keines mehr erlebt.