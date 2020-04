Corona: Nova Rock 2020 abgesagt

Jazz-Legende Manu Dibango ist tot: Der kamerunische Saxophonist und Komponist („Soul Makossa“) verstarb an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus.

Die COVID-19-Pandemie fordert ihr erstes prominentes Opfer in der Jazzszene: Der kamerunische Saxophonist Manu Dibango verstarb am 24. März 2020 an einer Infektion mit dem Coronavirus. Dibango wurde 86 Jahre alt. Wie sich mehrere Medien auf einen Bericht von „AFP“ berufen, erlag der Musiker in einem französischen Krankenhaus den Folgen der Virus-Erkrankung. . Offizielles Statement auf Facebook „Mit großer Trauer geben wir den Verlust von Manu Dibango, unserem Papy Groove, bekannt, der am 24. März 2020 im Alter von 86 Jahren an Folgen von COVID-19 verstorben ist“, bestätigt ein Statement auf der offiziellen Facebook-Seite des Musikers die Todesursache. Dibangos Begräbnis…