Die Einschläge rücken näher, und das ist gut so: Vor wenigen Tagen haben The Cure ihr erstes Europa-Konzert für das kommende Jahr bekannt gegeben. Robert Smith und Band treten am 30. August 2026 beim „Rock en Seine“-Festival in Frankreich auf, im Park des Schloss Saunt-Cloud in Saint-Cloud, westlich von Paris.

Jetzt steht der nächste Live-Termin für 2026 fest. The Cure sind Headliner des Nova-Rock-Festivals. Am Freitag („Friday I’m On Love“!“), dem 12. Juni, bespielen die Briten die Headlinerbühne im österreichischen Nickelsdorf.

Das Booking ist durchaus ungewöhnlich. Das Nova Rock steht eigentlich für Hardrock bis Metal. Zu den weiteren Headlinern des dreitägigen Festivals zählen Volbeat und Iron Maiden. Vor The Cure zum Beispiel treten The Offspring und A Perfect Circle auf. Smith wird sich wundern …

Nun stellt sich die Frage: Kommen The Cure 2026 auch nach Deutschland? Während das Line-Up von Rock am Ring/Rock im Park und Hurricane/ Southside schon größtenteils feststeht, blieben der Band hierzulande wohl nur Festival-unabhängige Open-Air-Gigs.

Möglich ist auch, dass Cure im Herbst auf große Hallentournee durch Europa touren und dann natürlich auch in Deutschland Halt machen.

Wir berichteten zuletzt:

Olivia Rodrigo hat Robert Smith für einen Überraschungsauftritt während ihres Sets am Sonntagabend beim Glastonbury Festival auf die Bühne geholt. Gemeinsam performten sie ein mitreißendes Duett des Cure-Hits „Friday I’m in Love“ aus dem Jahr 1992 sowie „Just Like Heaven“ von 1987.

Überraschungsduett mit Robert Smith

Rodrigo kündigte Smith mit den Worten an: „Er ist vielleicht der beste Songwriter, den England je hervorgebracht hat. Er ist eine Glastonbury Legende und ein persönliches Vorbild von mir.“ Die Künstler präsentierten die beiden Songs mit akustischer Gitarre und Gesang.

Der Sonntagabend markierte Rodrigos erstes Mal als Headlinerin auf der Pyramid Stage in Glastonbury. „Heilige Scheiße, das sind die meisten Menschen, die ich je in meinem Leben gesehen habe“, sagte sie laut Variety zum Publikum. „Das ist ein wahr gewordener Traum, ich kann gar nicht glauben, dass das gerade mein Leben ist.“

In der Woche zuvor hatte Rodrigo gemeinsam mit Ed Sheeran bei einem ausverkauften Konzert im Londoner Hyde Park „The A Team“ performt. „Ich möchte euch einen meiner Lieblings-Briten und einen der besten Songwriter aller Zeiten vorstellen“, sagte Rodrigo, bevor sie Sheeran auf die Bühne holte. Beide Sänger spielten akustische Gitarre und wechselten sich bei Sheerans Hit und Debütsingle von 2011 mit den Strophen ab. Rodrigo erklärte auf Social Media, dass dies „buchstäblich einer meiner Lieblingssongs aller Zeiten“ sei.

Weitere Highlights von Rodrigos Tour

Sie coverte außerdem den Hit „I Love You“ von Fontaines D.C. in Dublin während ihres Auftritts im Marlay Park. „In letzter Zeit bin ich total besessen von dieser Band Fontaines D.C.“, sagte Rodrigo dem Publikum. „Ich habe diesen Song in meinem Zimmer ganz allein gespielt – nur zum Spaß – und ich dachte, es wäre cool, wenn ich ihn auch für euch spielen würde.“

Rodrigos Tour geht heute und morgen Abend in Manchester weiter, bevor sie für eine Reihe von Konzerten und Festivalauftritten nach Europa reist.