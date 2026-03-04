Courtney Love deutet Hole-Tour mit Melissa Auf der Maur an

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Endlich – Hole könnte tatsächlich wieder zusammenkommen. Am Dienstag postete Courtney Love ein Video von Melissa Auf der Maur auf Instagram, unterlegt mit dem Band-Hit „Malibu“ von 1998. Neben Clips der Bassistin in einem fließenden schwarzen Kleid, wie sie sich vor der Kamera dreht, verlinkte Love Auf der Maurs Account und schrieb in der Caption: „Also, sagen wir den Kids von der Tour.“ In den Kommentaren stichelte Auf der Maur: „Es beginnt mit ewiger Liebe ….“

Kurz darauf repostete die Sängerin außerdem ein Foto vom Chateau Marmont in ihren Instagram Stories, das einige Monate vor dem Erscheinen des monumentalen Albums „Celebrity Skin“ im September 1998 aufgenommen wurde. Das Bild zeigt Love, Auf der Maur und Gitarrist Eric Erlandson, wie sie am Pool des Hotels posieren.

Der Teaser kommt nur wenige Tage, nachdem Love als Überraschungsgast mit Billie Joe Armstrongs Coverband The Coverups in London aufgetreten war und dabei eine Hole-Reunion andeutete: „Bald bin ich wieder bei Hole.“

Eine Dekade nach der Auflösung

Die potenzielle Hole-Tour käme eine Dekade, nachdem die Band sich erstmals 2002 aufgelöst hatte und ihre letzte Tournee spielte – die „The Beautiful Monsters Tour“, die gemeinsam mit Marilyn Manson bestritten wurde. Hole reformierte sich von 2009 bis 2012 mit einer anderen Besetzung.

Anfang dieses Jahres feierte „Antiheroine“, ein neues Dokumentarfilm über Love, seine Premiere beim Sundance Film Festival. In einer ROLLING STONE-Kritik des Films schrieb Critic David Fear, dessen „Momente schroffer, beinahe brutaler Ehrlichkeit, die direkt von der Quelle kommen, machen dieses gesamte Vorhaben zu einem so notwendigen Gegenpol zu all dem Mythos, der sich um Love gebildet hat, und zeugen von einer Rechenschaftspflicht, zu der sie auf dem Weg zur Selbstakzeptanz gelangt ist.“

Auf der Maur ihrerseits steht kurz vor der Veröffentlichung von „Even the Good Girls Will Cry: A 90s Rock Memoir“ am 17. März. Das Buch schildert den Werdegang der erfahrenen Bassistin von ihrer Kindheit in Montreal bis zu ihrer Karriere – zunächst mit ihrer Band Tinker, später mit Hole und den Smashing Pumpkins.

Loves wechselhafte Haltung zur Reunion

Im Laufe der Jahre hat Love die Möglichkeit einer Hole-Reunion immer wieder angesprochen, dabei aber oft ihre Meinung gewechselt. 2021 schloss sie in einem Interview mit der „Vogue“ ein Comeback der Band kategorisch aus: „Nein, absolut nicht. Und ihr müsst das endlich akzeptieren. Unser alter Manager Peter Mensch ruft einmal im Jahr an und fragt nach einer Reunion: ‚Hey, ich mache nur mein alljährliches Ding mit dir und Jimmy Page [von Led Zeppelin].‘ Und ich bin so geehrt, in dieser Gesellschaft zu sein – aber es wird einfach nicht passieren.“