Zoff zwischen Madonna und Courtney Love: Was wirklich geschah

Wo waren Sie, Gen X und ältere Millennials, als Courtney Love Madonna bei einem Live-Interview mit Kurt Loder nach den MTV Video Music Awards 1995 so unbeholfen unterbrach? Eduardo Braniff war buchstäblich mittendrin. Als MTV-Mitarbeiter im mittleren Management war er damals der festgelegte Talent-Begleiter für Love und ihre Band Hole bei den 11. VMAs in der Radio City Music Hall in New York am 7. September 1995.

Ein Clash zweier Ikonen

Braniff sagt, er sei „zufällig“ für die Betreuung der Band während Proben und Show-Nacht eingeteilt worden. Kollegen wussten zwar, dass er geschickt im Umgang mit „sagen wir mal dynamischen“ Künstlern war, doch niemand ahnte, dass Love an diesem Abend Popkultur-Geschichte schreiben würde: Nachdem sie Madonna und Loder mit Puderdosen aus ihrer Handtasche beworfen hatte, mischte sie sich in deren Gespräch ein – live draußen auf einer Plattform am Veranstaltungsort.

Das Aufeinandertreffen zweier völlig unterschiedlicher Ikonen – Madonna flehte Loder an, Love nicht einzuladen, und witzelte: „Courtney Love braucht gerade dringend Aufmerksamkeit“ – ging viral, ein Jahrzehnt bevor es YouTube oder Twitter gab. Es war ein kühler Vorläufer von Kanye Wests und Taylor Swifts Debakel 2009. An einem Abend, an dem MTV auf seinem Höhepunkt war, kam es ohnehin zu wilden, heute fast vergessenen Momenten: The Notorious B.I.G. und Bill Bellamy (erinnern Sie sich?) überreichten Michael und Janet Jackson einen Moonman für „Scream“ als bestes Dance-Video; Janet trug ein „Pervert“-T-Shirt, das weithin als Seitenhieb auf die Vorwürfe gegen ihren Bruder verstanden wurde. Doch nichts konnte mit dieser Post-Show-Szene mithalten.

Die beiden Frauen befanden sich in sehr unterschiedlichen beruflichen und persönlichen Phasen. Madonna erlebte ihr zweites Superstar-Jahrzehnt, feierte mit „Take a Bow“ ihren vierten Moonman, hatte das Comeback nach dem Gegenwind gegen „Erotica“ und ihr „Sex“-Buch geschafft und bereitete sich auf ihre Traumrolle in Evita vor. (Mutterschaft und „Ray of Light“ lagen noch einige Jahre entfernt.) Bei den VMAs war sie schon immer prägend: vom Debüt mit „Like a Virgin“ 1984, über „Vogue“ in Marie-Antoinette-Deko 1990 bis zu ihrem Versöhnungsauftritt mit David Letterman 1994.

Courtney Love – roh und ungebremst

Love dagegen war noch auf dem Weg nach oben, roh und ungeschliffen. Ein Jahr später bekam sie mit „The People vs. Larry Flynt“ das volle Hollywood-Glamour-Paket. Doch 1995 war nur gut ein Jahr seit dem traumatischen Suizid ihres Mannes Kurt Cobain vergangen. Vor dem Hole-Auftritt mit „Violet“ widmete sie den Song Cobain, River Phoenix, der verstorbenen Hole-Bassistin Kristen Pfaff und weiteren verlorenen Freunden.

„Für mich war sie nur superhöflich“, erinnert sich Braniff. „[Aber] sie war ziemlich geladen gegenüber MTV, weil sie fand, dass das Album zu wenig promotet wurde… Sie war frustriert.“ Beim „chaotischen“ Rückweg zu den Autos begleitete sie nicht nur ihre Band – Eric Erlandson, Patty Schemel und Melissa Auf der Maur – sondern auch Freundin Drew Barrymore, ihre Tochter Frances Bean Cobain und eine Nanny. „Es war ein bisschen wie Katzenhüten“, sagt Braniff. „Eine meiner Katzen lief weg! Keine Ahnung, wie sie Madonna da draußen entdeckt hat, aber sie tat es.“

„Artist-Rivalry Gold“

Braniff ahnte sofort, was passieren würde. „Sie steuert auf Kurt und Madonna zu, will die volle Courtney geben“, erinnert er sich. „Sie hat was zu sagen, sie will eine Show liefern. Ich dachte mir: Soll ich das jetzt wirklich unterbrechen?“ Die Produzenten entschieden: besser nicht. „Sie wussten, dass hier gerade pures Rivalitäts-Gold entsteht. Ihr Gedanke war: ‚Lass das laufen, das wird gut.‘“

Und so kam es: Vier peinliche Minuten lang sprach Love mit Madonna und Loder über Schuhe, Comedian Dennis Miller und Alanis Morissette. Love verglich Ruhm mit Krankenhausarbeit: „Ich mag es hier. Gutes Geld!“

„Und viele verfügbare Drogen!“, fauchte Madonna zurück. Bevor Madonnas PR-Managerin Liz Rosenberg sie wegzog, gab es noch Luftküsse. (Später umarmte Love immerhin MTV-News-Moderatorin Tabitha Soren.)

Ein Cartoon-Moment

„Madonna in Tom-Ford-Couture, Courtney im kaputten Babydoll-Look“, sagt Braniff. „Es war fast wie ein Cartoon. Deutlicher hätte man die Gegensätze nicht zeichnen können.“

Einige weitere Begegnungen folgten – am bekanntesten 1997 fürs legendäre Rolling-Stone-Cover „Women of Rock“ mit Tina Turner – doch wirklich warm wurden sie nie. „Ich mag sie nicht und sie mag mich nicht“, sagte Love 2024 dem Standard. „Ich liebte ‚Susan verzweifelt gesucht‘, aber mehr wegen New York als wegen ihr.“

Kurt Loder nannte es 2023 rückblickend ein „wunderbares TV-Moment“: „Wenn man’s später hätte aufschreiben müssen, wäre es schrecklich gewesen… Wenn jemand vom Dach fällt, ist das wunderbares Fernsehen.“ (Madonna hat den Vorfall nie kommentiert. Weder sie noch Love reagierten für diese Story auf Anfragen.)

„Wir lieben einen guten Zoff“, so Braniff. „Damals gab es noch nicht so viele Rivalitäts-Momente, weil die Medienwelt anders war. Es war ein perfekter Abschluss für diesen Abend und diese Zeit.“