Das plant Netflix mit Stephen Kings „Cujo“

Ein Bernhardiner, der nach einem Biss von einer tollwütigen Fledermaus seine Umgebung terrorisiert, ist der unheimliche Star in Stephen Kings Horror-Roman „Cujo“. 1983 wurde er nach vielen anderen erfolgreichen King-Adaptionen von Lewis Teague fürs Kino inszeniert.

Damals zeigten die Kritiker unisono den Daumen nach unten (auch wenn das Geld an der Kinokasse sprudelte), inzwischen hat der Film eine eigene Kult-Gemeinde. Stephen King adelte die Verfilmung gar mit seiner Feststellung, dass Dee Wallace, eine der besten Darstellungen einer seiner Charaktere zeigte.

Horrorfilm-Experte produziert „Cujo“

Das mag auch der Grund sein, warum Netflix nun den Plan gefasst hat, „Cujo“ noch einmal zu verfilmen. Als Produzent wird laut „Variety“ Roy Lee („Hidden“, „Barbarian“) fungieren – und damit durchaus ein Experte auf dem Gebiet des neuen Horrorfilms.

Was bisher noch nicht feststeht, ist allerdings, wer das Drehbuch schreibt und die Regie führen wird. Auch der Cast ist in diesem frühen Stadium der Entwicklung noch nicht gefunden. Ob eine Gastrolle für Dee Wallace, Danny Pintauro oder Daniel Hugh Kelly vor der Kamera. Für Danny Pintauro ging es nach „Cujo“ bei „Wer wird hier der Boss?“ weiter. Acht Jahre lang spielte er in der amerikanischen Sitcom mit.

Stephen King und kein Ende

Filme nach Erzählungen von Stephen King bilden längst ein eigenes Subgenre des Kinos, das mit „Die Verurteilten“ und „Stand By Me“ nicht nur Klassiker des Horrorfilms enthält. Die Faszination für die Stoffe des nimmermüde weiterschreibenden Schriftstellers ist auch ungebrochen. Edgar Wright („Shaun Of The Dead“) adaptiert derzeit Kings dystopischen Actionthriller „The Running Man“ mit Colman Domingo, Glen Powell und Josh Brolin in den Hauptrollen, während Mike Flanagan („Doctor Sleeps Erwachen“) kürzlich die Kurzgeschichte „Life of Chuck“ (mit Tom Hiddleston und Chiwetel Ejiofor) für die große Leinwand inszenierte. Einer gruseligen Short Story Kings folgte auch der Slasher „The Monkey“, der sich zu einem kleinen Hit entwickelte.

Mit „Welcome To Derry“ (HBO) gibt es auch bald ein „ES“-Prequel und Mike Flanagan versucht sich an einer Serienversion von Kings Debütroman „Carrie“ (Amazon Prime Video).