D4vd: Leiche im Auto, Labubus im Publikum

Am Dienstagabend stand der US-Künstler D4vd wie geplant in Minneapolis auf der Bühne – obwohl die Polizei in Los Angeles ein „stark verwestes“ Opfer im Kofferraum eines Tesla gefunden hatte, der auf den Sänger registriert ist.

Fund in Los Angeles

Laut einem Insider wurde D4vd über die laufenden Ermittlungen informiert und „kooperiert“ mit den Behörden, während er seine „Withered“-Welttournee fortsetzt. In Videos von Fans ist zu sehen, wie er im Fillmore Minneapolis Merchandise („Labubus“) ins Publikum wirft und seinen Song „Crashing“ mit Stargast Kali Uchis performt. Auf den Todesfall ging er nicht ein.

Die Polizei bestätigte, dass ein „starker Geruch“ zur Entdeckung der Leiche führte. Das Fahrzeug war zuvor aus den „Bird Streets“ im noblen Hollywood Hills abgeschleppt worden und stand in einem Abschlepphof am südlichen Rand von Hollywood.

Der Gerichtsmediziner von Los Angeles erklärte am Dienstagabend, bei dem Opfer handle es sich um eine Frau mit schwarzen, gewellten Haaren und einem auffälligen Tattoo „Shhh…“ am rechten Zeigefinger. Die Leiche war stark verwest, Alter und Herkunft der Frau konnten nicht bestimmt werden. Bekleidet war sie mit Tube-Top und schwarzen Leggings (Größe S).

Folgen für Karriere und Tournee

Während die Ermittlungen andauern, zogen Crocs und Hollister ihre gemeinsame Werbekampagne mit D4vd zurück. In einem Statement erklärten die Marken, man habe „im Respekt vor der aktuellen Situation“ sämtliche Inhalte mit dem Künstler entfernt.

D4vd, bürgerlich David Anthony Burke, erreichte 2022 mit „Romantic Homicide“ und „Here With Me“ erstmals große Bekanntheit. Sein Debütalbum Withered erschien im April 2025. Die aktuelle Nordamerika-Tour läuft noch bis 20. September, mit einem Abschlusskonzert im Greek Theatre in Los Angeles. Ab Oktober sind weitere Auftritte in Europa, Großbritannien und Irland geplant.