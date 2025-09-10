So reagiert D4vd nach Leichenfund in Auto

D4vd arbeitet laut Behörden mit den Ermittlern zusammen, nachdem in einem Tesla, der auf den bürgerlichen Namen des Musikers – David Anthony Burke – registriert ist, eine stark verweste Leiche entdeckt wurde. Das Fahrzeug stand seit mehreren Tagen verlassen in den Hollywood Hills und wurde abgeschleppt.

Leichenfund in Los Angeles

Die Ermittler gaben bekannt, dass es sich um eine Frau mit schwarzen, welligen Haaren handelte. Auffällig sei ein Tattoo auf dem rechten Zeigefinger mit der Aufschrift „Shhh…“. Aufgrund des Zustands der Leiche sei weder Alter noch Herkunft bestimmbar. Sie trug ein Tube-Top, schwarze Leggings in Größe S sowie goldfarbenen Schmuck.

Das Auto wurde am Montagnachmittag in einem Abschlepphof in Hollywood durchsucht, nachdem ein starker Verwesungsgeruch gemeldet worden war. Ermittler fanden Überreste in einem Beutel im Kofferraum, bestehend aus Kopf und Oberkörper. Aufgrund des Zersetzungsgrades konnte zunächst nicht einmal das Geschlecht erkannt werden.

Die Polizei bestätigte, dass es sich derzeit um eine „Todesermittlung“ handle. Ob Fremdeinwirkung vorliegt, sei noch unklar. Das Fahrzeug war mit texanischem Kennzeichen auf Burke registriert und stand mindestens fünf Tage ungenutzt im Nobelviertel Bird Streets.

Konsequenzen für Karriere und Tour

D4vd befindet sich aktuell auf US-Tournee. Am Sonntag trat er in Madison, Wisconsin, auf, am Dienstagabend sollte er wie geplant in Minneapolis spielen. Der Veranstalter bestätigte, dass das Konzert stattfindet. Parallel stoppten die Modemarken Crocs und Hollister eine laufende Werbekampagne mit dem Musiker. „Wir haben die Inhalte vorerst entfernt, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind“, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Burke wurde 2022 mit den TikTok-Hits „Romantic Homicide“ und „Here With Me“ bekannt. 2023 veröffentlichte er die EPs „Petals to Thorns“ und „The Lost Petals“, im April 2025 folgte sein Debütalbum „Withered“. Seine laufende Nordamerika-Tour endet am 20. September in Los Angeles, eine Europa- und UK-Tournee ist für Oktober und November geplant.