D’Angelo, der moderne Visionär des Soul, ist im Alter von 51 Jahren verstorben

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

D’Angelo, der Pionier des Neo-Soul und moderne Visionär, dessen drei Alben weithin als meisterhafte Kunstwerke gefeiert wurden, ist heute verstorben. Er wurde 51 Jahre alt.

„Der leuchtende Stern unserer Familie hat sein Licht für uns in diesem Leben verdunkelt … Nach einem langen und mutigen Kampf gegen den Krebs müssen wir mit gebrochenem Herzen bekannt geben, dass Michael D’Angelo Archer, seinen Fans weltweit bekannt als D’Angelo, heute, am 14. Oktober 2025, von uns gegangen ist“, erklärte seine Familie in einer Stellungnahme. „Wir sind traurig, dass er seiner Familie nur liebevolle Erinnerungen hinterlassen kann, aber wir sind unendlich dankbar für das Vermächtnis seiner außergewöhnlich bewegenden Musik. Wir bitten Sie, unsere Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren, laden Sie jedoch alle ein, gemeinsam mit uns um ihn zu trauern und gleichzeitig die Geschenke zu feiern, die er der Welt in Form seiner Lieder hinterlassen hat.“

DJ Premier trauerte auf X um den Sänger und schrieb: „Der Tod von D’Angelo ist ein großer Verlust. Wir hatten so viele schöne Zeiten zusammen. Ich werde dich sehr vermissen. Ruhe in Frieden, D’. Ich liebe dich, KING.“

D’Angelo war einer der meistgeschätzten Künstler der letzten 30 Jahre. Er begann seine Karriere als Songwriter für andere Künstler, etablierte sich jedoch schnell als Solokünstler mit seinem Debütalbum „Brown Sugar“ aus dem Jahr 1995. Als wichtiges Mitglied der Soulquarians, einer losen Vereinigung von Musikern, Sängern und Produzenten – darunter Questlove, Erykah Badu, J Dilla und Q-Tip, um nur einige zu nennen –, stand er an der Spitze einer Bewegung, die neue Wege in Soul, R&B und Hip-Hop beschritt und gleichzeitig eine tiefe Bewunderung für die Vergangenheit bewahrte.

Seine drei Soloalben – „Brown Sugar“ und „Voodoo“ aus dem Jahr 2000 und „Black Messiah“ aus dem Jahr 2014 – wurden von Kritikern hoch gelobt und schafften es in die Top 10 der Billboard-200-Albumcharts, wobei „Voodoo“ Platz eins erreichte. Sein größter Hot-100-Hit war „Lady“, aber es war „Untitled (How Does it Feel)“ mit seinem unvergesslichen One-Shot-Video, in dem ein nackter D’Angelo den Song schmettert, der wohl zu seinem Signature-Song wurde.

Im Laufe seiner Karriere wurde D’Angelo für 14 Grammys nominiert und gewann vier Auszeichnungen, darunter zweimal den Grammy für das beste R&B-Album für „Voodoo“ und „Black Messiah“. Außerdem gewann er den Preis für die beste R&B-Gesangsdarbietung für „Untitled (How Does It Feel)“ und den Preis für den besten R&B-Song für „Really Love“ aus „Black Messiah“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

D’Angelos kleines, aber faszinierendes Werk entstand aus einem Prozess, der auf engagiertem Perfektionismus beruhte. Im Jahr 2000 scherzte Questlove, D’Angelos wichtigster Mitstreiter bei „Voodoo“, im Gespräch mit ROLLING STONE, dass sie das Album vielleicht schon zwei Jahre früher fertiggestellt hätten, wenn der Schlagzeuger nicht „jede Woche neue Leckerbissen mitgebracht“ hätte – eine Anspielung auf die zahlreichen Konzertvideos und Bootleg-Kassetten, die sie während der Arbeit an dem Album konsumierten und studierten. In den 14 Jahren zwischen „Voodoo“ und „Black Messiah“ machte sich D’Angelo daran, das E-Gitarrenspiel zu meistern, und das Ergebnis all dieser harten Arbeit floss in das gefeierte Album ein.

Aber D’Angelo wurde auch oft von Problemen mit seinem Label, Schreibblockaden und Kämpfen mit Kokain und Alkohol geplagt. Anfang 2005 wurde er wegen Drogenbesitzes angeklagt, und die durchgesickerten Fahndungsfotos gaben Anlass zur Sorge um seine Gesundheit. Später im selben Jahr, kurz nachdem er wegen Kokainbesitzes zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden war, wurde D’Angelo bei einem Autounfall verletzt.

In einem Interview mit ROLLING STONE im Jahr 2015 nach der lang erwarteten Veröffentlichung von „Black Messiah“ räumte D’Angelo ein, dass „die Scheiße, die in meinem Privatleben passiert ist“ seinem kreativen Prozess nicht geholfen habe, aber auch die Veränderungen in der Branche hätten nicht dazu beigetragen.

„Das Musikgeschäft ist ein verrücktes Spiel, besonders für jemanden wie mich, der in Bezug auf die Kunst ein echter Purist ist“, sagte er. „Der Versuch, den Druck des Kommerzes auszugleichen, ist wie eine Gratwanderung. Es ist ein schmaler Grat zwischen Standhaftigkeit und Wahnsinn.“

Die Story befindet sich noch weiter in Bearbeitung.