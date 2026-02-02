Brian Wilson, Bob Weir und Ozzy Osbourne bei den Grammys geehrt

The Cure haben jetzt auch endlich ihre ersten Grammys

Wir haben dieses Jahr unzählige Legenden verloren, von Brian Wilson bis D’Angelo – und die Recording Academy ehrte sie bei den 68. jährlichen Grammys.

Das Segment begann mit einer Stimme aus dem Off von Bruce Springsteen, der eine herzliche Hommage an Wilson, das Genie der Beach Boys, hielt, der im vergangenen Sommer im Alter von 82 Jahren verstorben war. „Der letzte der Wilson-Brüder mag von uns gegangen sein, aber er hinterlässt so viele großartige Songs und gute Schwingungen“, sagte Springsteen.

Bob Weir von The Grateful Dead starb erst letzten Monat im Alter von 78 Jahren, und sein Bandkollege von Dead & Company, John Mayer, sprach ebenfalls in einem Voiceover wunderschön über ihn: „Er verstand das Songwriting bis ins Mark und schrieb und spielte einige der nachhaltigsten Songs der amerikanischen Musikgeschichte“, sagte er. „Bob war ein Botschafter, nicht nur für die Musik, die er mit den Grateful Dead gemacht hat, sondern auch für die vielfältigen Einflüsse, aus denen sie entstanden ist … Bob hat uns verlassen, aber die Songs, die er gesungen hat, werden uns weiterhin den Weg zu einem besseren, sinnvolleren Leben weisen. Wir sehen uns irgendwann, Ace.“

Verneigung vor Ozzy Osbourne

Reba McEntire betrat dann die Bühne und trat zum ersten Mal überhaupt bei den Grammys auf, während die Namen der Verstorbenen über den Bildschirm flackerten. Umgeben von Blumen und Kerzen sang sie zusammen mit Lukas Nelson und Brandy Clark „Trailblazer“.

Es folgte Post Malones Hommage an den verstorbenen Ozzy Osbourne, bei der er „War Pigs“ von Black Sabbath mit einer All-Star-Begleitband spielte, zu der der Produzent und Gitarrist Andrew Watt, Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers sowie Slash und Duff McKagan von Guns N’ Roses gehörten.

Lauryn Hill betrat dann die Bühne und gab ihren ersten Grammy-Auftritt seit 1999. Sie ehrte D’Angelo, der im vergangenen Herbst im Alter von 51 Jahren verstorben war, mit einer Darbietung ihres gemeinsamen Songs „Nothing Even Matters“ aus dem Album „The Miseducation of Lauryn Hill“. Lucky Daye sang „Brown Sugar“, Raphael Saadiq und Anthony Hamilton traten gemeinsam mit „Lady“ auf, während Leon Thomas „Devils Pie“ performte. Bilal rockte „Untitled (How Does It Feel)“, und Jon Batiste beendete den Abend mit „Africa“, dem letzten Titel aus dem Album „Voodoo“ aus dem Jahr 2000.

Hill würdigte anschließend Roberta Flack, die im Februar 2025 verstorben war, und performte zusammen mit Batiste „First Time Ever I Saw Your Face“. Im Flack-Segment trat auch die großartige Chaka Khan auf, die zusammen mit John Legend „Where Is the Love“ performte.

Hill und Wyclef Jean traten dann gemeinsam mit dem Fugees-Hit „Killing Me Softly With His Song“ auf, und der In-Memoriam-Teil endete mit einer Hommage an Sly Stone, der im Juni 2025 im Alter von 82 Jahren verstorben war.

Die letzten 12 Monate waren ein verheerendes Jahr für Musikfans, die sich von so vielen Größen verabschieden mussten.

Rockfans nahmen Abschied von Garth Hudson von The Band, David Johansen von den New York Dolls, Blondie-Schlagzeuger Clem Burke, Jill Sobule, Dave Burgess von The Champs, Rick Derringer, Terry Reid und John Lodge von den Moody Blues. Die Hardrock-Welt musste sich von Kiss-Gründungsmitglied und Leadgitarrist Ace Frehley, dem ehemaligen Mastodon-Gitarristen und Sänger Brent Hinds und Tomas Lindberg von At the Gates verabschieden.

R&B- und Soul-Fans trauerten um Jellybean Johnson von The Time, Angie Stone und D’Wayne Wiggins von Tony! Toni! Toné! Country- und Americana-Fans mussten den Verlust von Raul Malo von The Mavericks und Todd Snider verkraften. Und dann gab es noch Künstler, deren Werk verschiedene Genres umfasste, wie Connie Francis, Cleto Escobedo III, Bandleader bei Jimmy Kimmel Live!, und Roy Ayers.

Hat die Grammy-Academy auch jeden Verstorbenen erwähnt?

Es war eine atemberaubende Show der Größten der Musik, die die Fans dazu zwang, genau aufzupassen, aus Angst, sie könnten den Namen eines ihnen lieben Menschen verpassen, und um sicherzustellen, dass in diesem Segment kein Name ausgelassen wurde.

Für den Fall, dass dies doch passiert, führt die Recording Academy eine laufende Liste mit Namen von Menschen aus der gesamten Musikindustrie, nicht nur von Musikern, die verstorben sind, und aktualisiert diese regelmäßig.

Die Grammys wurden am Sonntag (01. Februar) live aus der Crypto.com Arena in Los Angeles übertragen. Moderator war, wie schon bei den letzten fünf Grammy-Verleihungen, Trevor Noah.