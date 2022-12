Das war Kirstie Alleys Todesursache

Foto: Getty Images, Matt Winkelmeyer. All rights reserved.

Ein Pressesprecher hat in einem Interview aufgeklärt, was die Todesursache der am Montag (05. Dezember) verstorbenen Kirstie Alley war. Gegenüber der „People“ wurde kommuniziert, dass bei Alley Darmkrebs diagnostiziert worden sei. Seit wann die Schauspielerin selbst davon wusste, ist bisher jedoch unklar.

In einem Post von Dienstag (06. Dezember) schrieben ihre Kinder True und Lillie Parker auf Instagram: „Wir sind traurig, euch mitteilen zu müssen, dass unsere unglaubliche, kämpferische und liebevolle Mutter nach einem erst kürzlich entdeckten Kampf gegen den Krebs verstorben ist.“