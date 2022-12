Foto: Getty Images, Paul Morigi. All rights reserved.

Jane Fonda hat den Krebs besiegt. „Letzte Woche hat mein Onkologe mir gesagt, dass mein Krebs in Remission ist und ich die Chemo absetzen kann“, schrieb die Schauspieler auf ihrer Webseite und freut sich über das „beste Geburtstagsgeschenk aller Zeiten“. Die Schauspielerin wird am 21. Dezember 85 Jahre alt.

Während sie die ersten vier Chemotherapie-Sitzungen gut vertragen habe, habe ihr die letzte Behandlung ziemlich zugesetzt und machte ihr „zwei Wochen lang zu schaffen“. Das erschwerte es, „vieles zu erreichen“, schrieb sie in Bezug auf ihren Einsatz als Aktivistin. Sie fühle sich nun überglücklich und gesegnet.

Besonders gefreut habe sie, dass sie rechtzeitig für Demonstration in Washington D.C. wieder auf den Beinen war. Anfang Dezember zeigte sich die Schauspielerin bei den wöchentlichen „Fire Drill Friday“, um politische Maßnahmen gegen den Klimawandel zu fordern. Die Kundgebung rief sie 2019 mit Greenpeace ins Leben.

Im September gab Fonda bekannt, dass bei ihr Krebs diagnostiziert wurde und sie eine Chemotherapie begonnen hat. Es war nicht die erste Krebsdiagnose für sie – in einem „Vogue“-Interview aus dem Jahr 2019 erklärte sie: „Ich hatte schon oft Krebs. Ich war eine Sonnenanbeterin. Wenn ich einen Tag freihabe, gehe ich regelmäßig zu meinem Hautarzt und lasse mir auffällige Stellen wegoperieren.“ 2018 wurde ihr krebsartiges Gewebe an der Lippe entfernt, zwei Jahre später ein kleiner Tumor in der Brust.