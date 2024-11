Das Drehbuch gibt es bereits: Wann kommt „Sherlock Holmes 3“?

Schauspieler Jude Law hat sich zum aktuellen Stand von „Sherlock Holmes 3“ geäußert. Laut des Dr.-Watson-Darstellers würden die Arbeiten im Hintergrund bereits laufen. Auch eine Version des Drehbuchs soll es schon geben.

Man wolle „es richtig machen“

„Der Plan hat sich über viele Jahre entwickelt, wahrscheinlich fast zehn Jahre“, begann Law. „Es gibt einen großen Willen, ihn umzusetzen. Und einen großen Willen von uns allen, es richtig zu machen, die Zeit zu finden, das richtige Team zu finden“, sagte der britische Filmstar kürzlich in einem Interview mit „The Playlist“. „Ich glaube, es gibt eine neue Version des Drehbuchs, die ich noch nicht gelesen habe. Und dann ist da noch die Frage: Wie teuer ist es?“, antwortete der 51-Jährige auf die Frage nach dem Status Quo des Detektiv-Thrillers.

Für ihn gelte die anhaltende Freundschaft zu Hauptdarsteller Robert Downey Jr. und Produzentin Susan Downey als Hauptgrund, auch an der dritten Produktion der Holmes-Saga mitzuwirken. „Die eine großartige Sache, die ich aus diesen beiden Filmen mitgenommen habe, ist meine Freundschaft mit Robert und seiner Frau Susan, sie bedeuten mir unheimlich viel“, teilte Law mit. Als „außerordentlich brillant, lustig, motiviert und inspirierend“ lobte Jude Law die Präsenz von Kollege Robert Downey Jr. am Set.

Der Meisterdetektiv in der Zwangspause

Die Erfolgsgeschichte des Sherlock-Holmes-Franchise begann 2009 mit dem ersten Film unter der Regie von Guy Ritchie. Drei Jahre später folgte die Fortsetzung „Sherlock Holmes: Spiel im Schatten“. Obwohl beide Filme – bei einem Produktionsbudget von 215 Millionen US-Dollar – zusammengenommen über eine Milliarde US-Doller eingespielt hatten, konnten beim Nachfolger bisher keine Nägel mit Köpfen gemacht werden. Am Geld wird es aber wohl nicht gelegen haben.

Denn zwischenzeitlich sah es eigentlich ziemlich gut aus. Sogar einen Starttermin gab es für das Jahr 2020. Anstelle Guy Ritchies sollte Dexter Fletcher die Regie übernehmen. „Narcos“-Schöpfer Chris Brancato hatte man für das Drehbuch vorgesehen. Dazu kommen sollte es allerdings nicht – die Covid-19-Pandemie machte der Produktion einen Strich durch die Rechnung.

Wann kommt die Fortsetzung?

Auch jetzt könnte sich das Timing als das größte Problem für Teil drei erweisen. Robert Downey Jr. wird in den kommenden „Avengers“-Filmen der Marvel-Studios die Rolle des Doctor Doom übernehmen. Die Dreharbeiten dazu sollen Anfang des nächsten Jahres beginnen. Der Produktionsstart für „Sherlock Homels 3“ ist daher nicht vor Ende 2025 oder Anfang 2026 zu erwarten. Für Fans heißt das also: Abwarten – und Tee trinken, so wie es der Meisterdetektiv wohl auch tun würde.