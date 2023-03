Dave Gahan im Depeche-Mode-Interview: „Martin Gore hat seine Komfortzone verlassen“

Martin Gore freut sich, dass er jetzt endlich dazu erzählen darf: Für das kommende Album „Memento Mori“ hat er zum ersten Mal für Depeche Mode Songs mit anderen zusammen geschrieben – also nicht nur so, dass andere vielleicht noch etwas zu seinen Liedern hinzufügten, sondern richtig gemeinsam. Da ist zum einen „Wagging Tongue“, das er mit Sänger Dave Gahan schrieb – und da sind gleich vier Songs mit Richard Butler, dem Kopf der Psychedelic Furs, darunter die Single „Ghosts Again“. Und das kam so: „Wir haben schon seit längerem Nachrichten ausgetauscht und überlegt, gemeinsam Songs zu schreiben. Im April 2020 meldete er sich wieder, also habe ich ihn nach Ideen gefragt. So ging es hin und her. Insgesamt haben wir an sieben Stücken gearbeitet. Das erste taugte nicht so viel, aber die anderen haben Spaß gemacht und uns sehr gut gefallen. Wir hatten keinen Plan – damals war noch nicht klar, wie wir sie verwenden. Irgendwann habe ich ihn dann gefragt, ob er damit einverstanden wäre, wenn ich sie für Depeche nutze. Er fand das okay. Sie passen einfach sehr gut zu unserer Ästhetik.“

Gahan sieht das genauso, ihm gefielen Butlers Beiträge sofort. Er muss jetzt aber doch lachen, weil er sich auch an seine Zweifel erinnert: „Auf einigen der ersten Demos von Martin hat Richard sogar gesungen – das war ein bisschen komisch für mich! Er hat ja so eine spezielle Klangfarbe, eine unverwechselbare, kraftvolle Stimme – ich musste ihn gedanklich entfernen, um mir das als Depeche-Mode-Song vorstellen zu können.“ Inzwischen ist Gahan zum Glück selbstbewusst genug, was seine eigene Stimme angeht, und er kann neidlos anerkennen, was seine Kollegen da geschafft haben: „Ich fand es toll, dass Martin seine Komfortzone verlassen hat, um mit einem anderen Songs zu schreiben. Martin war ja bisher immer eher für sich und hat alles selbst gemacht. Bei ,Don’t Say You Love Me‘ wusste ich gar nicht, dass er auch eine Gemeinschaftsarbeit war, ich hielt ihn für Martins Werk. Und ich konnte es kaum erwarten, darauf zu singen. Ich LIEBE diesen Song!“ Gahan zieht das Wort „love“ genussvoll in die Länge zieht und lässt so keine Zweifel daran: Depeche Mode sind noch sehr lebendig.

Das gesamte Depeche-Mode-Interview, in dem es auch um Songtexte, Aufnahmen im Badezimmer und Zukunftssorgen geht, lesen Sie im kommenden ROLLING STONE – ab 30. März am Kiosk.

Mit der April-Ausgabe 2023 des ROLLING STONE veröffentlichen wir ein weiteres besonderes Sammlerstück: Eine exklusive Vinyl-Single mit zwei Songs von Depeche Mode – auf der A-Seite „Ghosts Again“ vom neuen Album „Memento Mori“, auf der B-Seite der berühmte Song „Never Let Me Down Again“ von dem Album „Music For The Masses“ (1987).

Die 7“-Single kommt in einem festen, sorgfältig gestalteten Pappcover und auf schwerem Vinyl.

Sie ist nur mit der deutschen Ausgabe des ROLLING STONE und nicht im Tonträger-Handel erhältlich.

Im Lieferumfang enthalten: ROLLING STONE-Ausgabe 04/2023 + exklusive DEPECHE MODE 7“-Vinyl-Single.