Der Tag, als Depeche Mode bei Michael Schanze TV-Premiere feierten

Depeche Mode sind im Land, um die Songs ihres Albums „Memento Mori“ live vorzustellen. Am Dienstag (13. Februar 2024) eröffneten sie ihre Deutschlandtour mit einem Konzert in Berlin, am heutigen Donnerstag (15. Februar) geht es mit einem zweiten Gig in der Stadt weiter. Depeche Mode und Deutschland – eine besondere Beziehung, auch weil Martin Gore eine zeitlang in Berlin lebte, die Band hier ein Album aufnahm und seit 1981 stets besonders herzlich empfangen wurde.

Auch im deutschen Fernsehen waren Depeche Mode ein gern gesehener Gast. Als „TV-Weltpremiere“ wird ein Video beschrieben, bei dem Martin Gore, Dave Gahan, Andrew Fletcher und Alan Wilder am 30. August 1987 erstmals ihren zukünftigen Evergreen „Never Let Me Down Again“ vor Fernsehpublikum darboten.

Die Sendung war „Die Goldene Eins“, Moderator war Michael „Cold Sweat“ Schanze. „Unsere absoluten Superstars der heutigen Sendung, die muss ich jetzt einfach ankündigen!“, sagt Schanze. „Hier kommen Depeche Mode! Wo sind sie?“ Jürgen von der Lippe und Siggi Harreis schauen zu, wie die Briten die TV-Bühne betreten, das Publikum jubelt.

Der Soundmix ist etwas ungünstig, Gores charakteristisches Gitarrenintro ist nicht zu hören. Etwas schade drum, denn der Song, der später zu einem ihrer größten Klassiker werden sollte, war bis dahin nahezu unbekannt – erst sechs Tage vor Schanzes Show veröffentlicht, und die zweite Vorabsingle (nach „Strangelove“) zu ihrem kommenden Album „Music for the Masses“, das erst einen Monat später, am 28. September – ein auch aus anderen Gründen wichtiges Datum des Musikjahres 1987 – erscheinen würde.

Im Gespräch für unser Sonderheft „Depeche Mode“ zeigen sich Dennis Burmeister und Sascha Lange, zwei langjährige Chronisten und Autoren des Buchs „Depeche Mode live“, erstaunt ob der Paarung Depeche Mode / Schanze – und nehmen die Sache ganz klar mit Humor.

Man stößt im Netz auch auf andere kuriose Videos. Eines zeigt die Band mit einer angeblichen TV-Premiere von „Never Let Me Down Again“ 1987, die in einer Sendung ausgerechnet von Michael Schanze stattgefunden haben soll …

Dennis Burmeister: Also die Kombination von Depeche Mode und Schanze sagt mir nichts.

Aber wie kann so ein Booking entstehen? Der Song passt dort nicht hin. Es wirkt so, als hätte das DM-Management nicht auf Inhalte und Image einer Sendung geachtet, sondern nur auf eine möglichst hohe Einschaltquote geschielt.

Dennis Burmeister: Es gibt eine recht umfangreiche Excel-Liste mit allen Konzerten und TV-Auftritten der Band, aber da ist die Sendung nicht gelistet, komisch.

Sascha Lange: Klarer Fall von KI-Deepfake! Das war nicht der echte Schanze!

