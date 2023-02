Video: Depeche Mode – „Ghosts Again“ und „Personal Jesus“ in der „Late Show“

In der „Late Show“ von Stephen Colbert waren Depeche Mode und Dave Gahan in dieser Woche zu Gast. Dave Gahan, Martin Gore und Kollegen stellten darin die neue Single „Ghosts Again“ und den Klassiker „Personal Jesus“ live vor:

Aktuell steht die Band mit ihrem neuen, 15. Album „Memento Mori“ (Veröffentlichung am 24. März 2023) sowie einer gleichnamigen Welttournee in den Startlöchern. Mitte Februar fügten Gore und Gahan ihrer Tour, die im März in den USA und Kanada beginnt, weitere Konzerte in Nordamerika hinzu – ob es auch hierzulande Wintertermine geben wird, ist bislang unklar.

„Memento Mori“ folgt auf die 2017 erschienene Platte „Spirit“ und ist das erste Album des Duos seit dem Tod von Gründungsmitglied Andy Fletcher im Mai 2022.

