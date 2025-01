Dave Grohl verteilt an seinem 56. Geburtstag Essen an Waldbrand-Opfer

Dave Grohl hat seinen 56. Geburtstag offenbar damit verbracht, bedürftige Familien im Zuge der anhaltenden Waldbrandkrise im Großraum Los Angeles zu unterstützen. In Videos, die am Dienstag (14. Januar) von „Feed the Streets“ – einer in L.A. ansässigen Wohltätigkeitsorganisation – auf Instagram gepostet wurden, hilft der Musiker zusammen mit anderen Freiwilligen beim Zubereiten von hausgemachtem Chili. Einige Stunden später teilte die Organisation zudem mit, dass sie auch Abendessen für evakuierte Familien und Feuerwehrleute verpackten.

Dave Grohl: Wohltätigkeitsaktion am Geburtstag

Am selben Tag, an dem die Videos in der Story von „Feed the Streets“ veröffentlicht wurden, ist Dave Grohl 56 Jahre alt geworden. Der Sänger der Foo Fighters war in der Vergangenheit schon häufiger ehrenamtlich für die Organisation tätig. Manchmal hat er Barbecues veranstaltet, er ist bekannt dafür, mit eigenem mobilen Equipment anzureisen und dann vor Ort sein hausgemachtes Brisket zu verteilen.

Feuer in Los Angeles: Hilfe wird benötigt

Etwa eine Woche zuvor waren Brände im Stadtteil Pacific Palisades ausgebrochen – hinzu kamen weitere Brände in anderen Teilen der Stadt. Sie zerstörten unzählige Gebäude und zwangen zehntausende Einwohner dazu, ihre Häuser zu evakuieren. Darunter waren auch zahlreiche Prominente, die ihre Millionenvillen den Flammen überlassen mussten. Wie der US-Sender CNN berichtet, sind mindestens 25 Menschen gestorben.

Die Stadt ist nun auch mit Aufräumarbeiten beispiellosen Ausmaßes beschäftigt. Mehrere Branchenveranstaltungen wurden deshalb abgesagt oder verschoben, darunter zahlreiche Konzerte und Pre-Grammys-Partys. Wie „Billboard“ mitteilte, wurden sämtliche Veranstaltungen, die für die Grammy-Woche in der Region geplant waren, abgeblasen. Die Veranstalter sagen dazu: „Unser Mitgefühl gilt den Menschen in Los Angeles, die mit der Realität dieser verheerenden Brände konfrontiert sind.“

„Viele unserer Mitarbeiter und Mitglieder der Gemeinschaft sind persönlich betroffen, und unser Hauptaugenmerk liegt derzeit darauf, die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen für die langfristige Erholung der Stadt, die wir unser Zuhause nennen, einzusetzen.“ Und auch andere Musikerinnen und Musiker engagieren sich. Doja Cat arbeitet mit dem Amerikanischen Roten Kreuz zusammen, um mit Merchandising-Artikeln Spenden zu sammeln. Musikunternehmen und mehrere Stiftungen haben zudem Notfallfonds und Ressourcenpools für die Betroffenen organisiert – unter anderem Beyoncés BeyGood Foundation, die Sony Music Group und die Warner Music Group.