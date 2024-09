Roxie Junie Grohl? Foo Fighter Dave dementiert Name und Babyfoto

Das war fast abzusehen. Eine Insta-Nutzerin behauptet in einem Post, der natürlich sofort viral gegangen ist, dass sie die Mutter von Dave Grohls viertem Kind wäre. Eine direkte Reaktion auf das Bekenntnis des Foo-Fighters-Boss.

Erst vorletzten Sonntag (10.09.) hatte Grohl via Instagram mitgeteilt, dass er erneut Vater geworden sei. Allerdings außerhalb seiner langjährigen Ehe. Es war wohl eine klassische (Tour-)Affäre des 55-Jährigen. Für seine neue Tochter wolle er auf jeden Fall ein „liebevoller und unterstützender Elternteil“ sein, so sein Statement.

Im offiziellen Kanal hieß es dazu, er würde „alles tun, was er kann, um das Vertrauen seiner Frau Jordyn Blum und seiner Familie zurückzugewinnen“. Blum und Grohl haben drei gemeinsame Töchter, Violet, Harper und Ophelia. Weitere Details hatte das Grohl-Lager nicht verraten.

Dave Grohl auf Instagram:

In dem Beitrag der anonymen „Mutter“ ist nun das Foto einer Frau zu sehen, die zärtlich die Hand eines Neugeborenen hält. Dazu eine längere Bildunterschrift.

„Meine süße Roxie Junie Grohl, deine Mama zu sein, war schon jetzt die unglaublichste Erfahrung meines Lebens“, heißt es in der Bildzeile. Dann wird es poetisch.

Von Grohl selbst gibt es weiterhin keine Aussage zur Identität der wahren Mutter oder des Kindes

Sie könne Grohls Antlitz im Gesicht des Kindes sehen, so die Schöpferin des blumigen Beitrags, „wie ein niedliches Spiegelbild von ihr auf die kleinste, schönste Weise“. Doch damit nicht genug: „Von der Form deiner Augen bis zu der Art, wie deine kleine Nase beim Lächeln kräuselt, bist du wirklich ein Grohl durch und durch. (..) Dein Vater ist stolz darauf, dass du den Geist seiner Familie weiterträgst. Und ich kann schon jetzt sagen, dass du dieselbe Stärke und Freundlichkeit in Dir hast.“

Ein Medienvertreter von Grohl hat gegenüber verschiedenen US-Medien eilig klargestellt, dass es sich bei dieser Bild/Text-Kreation um ein Fake handelt. Von Grohl selbst gibt es weiterhin keine Aussage zur Identität der wahren Mutter oder des Kindes.

Seine Töchter Violet und Harper haben ihre Insta-Konten inzwischen deaktiviert, um nicht in den Gerüchte-Strudel hineingerissen zu werden. Violet ging ja bereits an der Seite ihres Vaters mit den Foo Fighters auf Tour.

Sie ist auch auf dem 2023er-Song „Show Me How“ vom Album „But Here We Are“ zu hören, das nach dem Verlust von Grohls Mutter Virginia und dem verstorbenen Foo-Schlagzeuger Taylor Hawkins geschrieben wurde.