Foo Fighters versprechen 3 Stunden in München, liefern aber nicht
Wer freut sich bei einer so starken Live-Band wie den Foo Fighters nicht über jede Minute mehr? Aber in München blieb es bei falschen Versprechungen.
Der Auftritt in der Allianz Arena ist auch für die Foo Fighters eine besondere Angelegenheit. Am Mittwoch (17. Juni) spielte die Band ihren ersten von zwei Gigs in Deutschland als Teil ihrer „Take Cover“-Tour 2026. Lange Zeit war das Heimstadion des FC Bayern München nicht für Konzerte freigegeben. Das hat sich inzwischen geändert – und so war es auch für die Foos eine besondere Premiere, hier zu spielen.
Großartige Konzerte haben Dave Grohl und Co. in Deutschland ja schon öfter hingelegt. Die aktuelle Setlist summiert sich bei dieser Tour auf bis zu 29 Songs, stets mit dem Abschluss „Everlong“. Macht in der Regel bis zu drei Stunden Gitarrenepen.
Früh während des Gigs scherzte der Sänger mit dem Publikum über die Länge des Auftritts in München. Dabei gab er mehrere Optionen, von 2:53 Minuten bis drei Stunden. Was die Fans forderten, kann man sich natürlich denken. Und so garantierte Grohl den Zuschauer:innen eine Gesamtspiellänge von 180 Minuten.
Die vollmundige Ankündigung entsprach nur nach 27 Songs mit einem Late-Cover („Marigold“) und den Songs „The Teacher“, „Exhausted“ und natürlich „Everlong“ als Zugabe nicht der Realität. Zum Abschluss zeigte die Stoppuhr etwas mehr als 2:50 Minuten und nicht die versprochenen drei Stunden.
Foo Fighters live in München 2026: Setlist
Hauptbühne
- All My Life
- The Pretender
- Times Like These
- Rope
- Stacked Actors
- My Hero
- Learn to Fly
- Walk
- This Is a Call
- No Son of Mine (mit Snippet von Motörheads „Ace of Spades“)
B-Stage
- Wheels (akustisch)
- Marigold (Late!-Cover)
- Window
- Big Me
- Under You (Dave solo)
Hauptbühne
- La Dee Da
- Your Favorite Toy
- Invincible
- Seven
- One Headlight
- Manimal
- Tap Dancing in a Minefield
- Monkey Wrench
- Breakout
- Aurora
- Caught in the Echo
- Best of You
Zugabe
- The Teacher
- Exhausted
- Everlong
Um 20:05 Uhr waren die Foo Fighters auf die Bühne gekommen, um 22:55 Uhr verabschiedeten sie sich von ihren Fans. Vielleicht machen die Amerikaner ja am 1. Juli im Olympiastadion in Berlin die drei Stunden voll. Wer sich davon überzeugen will, kann auch noch Tickets kaufen (ab 82,50 Euro).
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