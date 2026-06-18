Foo Fighters versprechen 3 Stunden in München, liefern aber nicht

Der seltsamste Film, in dem je ein Queen-Song zu hören war

Der Auftritt in der Allianz Arena ist auch für die Foo Fighters eine besondere Angelegenheit. Am Mittwoch (17. Juni) spielte die Band ihren ersten von zwei Gigs in Deutschland als Teil ihrer „Take Cover“-Tour 2026. Lange Zeit war das Heimstadion des FC Bayern München nicht für Konzerte freigegeben. Das hat sich inzwischen geändert – und so war es auch für die Foos eine besondere Premiere, hier zu spielen.

Großartige Konzerte haben Dave Grohl und Co. in Deutschland ja schon öfter hingelegt. Die aktuelle Setlist summiert sich bei dieser Tour auf bis zu 29 Songs, stets mit dem Abschluss „Everlong“. Macht in der Regel bis zu drei Stunden Gitarrenepen.

Früh während des Gigs scherzte der Sänger mit dem Publikum über die Länge des Auftritts in München. Dabei gab er mehrere Optionen, von 2:53 Minuten bis drei Stunden. Was die Fans forderten, kann man sich natürlich denken. Und so garantierte Grohl den Zuschauer:innen eine Gesamtspiellänge von 180 Minuten.

Die vollmundige Ankündigung entsprach nur nach 27 Songs mit einem Late-Cover („Marigold“) und den Songs „The Teacher“, „Exhausted“ und natürlich „Everlong“ als Zugabe nicht der Realität. Zum Abschluss zeigte die Stoppuhr etwas mehr als 2:50 Minuten und nicht die versprochenen drei Stunden.

Foo Fighters live in München 2026: Setlist

Hauptbühne

All My Life

The Pretender

Times Like These

Rope

Stacked Actors

My Hero

Learn to Fly

Walk

This Is a Call

No Son of Mine (mit Snippet von Motörheads „Ace of Spades“)

B-Stage

Wheels (akustisch)

Marigold (Late!-Cover)

Window

Big Me

Under You (Dave solo)

Hauptbühne

La Dee Da

Your Favorite Toy

Invincible

Seven

One Headlight

Manimal

Tap Dancing in a Minefield

Monkey Wrench

Breakout

Aurora

Caught in the Echo

Best of You

Zugabe

The Teacher

Exhausted

Everlong

Um 20:05 Uhr waren die Foo Fighters auf die Bühne gekommen, um 22:55 Uhr verabschiedeten sie sich von ihren Fans. Vielleicht machen die Amerikaner ja am 1. Juli im Olympiastadion in Berlin die drei Stunden voll. Wer sich davon überzeugen will, kann auch noch Tickets kaufen (ab 82,50 Euro).