Foo Fighters in Berlin: Tickets, Setlist und Anfahrt im Überblick

Die Foo Fighters spielen am 1. Juli im Berliner Olympiastadion. Alle Infos zu Tickets, Einlass, Support-Acts und der erwarteten Setlist auf einen Blick.

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Foo Fighters

Foo Fighters  |  Foo Fighters in Berlin: Tickets, Setlist & Anfahrt Foto: Getty Images North America. Paul Morigi. All rights reserved.

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Wir schreiben das Jahr 1997. Du sitzt auf dem Rücksitz, das Seitenfenster halb heruntergekurbelt, und im Radio läuft „The Colour and the Shape“. Dann dieser eine Moment: Die Gitarre wird von einem melancholischen „Hello“ unterbrochen – es ist der emotionale Klassiker „Everlong“. Fast drei Jahrzehnte später ist aus dem Rücksitz möglicherweise eine eigene Familienkutsche geworden, und der Ex-Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl steht inzwischen seit 30 Jahren am Mikrofon statt hinterm Schlagzeug. An einem aber kommt man auch am 1. Juli 2026 in Berlin nicht vorbei: an genau jenem Gitarrenakkord. Dann spielen die Foo Fighters im Olympiastadion.

Hier alle Infos zu ihrer Open-Air-Sommershow in der Hauptstadt im Überblick.

Tickets

Wer noch keine Tickets ergattert hat, kann sich noch einen Sitzplatz sichern: Diese sind bei Eventim in allen Kategorien erhältlich. Diese liegen preislich zwischen 82 und 180 Euro. Stehplätze sind allerdings schon restlos ausverkauft.

Zeiten und Support-Acts

Einlass wird bereits ab 14.45 Uhr möglich sein, bevor ab circa 16.30 Uhr die Band Fat Dog beginnt. Idles startet um 17.30 Uhr, bevor die Foo Fighters um 19 Uhr auf die Bühne kommen.

Anfahrt

Bei der Anfahrt gilt: ÖPNV vor Auto. Die U2 hält direkt am U-Bahnhof Olympia-Stadion; von dort sind es 500 (Eingang Ost) bis 870 Meter (Eingang Süd) zu Fuß. Die S5 bringt einen zum S-Bahnhof Olympiastadion, die Eingänge liegen hier noch näher (200 bis 250 Meter).

Wer trotzdem mit dem Auto kommen möchte, findet rund ums Stadion nur wenige und größtenteils kostenpflichtige Parkplätze – reservierbar im Vorfeld ist ausschließlich Parkplatz PO5 über Eventim, der Rest läuft am Veranstaltungstag nur gegen Bargeld.

Setlist

Fans können sich an der folgenden Setlist aus München orientieren:

  1. All My Life
  2. The Pretender
  3. Times Like These
  4. Rope
  5. Stacked Actors
  6. My Hero
  7. Learn to Fly
  8. These Days
  9. Walk
  10. This Is a Call
  11. No Son of Mine
  12. Wheels (akustisch)
  13. Marigold
  14. Window
  15. Big Me
  16. Under You (Dave solo)
  17. La Dee Da
  18. Your Favorite Toy
  19. Invincible / Seven / One Headlight / Manimal / Tap Dancing in a Minefield
  20. Monkey Wrench
  21. Breakout
  22. Aurora
  23. Caught in the Echo
  24. Best of You

Zugabenblock:

  1. The Teacher
  2. Exhausted
  3. Everlong
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Wetter

Eine genaue Wetterprognose ist noch zu früh. Laut Stand vom 18. Juni soll der 1. Juli Höchsttemperaturen von bis zu 30 Grad und leichte Bewölkung bringen – ein entspannter Sommerabend also. Fans können ihre Foo-Fighters-Shirts auspacken und brauchen vermutlich kein Regencape.

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Patrick Sebastian Koch schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Themen aus dem Artikel:
Dave Grohl Foo Fighters Konzert IDLES Fat Dog