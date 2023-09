Dave Matthews Band live 2024: Tickets, Termine, Vorverkauf

Foto: Getty Images On Location, Rich Polk. All rights reserved.

Nach fünf Jahren ist es so weit: Die Dave Matthews Band kehrt mit einer Headline-Tour nach Europa und Großbritannien zurück. Für Deutschland gibt es im April gleich drei Termine — für Köln, Hannover und Berlin.

Am 19. Mai veröffentlichte die Rockband um Dave Matthews ihr zehntes Studioalbum, „Walk Around the Moon“, mit welchem sie durch Nord- und Südamerika tourten und auch zwei Shows in Südafrika ablieferten. Die derzeitige Live-Besetzung besteht, neben Matthews, aus Stefan Lessard (Bass), Carter Beauford (Drums), Tim Reynolds (Gitarre), Rashawn Ross (Trompete), Jeff Coffin (Saxofon) und Buddy Strong (Keyboards).

Der Presale beginnt für Mitglieder der „DMB Warehouse Fan Association“ am 20. September. Am 22. September folgt der allgemeine Vorverkauf.

Alle Deutschland-Termine im Überblick:

04.04.2024 Köln, Palladium



05.04.2024 Hannover, SwissLife Hall

14.04.2024 Berlin, Verti Music Hall

Telekom Prio Tickets:

Mi., 20.09.2023, 18:00 Uhr (Online-Presale, 39 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 22.09.2023, 09:00 Uhr

www.livenation.de/artist-dave-matthews-band-3036