Dave Matthews attackiert Trump und ICE: „Das war Mord“

Dave Matthews hat die Trump-Regierung und ICE nach der Erschießung von Renee Nicole Good in Minneapolis scharf angegriffen: „Ich mag diese Monster nicht, die gerade die Show leiten.“

In einer langen Videobotschaft, die auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der Dave Matthews Band veröffentlicht wurde und am Freitag, dem Geburtstag des Sängers, aufgenommen wurde, begann der in Südafrika geborene Matthews damit, wie „dankbar“ er für seine Gemeinschaft und seine Nachbarn sei.

„Ich denke darüber nach, wie viel Glück ich in meinem Leben hatte, hier in diesem Land. Und dann denke ich darüber nach, wie ich das zurückzahle, und ich zahle es mit Steuern zurück. Sie können meine Steuern erhöhen, was mich betrifft“, sagte Matthews.

Dankbarkeit, Steuern und öffentliche Ausgaben

„Aber – großes Aber, großes saftiges Aber – das gilt nur, wenn sie meine Steuern für Brücken und die Nationalparks ausgeben und für die Instandhaltung der Autobahnen, der Bibliotheken, für die Erhöhung des Mindestlohns, die Bezahlung von Krankenschwestern, kostenlose Universitäten für Menschen, die es sich nicht leisten können, kostenlose Gesundheitsversorgung, Dinge, die vernünftig sind. Schulessen, um Himmels willen.“

Matthews machte dann deutlich, wofür seine Steuergelder nicht verwendet werden sollten. „Ich will nicht, dass meine Steuern dafür verwendet werden, fremde Länder auf der Grundlage falscher Vorwände zu überfallen, Präsidenten zu entführen, um ihre natürlichen Ressourcen zu stehlen, und damit zu drohen, es anderen Ländern anzutun, indem behauptet wird, souveräne Nationen gehörten irgendwie uns“, sagte Matthews und nannte die aktuelle Regierung „anmaßend und widerwärtig“.

Kritik an ICE und staatlicher Gewalt

„Ich will nicht, dass meine Steuern für ICE draufgehen, für maskierte Schläger, die durch unsere Straßen ziehen, unsere Gemeinschaften terrorisieren und Familien auseinanderreißen. Wir sollten füreinander sorgen. Wir sollten aufeinander achten. Und wir sollten Obdachlose unterbringen. Wir sollten Menschen nicht zu Boden werfen.“

Der Sänger sprach anschließend über Good, die 37-jährige Frau, die Anfang dieser Woche von einem maskierten ICE-Agenten erschossen wurde, sowie über die Reaktion der Trump-Regierung auf die Schießerei.

Der Fall Renee Nicole Good

„Und damit komme ich zu Renee Nicole Good. Ermordet vor den Augen ihrer Mitbürger in Minneapolis, ermordet auf offener Straße. Und egal, welches Narrativ diese Regierung uns verkaufen will, wir können die Videos sehen“, sagte Matthews.

Analyse der Videoaufnahmen

„Vielleicht, wenn sie dir eines zeigen und es verlangsamen und dir sagen, wo du hinschauen sollst, könntest du denken, vielleicht gibt es eine Chance, vielleicht gibt es eine Chance, dass sich der Schütze bedroht gefühlt hat. Aber aus den meisten Blickwinkeln, aus der Nähe und aus der Ferne, sieht es so aus, als habe sie versucht zu fliehen, und er hat ihr dreimal in den Kopf geschossen, kaltblütig ermordet.“

Scharfe Abrechnung mit der Regierung

Der Sänger fuhr fort: „Diese Regierung, diese Leute, die versuchen, uns zu sagen, wir sollen nicht glauben, was wir sehen. Das ist so grausam. Ich verstehe nicht, wie man behaupten kann, [Good] habe ihre Autos gerammt oder sie angegriffen. Nichts deutet darauf hin. Und es ist verblüffend und zutiefst verstörend. Für mich und für so viele Menschen, und wir können das nicht einfach durchgehen lassen.“

Matthews nannte anschließend hochrangige Mitglieder der Trump-Regierung beim Namen und bezeichnete sie allesamt als „einfach zutiefst, zutiefst unehrliche Menschen. Feige, beschämend. Fuck euch. Sie sind widerwärtig.“ Er beendete seine Videobotschaft mit einem Gefühl, das andere Künstler nach Goods Tod teilten: „Das sind dunkle Zeiten. Fuck ICE.“