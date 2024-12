Die 10 besten Rockkonzerte des Jahres 2024

Veteranen wie Neil Young und die Rolling Stones, zusammen mit neuen Rock-Fackelträgern wie Olivia Rodrigo und Mannequin Pussy, machten dieses Jahr zu einem guten Jahr für Gitarren, Schlagzeug und Attitüde.

Die Welt mag sich im Jahr 2024 in einen grausamen, dunklen Hobbes’schen Naturzustand verwandelt haben, aber es war eine ziemlich erstaunliche Zeit für Live-Rockmusik. Die Rolling Stones und Bruce Springsteen & the E Street Band traten in Stadien auf, Pearl Jam, Weezer, David Gilmour und Olivia Rodrigo spielten in Arenen, Neil Young und Crazy Horse traten in Schuppen auf, und Yes halbierte sich selbst und schaffte es dennoch, alle ihre Konkurrenten in Theatern und Amphitheatern im ganzen Land an die Wand zu spielen.

Ich habe in den letzten 12 Monaten viele Rockkonzerte gesehen, und es war nicht einfach, die 10 besten Momente auszuwählen. Tatsächlich war es verlockend, die Hälfte der Liste Neil Young zu widmen, weil er dieses Jahr auf der Bühne so in seinem Element war, sowohl mit Crazy Horse als auch mit Chrome Hearts. Das wäre natürlich unfair gegenüber allen anderen gewesen, die dazu beigetragen haben, dass diese 365 Tage zu den besten für Rockkonzerte in der jüngeren Vergangenheit gehören. Hier sind in ungeordneter Reihenfolge die besten Gitarren- und Schlagzeugshows des Jahres 2024.

Neil Young während der „Farm Aid“-Veranstaltung im Ruoff Home Mortgage Music Center in Noblesville, Indiana, am 23. September 2023. Gary Miller – Getty Images 1 Neil Young and Crazy Horse – 14. Mai im Forest Hills Stadium, Queens, N.Y. Aus Gründen, die noch nicht vollständig geklärt sind, haben Neil Young und Crazy Horse ihre Sommertournee zur Halbzeit abgebrochen und damit zahlreiche enttäuschte Fans in den ganzen Vereinigten Staaten zurückgelassen. Aber diejenigen von uns, die das Glück hatten, wenigstens eine der Shows zu besuchen, die stattfanden, wurden Zeugen von etwas wirklich Bemerkenswertem: Young, 79 Jahre alt, wurde von der Rhythmusgruppe von Crazy Horse, dem Schlagzeuger Ralph Molina und dem Bassisten Billy Talbot, beide 80 Jahre alt, begleitet und trat mit der gleichen Leidenschaft und Intensität auf wie bei ihrer ersten Tournee im Jahr 1969. Zu ihnen gesellte sich der Gitarrist Micah Nelson (mit seinen 34 Jahren jung genug, um ihr Enkel zu sein), der mit tiefem Respekt und perfekter Präzision Teile spielte, die ursprünglich von Danny Whitten und Frank „Poncho“ Sampedro stammten. Die Setlist bestand fast ausschließlich aus Musik, die sie zwischen 1969 und 1994 mit dem Produzenten David Briggs aufgenommen hatten, sowie aus einer Auswahl aus dem Album „Broken Arrow“ von 1996, das sie ihm zu Ehren kurz nach seinem Tod aufgenommen hatten. Ich hatte das Glück, sechs der 15 Shows zu besuchen, aber der erste Abend im Forest Hills Stadium in Queens sticht durch Youngs brillante Reaktion auf die Ein- und Ausfälle der Beschallungsanlage während „Hey Hey, My My (Into the Black)“ heraus. Anstatt das Lied zu unterbrechen und darauf zu warten, dass die Techniker das Problem beheben, drängte er die Band einfach, das Chaos zu überstehen. Das Ergebnis war ein wunderschönes Chaos aus Rückkopplungen und Wut, das die Botschaft des Liedes perfekt zusammenfasste. Keine andere Rockikone seiner Generation gibt noch Auftritte, die auch nur annähernd so sind.

Bruce Springsteen (2024) Astrida Valigorsky – Getty Images 2 Bruce Springsteen & the E Street Band – 15. September im Asbury Park Beach, Asbury Park, N.J. Als Springsteen Anfang 2023 nach einer fünfjährigen Pause mit der E Street Band wieder auf Tour ging, erstellte er sorgfältig eine Setlist, die eine Geschichte über Sterblichkeit, Verlust, Trauer und das Finden von Freude und Sinn in den verbleibenden Tagen erzählte. Sie ließ wenig Raum für Variationen von Abend zu Abend und frustrierte die Hardcore-Fans, die ihm auf der ganzen Welt folgen. Diese Setlist wurde am 15. September in einen Schredder geworfen, als Springsteen vor 35.000 Fans am Strand von Asbury Park als Headliner des Sea.Hear.Now-Festivals auftrat. Der nostalgische Abend konzentrierte sich auf tiefgründige Stücke aus den Anfängen seiner Karriere wie „Thundercrack“, „Does This Bus Stop at 82nd Street?“ und „4th of July, Asbury Park (Sandy)“, die auf der gesamten Strandpromenade für Begeisterungsstürme sorgten. Es fühlte sich an, als wäre die gesamte Bruce Nation zusammengekommen, um diesen Moment gemeinsam zu erleben. Wenn Springsteen irgendwann um seinen 100. Geburtstag im Jahr 2049 herum aufhört zu touren und die Fans auf die besten Shows der Post-Reunion-Ära zurückblicken, wird diese ganz oben auf der Liste stehen.

Pearl Jam in Vancouver Jim Bennett – Getty Images 3 Pearl Jam – 4. September im Madison Square Garden, New York, N.Y. Der Madison Square Garden ist für Pearl Jam heiliger Boden, seit sie 1998 zum ersten Mal als Headliner in der New Yorker Arena auf der „Yield“-Tour auftraten. Sie begannen ihren Zwei-Nächte-Auftritt im September dieses Jahres mit einem ungewöhnlich ungleichmäßigen Abend, an dem sie nie ganz den richtigen Groove fanden, aber am nächsten Abend mit einem unglaublichen Set, das ganz oben auf ihrer Liste der besten MSG-Shows der Geschichte steht, wieder zum Leben erwachten. Zu den Höhepunkten gehörten die furiosen Darbietungen von „Not for You“ und „Do the Evolution“, ein wilder „Rearviewmirror“ mit Gastgitarrist Andrew Watt, eine seltene Interpretation von „Glorified G“, die auf Wunsch von Howard Stern gespielt wurde, und eine emotionale Coverversion von Steve Van Zandts „I Am a Patriot“, bei der der Mann selbst aus dem Publikum zusah. Das Konzert endete mit einem glorreichen „Rockin’ in the Free World“, bei dem Van Zandt, Watt und Glen Hansard alle mitspielten.

David Gilmour Matthew Eisman – Getty Images 4 David Gilmour – 9. November im Madison Square Garden, New York, N.Y. David Gilmours Tourneen sind sehr selten und oft recht kurz. Die diesjährige Nordamerika-Tour seiner Luck and Strange-Tour beschränkte er auf vier Abende in Los Angeles und fünf in New York City. Das bedeutete, dass Fans von der gesamten Ostküste im November in den Madison Square Garden strömten, um einen in der Arena zu erwischen. Sie wurden mit einem großartigen Musikabend belohnt, der sich auf sein neues Album und Stücke aus der letzten Inkarnation von Pink Floyd konzentrierte. Gilmour hatte ursprünglich versprochen, die Roger-Waters-Ära von Floyd vollständig zu ignorieren, gab aber schließlich nach und fügte „Speak to Me/Breathe“, „Time“, „Fat Old Sun“, „Wish You Were Here“, „The Great Gig in the Sky“ und natürlich „Comfortably Numb“ in das Set ein. Auf Waters-Tourneen gibt es noch viel mehr Klassiker aus dieser Ära, aber Gilmour-Shows vermitteln ein authentischeres Pink-Floyd-Erlebnis.