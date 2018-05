Dave Grohl hat bekannt gegeben, dass ein für David Bowie geschriebener Song bald veröffentlicht werden wird. Der Foo-Fighters-Sänger hatte gehofft, den Song mit ihm vor dessen Tod aufnehmen zu können. Bowie habe damals abgelehnt, und am 10. Januar 2016 verstarb er.

Wie Grohl nun im Gespräch mit „GQ“ sagte, wird der Song im Namen einer Band erscheinen, die noch nicht verraten wird. „Ich wollte es schon lange herausbringen“, so Grohl. „Ich hielt das Lied für das coolste überhaupt. Ich schrieb Bowie an, damit wir es für den Soundtrack eines Films aufnehmen. Aber das klappte nicht. Er mochte den Film nicht, es lag aber nicht an mir! Dann machte ich mich wieder ran. Letztendlich gab ich es an eine Band weiter, die das Stück noch veröffentlichen wird.“

Foo Fighters: Headliner bei Rock am Ring und Rock im Park

Foo Fighters sind Headliner beim diesjährigen Rock am Ring und Rock im Park (01.-03. Juni 2018). 3sat überträgt live vom Festival.

Dave Grohl und Bowie waren sich in der Vergangenheit schon öfter gegenseitig zugetan: Der Foo Fighter trat u.a. bei Bowies 50. Geburtstag im Madison Square Garden 1997 auf und coverte dessen „Seven Years In Tibet“.

Dave Grohl im Interview:

