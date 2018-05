Mit „Lazarus“ verewigte David Bowie seine fiktive Lebensgeschichte kurz vor seinem Tod 2016 in einem Musical: Newton, der Mann, der vom Himmel fiel, überrascht die Menschen durch sein Wissen – und seine Liebe. Eine Geschichte von Tod und Wiederauferstehung.

In dem Musical, das Michael C. Hall („Dexter“) auf dem New Yorker Broadway in er Rolle Bowies zeigte, wurden Hits des Musikers, wie „Heroes“, „Life on Mars?“ oder „Absolute Beginners“ mit neuen Songs wie „Killing a little Time“ vermischt.

David Bowie: „Lazarus“ – Infos zu Tickets und Vorverkauf

Nun kommt „Lazarus“ nach Bremen Im Theater am Goetheplatz wird das Musical ab dem 08. Juni achtmal aufgeführt. Martin Baum ist als Außerirdischer Newton zu sehen.

Theater am Goetheplatz Fr, 08.06.18, 19:30 Uhr

Theater am Goetheplatz Sa, 09.06.18, 19:30 Uhr

Theater am Goetheplatz Mo, 11.06.18, 19:30 Uhr

Theater am Goetheplatz Do, 14.06.18, 19:30 Uhr

Theater am Goetheplatz Sa, 16.06.18, 19:30 Uhr

Theater am Goetheplatz Mi, 20.06.18, 19:30 Uhr

Theater am Goetheplatz Do, 21.06.18, 19:30 Uhr

Theater am Goetheplatz So, 24.06.18, 18:00 Uhr

