David Bowie live in Berlin: Tickets für Kino-Event gewinnen
Das Kino Delphi Lux zeigt den Gig von David Bowie in Berlin aus dem Jahr 2002. Tickets gibt es nur zu gewinnen.
Nur noch wenige Tage, dann kann das sechste und letzte Kapitel von David Bowies ERA-Boxset-Reihe mit den letzten Aufnahmen des Sängers aus den Jahren 2002 bis 2016 gehört werden.
Um die Veröffentlichung von “I Can’t Give Everything Away (2002 – 2016)” gibt es exklusiv und einmalig David Bowies legendäres Konzert in der Max-Schmeling-Halle in Berlin aus dem Jahr 2002 im Kino zu sehen.
Das Screening der mitreißenden Live-Show findet am 15. September in Berlin statt (19 Uhr im Delphi Lux). Tickets gibt es nicht im Verkauf, aber sie können mit ROLLING STONE gewonnen werden.
Wer dabei sein will, muss einfach mailen an gewinnen@rollingstone.de und Name, Adresse sowie das Stichwort „David Bowie Berlin“ angeben. Teilnahmeschluss: 11. September 2025. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!
Das am 12. September erscheinende Boxset “I Can’t Give Everything Away (2002 – 2016)” enthält vier Studioalben, zwei EPs, zwei Live-Alben sowie eine Re:call-Compilation, die seltene Tracks zusammenfasst.
Das Boxset wird durch ein umfangreiches Begleitbuch ergänzt und ist als 13-CD-, Digital- und 18-teiliges Vinyl-Set erhältlich.