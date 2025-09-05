David Bowies letztes Geheimnis wird enthüllt

Radiohead live 2025: So läuft es JETZT mit den Tickets – FAQ

Neun Jahre nach seinem Tod kann David Bowie immer noch überraschen. Nun ist sein vielleicht letztes großes Geheimnis offenbart worden. Das David Bowie Centre enthüllt David Bowies geheimes letztes Projekt, welches nach seinem Tod in seinem Arbeitszimmer gefunden worden war. Es ist ein Musical, das im 18. Jahrhundert spielen soll.

2016, wenige Tage vor seinem Tod, hatte Bowie sein letztes Album „Blackstar“ veröffentlicht – ein Werk, dass sich mit der eigenen Sterblichkeit auseinandersetzt. Doch dann wurde klar: Dieses Album war gar nicht das letzte Werk der Rock- und Popikone.

Komplett unter Verschluss gehalten

Seine letzten Monate verbrachte Bowie stattdessen mit der Arbeit an einem separaten Projekt, das er in seinen Notizen als „Musical aus dem 18. Jahrhundert“ mit dem Titel „The Spectator“ beschrieb. Das berichtet „NME“. Die Details dazu hielt er geheim. Selbst seine engsten Mitarbeiter wussten nichts von dessen Existenz, bis die Notizen dazu 2016 nach seinem Tod in seinem Arbeitszimmer gefunden wurden.

Von Archivaren katalogisiert und ans Museum gespendet

In Bowies letzten Tagen und Wochen war der Raum Medienberichten zufolge immer verschlossen und nur für Bowie und seinen persönlichen Assistenten zugänglich. All seine handschriftlichen Notizen blieben somit unberührt – bis Archivare begannen, seine Habseligkeiten zu katalogisieren. Nun wurden sie zusammen mit dem Rest aus Bowies Archiv dem V&A Museum gespendet.

Fans können die Musical-Materialien und alles andere aus dem Archiv zu sehen bekommen, wenn das David Bowie Centre am 13. September im V&A East Storehouse in Hackney Wick öffnet. Dort können Besucher:innen auch Sonderausstellungen genießen, die von The Last Dinner Party und Nile Rodgers kuratiert werden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine Sammlung von Tausenden von Objekten

Die Sammlung besteht aus ganzen 90.000 Objekten, die mit dem legendären Künstler in Verbindung stehen. Sie will damit Bowies „kreative Prozesse als musikalischer Innovator, kulturelle Ikone und Verfechter der Selbstentfaltung und Neuerfindung“ nachzeichnen, berichtet „NME“. Sie wurde demnach vom V&A über den David Bowie Estate, die Blavatnik Family Foundation und die Warner Music Group erworben.

Medien berichteten auch von Bowies Interesse an Kunst und Kultur des 18. Jahrhunderts zu seiner Lebzeit. In einem Interview im Jahr 2002 sprach er über seine Ambitionen, für das Theater zu schreiben, und sagte gegenüber John Wilson von BBC Radio 4: „Ich hätte wohl auch einfach in meinem Wohnzimmer für das Theater schreiben können – aber ich glaube, mein Ziel war es, ein ziemlich großes Publikum zu erreichen.“

David Bowie war am 10. Januar 2016 nach einem langen Kampf mit Krebs in New York verstorben.