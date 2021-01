David Bowies Musik gibt es jetzt auch auf TikTok

David Bowie war bekannt dafür, keine Berührungsängste mit neuen Medien zu haben. Nun wurde auf seinem offiziellen Instagram-Account bekanntgegeben, dass die Musik des 2016 verstorbenen Sängers künftig auch auf der Videoplattform TikTok zu hören sein wird. Weiterlesen David Bowie: Seine Cover-Songs von Bob Dylan und John Lennon im Stream

Offizielles Statement

„Anlässlich des […] 74. Geburtstags von David Bowie können Sie seine Musik jetzt auf TikTok finden“, heißt es in dem Posting, das zum Song „Let’s Dance“ Bilder und Videoausschnitte aus verschiedenen Schaffensphasen Bowies zeigt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von David Bowie (@davidbowie)

Das bedeutet, dass künftig TikTok-Nutzer Bowies Lieder ganz offiziell für ihre Videos nutzen dürfen. Zu den Songs, die laut „NME“ im TikTok-Sortiment sind, gehören unter anderem „Modern Love“, „Heroes“, „Starman“, „Rebel Rebel“ und „Under Pressure“.

Tribute-Konzert zum Geburtstag

Die Veröffentlichung auf TikTok ist natürlich längst nicht die einzige Feierlichkeit anlässlich Bowies 74. Geburtstag. Mit „A Bowie Celebration: Just For One Day!“ findet in der Nacht von 08. auf 09. Januar 2021 ein Tribute-Konzert statt. Mit dabei sind unter anderem Duran Duran, Boy George, Ricky Gervais, Gary Barlow, Adam Lambert, Andra Day, Michael C. Hall, Ian Hunter von Mott the Hoople, Atticus Ross, Kind Heaven Orchestra-Frontfrau Etty Lau Farrell und Mariqueen Maandig Reznor von How To Destroy Angels mit von der Partie. Tickets für die eintägige Show „A Bowie Celebration: Just For One Day!“ kann man ab sofort erwerben. Der Startschuss für das Konzert in Berlin ist der 09.01. um 3 Uhr morgens. Die Performances stehen Ticketkäufern ab dem ersten Stream 24 Stunden lang zur Verfügung.