David Coverdale verabschiedet sich endgültig von der Bühne

Am Donnerstag (13. November) veröffentlichte David Coverdale eine Erklärung und einen letzten musikalischen Gruß: ein über sechs Minuten langes Video auf dem Whitesnake-TV-YouTube-Kanal, inklusive einer neu abgemischten Version seines Songs „Fare Thee Well“, ursprünglich erschienen auf dem 2011er-Album „Forevermore“.

In seiner Videobotschaft spricht der mittlerweile 74-Jährige direkt zu seiner weltweiten Fangemeinde:

„Meine Damen und Herren, Jungen und Mädchen, Brüder und Schwestern der Snake, ich habe eine besondere Ankündigung für euch. Nach mehr als 50 Jahren einer unglaublichen Reise mit euch – mit Deep Purple, mit Whitesnake, mit Jimmy Page – ist mir in den letzten Jahren klar geworden, dass es Zeit ist, meine Rock’n’Roll-Plateauschuhe und meine hautengen Jeans an den Nagel zu hängen.“

Coverdale dankt Musikern, Crew, Fans und Familie und betont, wie schwer ihm die Entscheidung falle. „Es ist wirklich an der Zeit, dass ich meinen Ruhestand genieße. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen.“

Das Video endet mit einem schlichten „Ich liebe euch von ganzem Herzen. Lebt wohl“, bevor die neue Fassung von „Fare Thee Well“ einsetzt.

Von Deep Purple zu Whitesnake

Coverdales musikalische Laufbahn begann Ende der 60er und frühen 70er Jahre in lokalen Bands wie Vintage 67, The Government und Fabulosa Brothers. Der Durchbruch gelang, als er Deep Purple ein Tape schickte und 1973 Ian Gillan als Leadsänger ablöste.

Er prägte die Alben „Burn“ und „Stormbringer“ (beide 1974) sowie „Come Taste the Band“ (1975), bevor sich die Besetzung der Band auflöste und Coverdale den Schritt in eine Solokarriere wagte. Sein Solo-Debüt „White Snake“ von 1977 wurde später zum Namensgeber seiner eigenen Band. 1978 folgte „Northwinds“, ehe noch im selben Jahr Whitesnake gegründet wurde.

Erfolgreiche Jahre mit Whitesnake

Mit Whitesnake veröffentlichte Coverdale insgesamt 13 Studioalben, darunter das selbstbetitelte Erfolgsalbum von 1987. Es enthielt Klassiker wie „Here I Go Again“, „Still of the Night“ und „Is This Love?“. Weitere Meilensteine der Band: „Fool for Your Loving“, „Don’t Break My Heart Again“ und „Give Me All Your Love“.

In den frühen 90er-Jahren arbeitete Coverdale drei Jahre lang mit Led-Zeppelin-Gitarrist Jimmy Page unter dem Namen Coverdale/Page zusammen. Die gemeinsame Platte erschien 1993.

Im Laufe seiner Karriere war er zudem als Gastmusiker an Projekten von Roger Glover, Jon Lord, Cozy Powell, Steve Vai, Bernie Marsden, Adrian Vandenberg und Phil Collens Band Delta Deep beteiligt.