Glenn Hughes von Ex-Band Deep Purple tief gekränkt

In einem persönlichen „Q&A“-Event in Sidney spricht Glenn Hughes erstmalig über den Abend, als Deep Purple bei der 31. jährlichen Zeremonie zur Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame ausgezeichnet wurde. Immer noch angefasst schildert er sein Erlebnis und nennt es „verdammt unangenehm“.

Hughes war von 1973 bis 1976 in der Band als Bassist und Sänger an der Seite des Lead-Sängers David Coverdale tätig. Zusammen nahm das Duo nun auch an der Zeremonie zur Aufnahme der Band in die Hall of Fame teil. Zusammen mit den aktuellen Bandmitgliedern Ian Gillan, Roger Glover und Ian Paice nahmen Coverdale und Hughes dann die Auszeichnung entgegen. Doch anstatt Glückwünsche und herzlicher Worte erhielt Hughes von den aktuellen Bandmitgliedern nur die kalte Schulter, wie er in dem Q&A preis gibt.

„Es gab kein ‚Wie geht es dir heute Abend?‘ Nichts von alledem“, schildert Hughes das Verhalten der Band, „Es gab keine familiäre Atmosphäre, keine Umarmungen, kein Händeschütteln, kein ‚Wie geht’s dir, Kumpel?‘ Nichts von alledem. Und es war verdammt unangenehm.“

Ian Gillan wehrt Hughes‘ Umarmung ab

Die Spitze des Eisbergs schien dann ein Zwischenfall mit Ian Gillan, dem derzeitigen Leadsänger der Band, gewesen zu sein. Diesem wollte Hughes nach der Zeremonie nämlich mit einer herzlichen Umarmung gratulieren, doch der wehrte die Umarmung mit einer ausgestreckten Hand ab. „Er wollte nicht, dass ich ihm nahekomme“, so Hughes über den Vorfall. „Es hat mich nicht wütend gemacht. Es hat aber meine Gefühle wirklich verletzt. Warum hat er das getan? Ich weiß es nicht.“

Der Vorfall scheint den ehemaligen Bassisten der Band nicht mehr loszulassen. Hughes fügte hinzu: „Mir sind schon viele beschissene, seltsame Dinge passiert. Ich war nicht der netteste Kerl, wenn ich betrunken war. Aber einem Familienmitglied so etwas anzutun, während ich mich bei ihm bedanke und ihm zu seiner Auszeichnung gratuliere… Er wollte es nicht wissen, wollte es verdammt noch mal nicht wissen. Das war wirklich unhöflich.“

Nur wenige Mitglieder von Deep Purple durften teilnehmen

Neben Hughes‘ Auffassung des Abends wurde die feierliche Aufnahme noch von weiteren Kontroversen überschattet. Einer der größten Kritikpunkte: Nicht alle ehemaligen Mitglieder der Band wurden eingeladen, an dem Event teilzunehmen. Gillan meinte dazu gegenüber „Blabbermouth“, dass es eine „harte Entscheidung“ gewesen sei, da die Preisverleihung verlange, dass die Aufgenommenen bei der Veranstaltung auftreten.

Unter anderem war Ritchie Blackmore, ehemaliger Gitarrist und Mitbegründer der Band, bei der Zeremonie nicht anwesend. In einem Post auf Facebook behauptet der 79-Jährige, dass er vom Manager der Band, Bruce Payne, von der Teilnahme ausgeschlossen wurde.

Gillan rechtfertigt die Abwesenheit des damaligen Gitarristen Steve Morse und des jetzigen Keyboarders Don Airey damit, dass sie sich nicht für die Teilnahme qualifiziert hätten, da sie erst spät in die Band aufgenommen wurden.