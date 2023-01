David Crosby: Die 20 besten Songs der Folk-Rock-Legende

„Ich muss das Beste aus jeder Minute machen, die ich habe“, sagte David Crosby 2018 dem ROLLING STONE. „Würden Sie das nicht machen?“ Zu diesem Zeitpunkt lebte er bereits sein drittes oder viertes Leben. Zuerst als amerikanisches Original mit der goldenen Stimme, das Mitte der Sechzigerjahre mit den Byrds den Folkrock erschuf. Ein paar Jahre später definierte er mit Crosby, Stills und Nash die Supergroup neu und in den folgenden Jahrzehnten blieb er mit großartigen Harmonien und unverschämten Meinungen unbestreitbar er selbst. In seinen letzten Jahren auf diesem Planeten wirkte Croz wie erneuert, machte einige seiner besten Platten und klang in Interviews wie diesem im Jahr 2018 sehr bescheiden. Sein Tod im Alter von 81 Jahren hinterlässt eine Lücke in der Musik – das hier sind seine besten Songs.

„Turn, Turn, Turn“ (1965)

Crosby hat bei der Coverversion des aus der Bibel stammenden Folk-Klassikers von Pete Seeger, die die Byrds in den Charts anführten, weder den Text geschrieben noch die Leadstimme übernommen, aber er hat die unvergesslichen Gesangsharmonien arrangiert, wie er es während seiner gesamten Zeit in der Band tat. Es ist unmöglich, sich diesen Song ohne Crosbys hohe Stimmen vorzustellen, die im Refrain über McGuinns Leadgesang schweben – ein Sound, der in den folgenden Jahrzehnten zahllose harmoniebetonte Folk- und Rocknummern inspirierte. – B.H.

„Renaissance Fair“ (1967)

Von allen Original-Byrds war Crosby immer der hippste und hippiemäßigste, von seinen Umhängen bis zu seinen immer länger werdenden Locken. Sein offenes Tuning, die ätherischen Melodien und elliptischen Texte spiegeln diese Stimmung wider, wie man in dieser Ode an ein Land mit „Zimt und Gewürzen“ und einem „Kaleidoskop an Farben“ aus Younger Than Yesterday hören kann. Inspiriert wurde das Stück von den Renaissance-Messen, die damals in L.A. stattfanden. „Das waren die ersten großen Versammlungen von Hippies“, sagte er in den Notizen zu seinem Box-Set Voyage, „noch vor den Be-Ins.“ Dieser Song, sagte er, „gab dir eine Ahnung davon, wie es war“.

„Everybody’s Been Burned“ (1967)

Inmitten psychedelischer Akkorde schrieb Crosby für diesen nachdenklichen Song einen Text über die Bewältigung von seelischen Verletzungen. „Jeder ist schon einmal verbrannt worden“, beginnt das Lied. „Jeder kennt den Schmerz.“ Crosby hatte das Stück, dessen jazzige Voicings ein avantgardistisches Gitarrensolo ermöglichten, bereits einige Jahre vor seinem Eintritt in die Gruppe geschrieben, und noch Jahre später erkannte er es als einen Durchbruch beim Songschreiben an und nannte es in einem Interview 1995 „den ersten wirklich passablen Song, den ich geschrieben habe“. „Everybody’s Been Burned“ war sehr charakteristisch für das, was mein Stil werden sollte“, sagte er 1984, „hübsche Veränderungen, ein ungewöhnliches Gefühl und einen ungewöhnlichen Geschmack – plus gute Worte.“

„Triad“ (1968)

Crosbys unermüdliches Bestreben, die Byrds in neue Bereiche voranzutreiben, stieß zwei Jahre später mit diesem offenen Vorschlag für eine Dreiergruppe an seine Grenzen. „Ich liebe euch auch, und ich verstehe nicht wirklich“, sang er über den rauchigen Slow-Burn der Band, „warum können wir nicht zu dritt weitermachen?“ Diese Worte waren gewagt genug, um ihn im Herbst 1968 aus der Band zu werfen, nachdem Croz inmitten wachsender Konflikte mit seinen Bandkollegen Roger McGuinn und Chris Hillman erfolglos für die Aufnahme des Songs auf The Notorious Byrd Brothers gekämpft hatte. (Jefferson Airplane, immer für eine provokante Geste zu haben, coverten den Song später; die Original-Studioaufnahme von Triad“ der Byrds wurde erst Jahre später als Bonustrack veröffentlicht). „Ein paar Leute waren wegen dieses Songs sehr verklemmt“, sagte Crosby 1970 zu Ben Fong-Torres vom Rolling Stone, nachdem er glücklich bei CSN gelandet war. „Diese Band ist wegen dieses Songs überhaupt nicht verklemmt, weil sie ähnliche Erfahrungen gemacht hat.“

„Guinnevere“ (1969)

Stellen Sie sich vor: Wir schreiben das Jahr 1969 und Sie haben gerade das Debütalbum von CSN gekauft. Es beginnt mit dem siebenminütigen „Suite: Judy Blue Eyes“, gefolgt vom ausgelassenen „Marrakesh Express“. Aber ab dem dritten Stück wird alles langsamer. Es ist die Ballade „Guinnevere“, und man taucht in die Mystik ein. Croz wusste selbst, dass der Song ein Killer ist, denn er beschreibt die grünen Augen und das goldene Haar der legendären englischen Königin in einem fast eindringlichen Takt. Schließlich verriet er uns, dass er den Song über drei verschiedene reale, nicht-mythische Frauen schrieb. Eine davon war seine Lebensgefährtin Christine Gail Hinton, die später in diesem Jahr bei einem tragischen Unfall ums Leben kam; eine andere war Joni Mitchell. „Und die andere ist jemand, den ich nicht nennen kann“, sagte er. „Es könnte mein bester Song sein.“

„Long Time Gone“ (1969)

Ende der turbulenten Sechzigerjahre war Crosby immer noch dabei, dem Jahrzehnt einen Sinn zu geben. Das sanfte, elegische „Long Time Gone“ vom ersten CSN-Album spiegelt seine Gemütsverfassung wider. „Ich schrieb [‚Long Time Gone‘] direkt nach der Ermordung von Bobby Kennedy“, sagte er 2008 dem Rolling Stone. „Es war eine Folge seines Verlustes, von John Kennedy und Martin Luther King. Ich begann, mich überwältigt zu fühlen. Es schien, als ob es eine Kugel war. Es schien, als ob es keine Rolle spielte, wie gut eine Person war, die wir als Inspiration und Führer für das Gute aufstellen konnten, dass irgendwie die andere Seite triumphieren würde, indem sie sie einfach niederschoss.“ Aber Crosby fühlte sich nicht völlig hilflos. In der dritten Strophe des Liedes fordert er: „Sprich dich aus, du musst dich gegen den Wahnsinn aussprechen / Du musst deine Meinung sagen, wenn du dich traust.“

„Deja Vu“ (1970)

Vor mehr als 50 Jahren – lange bevor Olivia Rodrigo oder Beyoncé – gab es diesen schillernden CSNY-Titelsong. Als die Band begann, Material für das Album zu sammeln, war Croz von Hintons Tod betroffen und zu niedergeschlagen, um etwas Neues zu schreiben. Also übergab er seinen Bandmitgliedern dieses Kleinod, das er nach einer seltsamen Fahrt auf dem Segelboot eines Freundes schrieb. „Es ist, als ob ich es schon einmal gemacht hätte“, sagte er dem CSNY-Biographen David Browne. „Ich wusste viel mehr darüber, als ich häte wissen sollen. Ich wusste sofort, wie man ein Boot segelt. Das ist nichts Instinktives. Es macht keinen Sinn … Ich fühlte damals und heute, dass ich schon einmal hier war. Ich glaube nicht an Gott, aber ich denke, die Buddhisten haben recht – wir recyceln.“

„Almost Cut My Hair“ (1970)

Eines der Lieblingsstücke der Fans von „Deja Vu“ wäre vielleicht nie auf das Album gekommen, wenn David Crosby nicht dafür gekämpft hätte, dass es aufgenommen wird. „Stephen [Stills]… wollte nicht, dass ich es aufnehme, weil er dachte, dass es schlechte Vocals hat“, sagte Crosby 1970 dem Rolling Stone. „Aber ich fühlte, was ich meinte, als ich es sang.“ Was Crosby fühlte, als er den Song schrieb, war eine Mischung aus Desillusionierung in den späten Sechzigern nach der Ermordung von RFK und einer zunehmenden Entfremdung, als die Zahl der Toten in Vietnam stieg. 53 Jahre später klingt Crosbys gerechter Zorn immer noch nach.

„The Lee Shore“ (1971)

Das erste Mal, dass Fans Crosbys Ballade hörten, die er „über eine 20-jährige Liebesaffäre zu einem Alden Schooner“ schrieb, war auf „Four Way Street“, CSNYs Multiplatin-Livealbum von 1971. „Segeln ist für mich eine mystische Erfahrung“, sagte Crosby über das akustische Wiegenlied. „Es holt mich aus der ganzen Szene heraus.“ Obwohl es nie einer der größten Hits der Band war, wurde der Song in den folgenden Jahrzehnten ein fester Bestandteil von Crosbys Sets, ein berührender Moment von natürlichem Impressionismus, zweistimmiger Harmonie (wenn er mit Graham Nash vorgetragen wurde) und zukünftigen Rendezvous: „Vielleicht sehe ich dich“, sang Crosby. „Am nächsten ruhigen Ort.“

„Cowboy Movie“ (1971)

Unterstützt von drei Mitgliedern der Grateful Dead – Jerry Garcia, Phil Lesh und Mickey Hart – ist dieses herausragende Stück von Crosbys klassischem Solodebüt „If I Could Only Remember My Name…“ einer seiner rauesten und ergreifendsten Momente auf Platte. „Es ist die Geschichte von CSNY, aber sie wird wie ein Cowboy-Film erzählt“, sagte er Andy Greene vom Rolling Stone. „Die Aufnahmen für das Album haben sich irgendwie von selbst ergeben. Wir haben sie ein paar Mal gespielt. Die Zeit, die man auf der Platte hört, ist ziemlich spektakulär. Die Chemie zwischen mir und Garcia und Lesh war wirklich gut… Wir hatten einfach eine gute Chemie. Es war locker und funky und es fühlte sich richtig an.“

„Tamalpais High (At About 3)“ (1971)

Crosby fand nicht die richtigen Worte für die Stimmung von „Tamalpais High (at About 3)“ – dessen Titel sich auf eine High School in der Bay Area bezieht, die um 15 Uhr geschlossen wird – also sang er jazzige „doo doo doo“-Stapel über bluesiger Gitarre und plätschernden Becken. „Ich habe es einfach so gemacht, wie ich es wollte, indem ich meine Stimme wie eine Bläsergruppe eingesetzt habe“, sagte er 2021 dem Rolling Stone. „Was mich betrifft, gibt es keine Regeln, also kann man solche Sachen machen. Ich weiß nicht, ob jemand anderes das getan hätte. Aber ich habe es geliebt.“ Eine Zeit lang hatte er eine Freundin, die diese Schule besuchte, was die fröhliche Stimmung in dem Song erklärt. „In ‚Tamalpais High‘ geht es nicht darum, high zu werden, und es geht auch nicht um den Berg“, sagt er und meint damit den Mount Tamalpais in Marin County. „Aber es ist schön.“

„Laughing“ (1971)

In „Laughing“ singt Crosby über falsche Propheten, die behaupten, sie sprächen mit Gott. „Ich dachte, ich hätte einen Mann getroffen, der sagte, er kenne einen Mann, der wisse, was vor sich geht“, singt er. „Ich habe mich geirrt / Nur ein weiterer Fremder, den ich kannte.“ Die Idee zu dem Lied kam ihm, als er an seinen Freund George Harrison dachte, von dem Crosby befürchtete, dass er von Maharishi Mahesh Yogi reingelegt worden war. „Ich wollte ihm sagen: ‚Sei skeptisch. … Jedes Mal, wenn dir jemand erzählt, dass er heute Morgen direkt nach dem Frühstück mit Gott gesprochen hat, verarscht er dich wahrscheinlich“, reflektierte er 2021 im Rolling Stone. „Das wollte ich auch sagen. Aber ich war feige, weil es George war.“ Die letzte Zeile des Liedes, „I was mistaken/Only a child laughing in the sun“ hatte für Crosby eine poetische Bedeutung: „Ein Kind, das in der Sonne lacht, weiß mehr über Gott als ich.“

„The Wall Song“ (1972)

Wie er einst stolz erklärte, habe sich niemand so sehr auf Lieder über die Auseinandersetzung mit dem Leben, Fehler und dem Herumtasten in der Dunkelheit spezialisiert wie Crosby – oder, wie er es in diesem Stück von Graham Nash/David Crosby ausdrückt: „Stumbling half-blinded/And dry as the wind/That strafes you and leaves you/To lie in the sand“. Mit der Unterstützung von Mitgliedern von Dead und Nash hatte „The Wall Song“ einen aggressiveren Groove als einige seiner anderen Songs zu dieser Zeit, auch wenn er deutlich auf den Aufruhr hinwies, den er nach dem Tod von Christine Gail Hinton empfand.

„Page 43“ (1972)

Als Crosbys Ermahnung, jeden Tag auszukosten, hat „Page 43“ alles, was einen Gospelsong ausmacht: eine biblische Botschaft, Freundlichkeit auszustrahlen, kuriose Metaphern über die Suche nach Silber und Gold in einem Regenbogen, viel Wein in der dritten Strophe – und dennoch geht es weltlich zu. Als Crosby sang: „Hier auf Seite 43 steht, dass du sie ergreifen sollst / Sonst wirst du feststellen, dass sie an dir vorbeigegangen ist“, sprach er ganz allgemein und scherzte, dass die Seite genauso gut aus dem Alten Testament oder aus Zap Comix hätte stammen können. Aber er hatte kein Problem damit, eine heilige Inspiration für das Stück zu preisen: „Ich habe es in der Hauptkabine meines Bootes in Sausalito geschrieben“, erinnert er sich in dem Buch Songwriters on Songwriting, „und es wurde musikalisch von James Taylor beeinflusst.“

„Carry Me“ (1975)

In „Carry Me“, einem Stück von Crosby und Nashs Album „Wind on the Water“ von 1975, denkt Crosby über den Tod seiner Mutter nach. „Sie lag dort in weißen Laken und wartete auf den Tod“, singt er. „Sie sagte, wenn du nur unter dieses Bett greifen würdest und diese Gewichte losbinden würdest, könnte ich sicher fliegen.“ Doch bei aller Trauer in seiner Stimme ist nie Verzweiflung zu spüren, und seine und Nashs Stimmen erheben sich in ihrer Harmonie. Im Refrain bittet sie ihn, sie zu tragen. Das Lied wurde für Crosby und seine Bandkollegen zu einem festen Bestandteil ihrer Live-Auftritte. „Es spielt keine Rolle, wie oft wir diese Lieder singen, irgendwann übernehmen unsere Emotionen die Oberhand, und Bruder, lass mich dir sagen, dass dabei etwas Heiliges entsteht“, schrieb Graham Nash über „Carry Me“ in seinen Memoiren „Wild Tales.“ „Was auch immer das sein mag, Croz und ich haben es miteinander, ob es nun Intuition, der Tonfall oder etwas viel Tieferes und Undefinierbares ist.“

„Homeward Through the Haze“ (1975)

Je nachdem, wann man ihn fragte, ging es in diesem Song entweder um den Verfall von L.A. oder um CSNYs erste Begegnung mit hasserfüllten Kritikern („first rain of winter/first fall from grace“). Aber mit Crosbys Klavierpart war es so oder so einer seiner introspektivsten Songs, mit einer hymnischen Melodie, die sich gleichzeitig schwer und schön anfühlte. CSNY versuchten zuerst, ihn während ihrer gescheiterten 74er-Sessions zu kürzen, aber dann nahmen er und Nash mit dem Gast Carole King die endgültige Version für ihr Wind on the Water auf.

„Shadow Captain“ (1978)

Das Eröffnungsstück von CSN aus dem Jahr 1978 – das erste Album von Crosby, Stills und Nash als Trio seit ihrem Debüt von 1969 – kombiniert ein elegantes Arrangement und raffinierte Akkorde, die Crosbys Vorliebe für den damals aufkommenden Jazz-Rock von Steely Dan andeuten, mit Harmonien, die so reichhaltig sind wie alles, was die Band je aufgenommen hat. Er schrieb den metaphorischen Text in einem einzigen Anfall auf einem Segeltörn, und der Song war insgesamt stark genug, um Neil Young fast wieder in die Band zu locken.

„Tracks in the Dust“ (1989)

Nachdem Crosby Mitte der 80er-Jahre wegen Drogenkonsums im Gefängnis saß, fand er langsam wieder zu seiner Muse zurück, wie dieses weitgehend vergessene Stück von seinem Album „Oh Yes I Can“ beweist. Was sich anhört wie ein Gespräch zwischen optimistischen und mürrischen Menschen bei einer Dinnerparty, entpuppt sich als sein eigener innerer Dialog. Mit dem Gitarristen Michael Hedges, der die Melodie mit seinem akustischen Schimmer aufhübscht, war „Tracks in the Dust“ eines der ersten Anzeichen dafür, dass Crosby zu einem Comeback nach seinem Zusammenbruch und seiner Sucht fähig war – was erstaunlicherweise noch mehrere Jahrzehnte andauern sollte.

„Dream for Him“ (1999)

In „Dream for Him“ versöhnt sich Crosby damit, neues Leben in eine grausame Welt zu bringen, und fragt sich, wie er seinem Sohn Django Tod und Not erklären kann, ohne zu lügen oder zu beschönigen. „Ich will eine Welt, in der ich ihm die Wahrheit über alles sagen kann, von Jesus bis John Wilkes Booth“, singt er über einer jazzigen Gitarre. „Wie sie auch im Repräsentantenhaus und im Senat lügen / Nur wenn es ihnen passt, kommen sie der Wahrheit nahe.“ Im Hintergrund singen seine CSNY-Bandkollegen den Titel des Songs, der auf ihrem Album „Looking Forward“ erschien. „Niemand, den ich kenne, der Kinder hat, hat sich diese Fragen nicht gestellt: Wie erkläre ich meinem Kind den Irrsinn des menschlichen Verhaltens in der Welt? … Wie erkläre ich meinem Kind, dass ich eines Tages nicht mehr da sein werde?“, sagte er einmal. „Das ist eine schwierige Sache.“

„Things We Do for Love“ (2016)

Crosby schrieb „Things We Do for Love“ für seine Frau Jan Dance, die er 1987 heiratete und die bis zu seinem Tod an seiner Seite blieb. Es ist eine zärtliche, subtil-schöne Ballade, die sich auf die kleinen Momente einer Beziehung konzentriert, eher ein meditativ vertontes Gedicht als ein überschwängliches Valentinslied. „Am Anfang ist es nur Spaß / Aber Liebe ist lang“, singt Croz. „Jeden Tag ein bisschen / So baut man sie auf.“ Für Croz entstand der Song in einer fruchtbaren Phase seiner späten Karriere als Songwriter. „Ich kann nicht erklären, warum das passiert ist, außer dass ich glücklich bin“, sagte er damals dem Wall Street Journal. „Ich bin ein sehr glücklicher Mensch. Das könnte der Schlüssel zu der ganzen Sache sein.“

Dieser Artikel ist zuerst auf rollingstone.com erschienen.