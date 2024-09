Live-Schatz von Crosby, Stills, Nash & Young kommt

Am 20. September 1969 spielten Crosby, Stills, Nash & Young im New Yorker Fillmore East. Jetzt werden die Mehrspurbänder dieses historischen Konzerts als „Live at Fillmore East 1969“ erstmals veröffentlicht.

Alle vier Mitglieder, einschließlich des verstorbenen David Crosby, waren laut Plattenfirma an der Zusammenstellung des Albums beteiligt. Das 17 Songs umfassende Set erscheint am 25. Oktober digital und als CD und Vinyl. Es ist die erste Archivveröffentlichung der Band seit dem Tod von David Crosby im Januar 2023 im Alter von 81 Jahren.

Der Auftritt, der auf „Live at Fillmore East 1969“ festgehalten wurde, war der vierte Gig der Gruppe innerhalb von zwei Tagen an dem legendären Veranstaltungsort. Eine Mehrspuraufnahme davon wurde erst vor kurzem neu ausgegraben. Stephen Stills und Neil Young arbeiteten mit John Hanlon bei Sunset Sound in Hollywood zusammen und mischten die ursprünglichen Achtspur-Konzertaufnahmen zu dem neuen Album.

Das Konzert im Fillmore East umfasste sowohl akustische als auch elektrische Sets, wobei Schlagzeuger Dallas Taylor und Bassist Greg Reeves auf der Bühne assistierten.

Die besondere Energie von Crosby, Stills, Nash & Young auf der Bühne

Nach der Veröffentlichung ihres Debüts als Trio im Mai 1969 gingen Stills, Crosby und Graham Nash zusammen mit Neil Young, Stills‘ ehemaligem Bandkollegen von Buffalo Springfield, im Laufe des Jahres auf Tournee. Woodstock war damals ihr zweiter Auftritt als vierköpfige Band. In der ersten Hälfte des Jahres 1970 sollte dann das erste gemeinsame Album erscheinen.

Live at Fillmore East, 1969 beginnt mit einem 11 Songs umfassenden Akustik-Set, das mit „Suite: Judy Blue Eyes“ eingeleitet wird. Den Song spielten sie auch in Woodstock.

„Für mich war CSNY eine Chance, mich wieder mit Steve Stills zu vereinen und den Vibe von Buffalo Springfield am Leben zu halten“, so Neil Young in den Liner Notes des neuen Live-Albums. „Crosbys großartige Energie war immer unser Katalysator. Graham und Stephens Gesang, zusammen mit dem von David und mir, war jede Nacht erhebend. Großartige Momente, die ich nie vergessen werde.“

„Ich erinnere mich sehr gerne an die ersten Fillmore East Shows“, fügt Nash hinzu. „Wenn ich die Musik nach all den Jahren wieder höre, merke ich, wie sehr wir uns schätzten und die Musik, die wir machten, liebten. Wir waren so selbstbewusst in dem, was wir taten, und das kann man in dieser Aufnahme hören.“

Als ersten Vorgeschmack gibt es bereits die Live-Version von „Helplessly Hoping“ zu hören.

Crosby, Stills, Nash & Young – „Live at the Fillmore East 1969“: Tracklist

Acoustic Set

1. “Suite: Judy Blue Eyes”

2. “Blackbird”

3. “Helplessly Hoping”

4. “Guinnevere”

5. “Lady Of The Island”

6. “Go Back Home”

7. “On The Way Home”

8. “4 + 20”

9. “Our House”

10. “I’ve Loved Her So Long”

11. “You Don’t Have To Cry”

Electric Set