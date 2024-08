David Lynch ist krank: Jetzt die letzte Zigarette?

US-Regisseur David Lynch verriet in einem Interview mit dem britischen Filmmagazin „Sight and Sound“, dass bei ihm eine schwere Lungenkrankheit diagnostiziert worden ist. Aktuell würde er aus Angst vor einer COVID-Ansteckung das Haus nur noch ganz selten verlassen.

David Lynch: „Ich bin ans Haus gebunden“

Eigentlich sollte in besagter Titelgeschichte das neue Album „Cellophane Memories“ und seine spezielle Improvisations-Technik in seinen Werken („Experimentation“) im Vordergrund stehen. Doch dann kam Lynch auf seine Gesundheit zu sprechen: „Ich habe ein Emphysem, weil ich so lange geraucht habe, und deshalb bin ich ans Haus gebunden, ob ich will oder nicht … Und jetzt, wegen COVID, wäre es sehr schlimm für mich, krank zu werden, sogar mit einer kleinen Erkältung“. Lynch verriet, dass er nur ganz kurze Strecken gehen könne, bevor ihm die Puste ausgeht.

Ein Emphysem ist eine chronische Lungenerkrankung, die zu Kurzatmigkeit führt. Die Krankheit wird in aller Regel durch das Rauchen von Zigaretten oder das Arbeiten in schadstoffhaltigen Umgebung verursacht. Der 78-jährige Lynch hatte stets geraucht.

Die Regie-Legende mit Werken wie „Eraserhead“, „The Elephant Man“, „Blue Velvet“, „Mulholland Drive“ sowie dem „Twin Peaks“-Universum mutmaßte, dass es recht unwahrscheinlich ist, dass er noch einmal auf klassische Weise Regie führen wird. Und wenn doch, dann wohl nicht direkt am Set. „Ich würde versuchen, es aus der Ferne zu machen, sollte „es je dazu kommen, so Lynch. Er gab zu: „Das würde mir weniger gut gefallen.“

In einem Post auf der Kurzmeldungs-Plattform X, der einige Stunden nach der Veröffentlichung des „Sight-and-Sound“-Artikels veröffentlicht wurde, bestätigte Lynch die Emphysem-Diagnose. Er stellte aber auch klar, dass er „sehr gerne geraucht hat“. Nun habe er aber seit mehr als zwei Jahren aufgehört.

Keine Rente in Sicht

Allerdings wolle er nicht allzu Schwarz malen. Trotz der Sache mit dem Emphysem sei er in „ausgezeichneter Form“ und recht glücklich. Und in Rente gehen würde er schon gar nicht …

Zu seinem am 02. August erschienenen Album „Cellophane Memories“, das er zusammen mit seiner langjährigen Mitmusikerin Chrystabell eingespielt hat, hat Lynch kürzlich das Video zur Single „Sublime Eternal Love“ gedreht.

Das Album enthalte „viele Türen, die offen gelassen werden, um sich zu wundern. Man kann umherzuwandern und sich umdrehen. Es ist wie Stimmungsmusik, nicht dass sie eine Stimmung erzeugt, sondern eher, dass sie deine eigene reflektiert.“, so die Musikerin und „Twin Peaks“-Schauspielerin.