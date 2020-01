Sänger David Olney stirbt auf der Bühne an Herzinfarkt

Welche YouTube-Videos wurden 2019 in Deutschland am häufigsten aufgerufen? Die Plattform veröffentlichte nun eine Liste der erfolgreichsten Videos.

Die Videoplattform YouTube hat zum Jahresende ihre Zahlen zusammengefasst und eine Liste mit den erfolgreichsten Videos in Deutschland veröffentlicht. Dabei wird unterschieden zwischen offiziellen Musikvideos und Videos von YouTubern wie Rezo. Dieser führt mit seinem Video „Die Zerstörung der CDU“ auch gleich die Liste an. Rezos Rundumschlag gegen die CDU löste dieses Jahr eine große Debatte in der Politik aus und wurde zum Sinnbild eines Generationenkonflikts stilisiert. Mit über 16 Millionen Aufrufen führt Rezos Video die Liste ganz klar an. In der Liste der erfolgreichsten (offiziellen) Musikvideos findet sich dieses Jahr ausschließlich Deutschrap wieder. Auf Platz 1 befindet sich Mero…