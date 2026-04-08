Die 20 besten Songs von Loretta Lynn

The Police: Stewart Copeland – „Wir hatten kurze Haare. Wir waren der Feind“

Von ihrer autobiografischen Signatur „Coal Miner’s Daughter“ und dem empowernden „The Pill“ bis zu ihrem Vollgas-Duett mit Jack White „Portland, Oregon“. Diese 20 Songs erzählen die Geschichte einer der größten Stimmen der amerikanischen Musik: Loretta Lynn.

Frühe Jahre

„I’m a Honky Tonk Girl“ (1960)

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Lynns erste Single, geschrieben kurz nachdem ihr Ehemann Doolittle ihr zur Hochzeit eine Gitarre geschenkt hatte, bleibt einer ihrer besten Momente und ein prägnantes Porträt des Feuerkopfes, den sie auf Platte und Bühne immer darstellte. Ein Country-Shuffle mit einem Hauch Bakersfield-Swing, der den Schmerz des Mannverlusts mit der Freude über die gewonnene Unabhängigkeit versöhnte. Und der würzige Twang ihrer jungen Stimme war ein untrügliches Zeichen, dass Lynn niemals weit von ihren Appalachen-Wurzeln abweichen würde.

„Whispering Sea“ (1960)

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Als Jack White Lynn bat, ein Konzert in Nashville zu eröffnen, stellte er eine besondere Bitte. Er wollte, dass sie „Whispering Sea“ hervorholte, das erste Lied, das sie je geschrieben hatte, und die B-Seite von „I’m a Honky Tonk Girl“. Geschrieben und gesungen wie ein zeitloses Volksmärchen, hat es mehr als 50 Jahre nach seiner Entstehung neues Leben erhalten: Lynn nahm „Sea“ erneut als Opener ihres Albums „Full Circle“ auf.

Der Durchbruch

„Blue Kentucky Girl“ (1965)

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Johnny Mullins schrieb es, aber Lynn verkörperte den Schmerz einer verliebten jungen Frau, die darauf wartet, dass ihr Geliebter aus den „bright lights of the town“ nach Hause kommt. Über dem dezenten Zupfen eines Banjos und den in der Ferne säuselnden Jordanaires erzählte Lynn die Geschichte, als sei es ein Tagebucheintrag. Es war eine völlig romantische Darbietung, beinahe etwas, das ihr Idol Patsy Cline hätte aufnehmen können. Emmylou Harris hatte 1979 mit dem Song einen Hit.

„You Ain’t Woman Enough (To Take My Man)“ (1966)

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In „Still a Mountain Girl“, der PBS-Dokumentation „American Masters“, lacht Lynn, als sie zugibt, dass ihr verstorbener Ehemann die Inspiration für die meisten ihrer Songs war. Der Mann war, gelinde gesagt, nicht einfach. „You Ain’t Woman Enough“ war einer der ersten Songs, die Lynn als Kraft etablierten, die die Seitensprünge ihres Mannes nicht dulden würde. Doch sie konfrontierte nicht Doolittle, sondern drohte der Frau, mit der er herumtrieb. Zusammen mit „Fist City“ machte dieser Song deutlich, dass man sich besser nicht mit Lynn anlegte.

Politische Schärfe

„Dear Uncle Sam“ (1966)

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Lange bevor Lynn mit „Rated ‘X‘“ und „The Pill“ Schockwellen durch die Countrymusik schickte, griff sie ein anderes kontroverses Thema auf: Krieg und das emotionale Chaos, das er anrichtet. Lynn sagte in Interviews, dass sie die Idee zu „Dear Uncle Sam“ bekam, nachdem sie Radio gehört und sich über den Vietnamkrieg aufgeregt hatte. „Don’t misunderstand/ I know he’s fighting for our land“, sang sie. „I really love my country/ But I also love my man.“ Lynn spielt diesen Song regelmäßig auf Konzerten und erkennt an, dass Krieg noch immer schwer auf den Herzen und Gedanken ihrer Fans lastet.

„Don’t Come Home A-Drinkin’ (With Lovin’ on Your Mind)“ (1966)

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Ihr erster Nummer-eins-Hit, „Don’t Come A-Drinkin’ (With Lovin’ on Your Mind“) war und ist ein Loretta-Lynn-Song für die Ewigkeit. Ein universelles Thema, das Generationen und Genres überschnitt. Betrunken nach einer Nacht in der Stadt kommt der Ehemann nach Hause und muss sich anhören, warum er in dieser Nacht nichts zu erwarten hat. (Ironischerweise stieß der Song Jack Greenes sentimentales „There Goes My Everything“ von der Spitze der Country-Charts.)

Kämpferische Stimme

„Fist City“ (1968)

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Miss Loretta schrieb mehrere Songs, die ihre temperamentvolle Natur zeigten, aber keiner illustriert die kämpferische Seite der „Coal Miner’s Daughter“ besser als diese Warnung, dass eine Frau, die versucht, sich an ihren Doolittle heranzumachen, eine Tracht Prügel kassieren würde. Die köstliche Mischung aus direkten Drohungen und bissigen Seitenhieben, gesungen über einem beschwingten Beat, ist zugleich komisch und eiskalt. Lynn gefiel dieser umstrittene Nummer-eins-Hit so sehr, dass sie eine neue Version auf ihrem jüngst erschienenen Album „Full Circle“ aufnahm. Wir würden niemals Gewalt befürworten, aber „Fist City“ aufzudrehen ist ein gesunder Weg, Dampf abzulassen.

„Who Says God Is Dead“ (1968)

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Der Titelsong ihres Gospelalbums von 1968 war Lynns ungewöhnlich kraftvolles Bekenntnis zu ihrem Glauben. „Who says God is dead?/ That’s stooping mighty low/ I’d like to meet ’em face to face/ And tell ’em it’s not so“, sang sie mit einer Art Selbstbewusstsein, das man in der Sonntagsschule nicht hört. Selbst die Anita Kerr Singers im Hintergrund konnten den Biss von Lynns Inbrunst nicht abmildern. „Who Says God Is Dead!“ war ihre zweite Sammlung religiöser Songs.

Autobiografische Höhepunkte

„Coal Miner’s Daughter“ (1970)

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Es sollte eine Aufgabe für angehende Autoren sein: Erzähle dein Leben in drei Minuten oder weniger. Lynn tat genau das mit „Coal Miner’s Daughter“, das zu ihrem Markenzeichen wurde und einen Spielfilm inspirierte. Mit erstaunlicher Ökonomie erzählt der Stolz von Butcher Holler von ihrer kargen, aber glücklichen Kindheit – „Daddy loved and raised eight kids on a miner’s pay/ Mommy scrubbed our clothes on a washboard ever’ day“ – und davon, dass sie ein Schwein verkaufen mussten, um Schuhe zu kaufen. Am Ende des Liedes ist sie in besseren Verhältnissen angekommen, aber unbestreitbar stolz darauf, woher sie kommt.

„I Know How“ (1970)

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Lynn wird oft nicht für ihr Gespür für Popsongs gewürdigt (siehe ihre freche Version von „These Boots Are Made for Walkin’“) oder, in diesem Fall, ein bluesgetränktes Stück. „I Know How“ war die Leadsingle von „Loretta Lynn Writes ’Em and Sings ’Em“ aus dem Jahr 1970, ihrem ersten Album mit ausschließlich eigenen Kompositionen (und einer Co-Produktion mit ihrer Schwester Peggy Sue Wells). „I Know How“ war Lynns Hymne darauf, sich um ihren Mann zu kümmern, gesungen mit so viel Bravour, dass man ihr glaubt.

Selbstbewusstsein und Freiheit

„You’re Looking at Country“ (1971)

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Es ist schwer zu sagen, ob „You’re Lookin’ at Country“ das erste Beispiel für den ländlichen Stolz war, der heute so viele Country-Songs prägt, aber es war sicherlich eines der frühesten. Kurzzeitig entfernte sich Lynn von beziehungsorientierten Liedern und sang selbstbewusst darüber, wie sie es liebt, „runnin’ barefoot through the old cornfields“ und einen Mann möchte, der das zu schätzen weiß. Selbst wenn sie nicht einem zweigleisigen Mann die Leviten liest, bleibt Lynn sich treu und vollkommen souverän.

„I Wanna Be Free“ (1971)

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Geschrieben im hinteren Teil ihres Tourbusses: Lynn schaut aus dem Fenster und sieht „the breeze is blowin’ the leaves from the trees / Everything is free / Everything but me.“ Und was tut sie? „I’m gonna take this chain from around my finger / And throw it just as far as I can sling / Cause I wanna be free.“ So beendet man eine Ehe – oder fantasiert zumindest darüber. Neben einem weiteren Nummer-eins-Hit war „I Wanna Be Free“ auch der Titelsong ihres Albums von 1971.

Humor und Gesellschaftskritik

„One’s on the Way“ (1971)

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Dieses sarkastische Juwel von Shel Silverstein aus dem Jahr 1971 folgt einer schwangeren, erschöpften Hausfrau aus Kansas, die sich über die glamourösen Eskapaden von Ikonen der Siebziger wie Elizabeth Taylor und Jackie Onassis amüsiert. Lynn nimmt tropfende Wasserhähne und fordernde Kinder gelassen, hofft am Ende des Songs aber „it ain’t twins again.“ 1966, als das erste von Lynns mehr als 20 Enkelkindern geboren wurde, waren ihre jüngsten Zwillinge Peggy und Patsy noch Babys. Ein Nummer-eins-Hit und ein ständiger Bestandteil ihrer Konzerte (mit aktualisierten kulturellen Anspielungen, einschließlich First Lady Michelle Obama). Kein Wunder, dass dies nicht die Lieblingsnummer ihrer Zwillinge war.

„Rated ‘X’“ (1972)

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Lynn lehnt das Etikett Feministin ab, war aber in der Countrymusik eine der offensten Stimmen, wenn es um Frauenthemen ging. Dieser Song, eine tiefgründige Bestandsaufnahme in kurzer Form über die harten Urteile, denen Geschiedene ausgesetzt waren – „the women all look at you like you’re bad and the men all hope you are“ – ist ein atemberaubendes Beispiel für Lynns Furchtlosigkeit, direkt und eindringlich über die Gefahren der Wahrnehmung zu sprechen. Der Chart-Topper gibt auch einen Hinweis auf Jack Whites spätere Verbindung zu Lynn, da die White Stripes dieses Lied als B-Seite zu „Hotel Yorba“ coverten.

Erfolgreiche Duette

„Louisiana Woman, Mississippi Man“ (1973)

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Fernbeziehungen waren weitaus schwieriger, bevor Facetime erfunden wurde, aber Menschen in Liebe versuchten, sie durchzuhalten – selbst wenn es bedeutete, etwas Verrücktes zu tun. Auf dem funkigen Titelsong ihres Albums von 1973, „Louisiana Woman, Mississippi Man“, spielen Lynn und ihr Gegenspieler Conway Twitty Liebende, die durch den Mississippi-Fluss getrennt sind, verzehrt vom Gedanken an ihr nächstes Treffen. Es ist „too much love“ in ihren Herzen, so sehr, dass sie sogar in Betracht ziehen, den alligatorenverseuchten Fluss zu durchschwimmen, nur um in den Armen des anderen zu sein. Wenn Lynn im Refrain gegen Twittys Schnurren aufsteigt, kann man kaum anders, als den beiden das Glück zu wünschen.

„As Soon as I Hang Up the Phone“ (1974)

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Das Telefon klingelt, und Lynn sagt „Hello“ mit spürbarer Angst. So beginnt eines der melodramatischsten Country-Duette aller Zeiten. Lynn holte sich ihren häufigen Duettpartner Conway Twitty für diese Geschichte voller Pathos, mit einer Wendung am Ende, die eine von Lynns donnerndsten Gesangsleistungen hervorbrachte. Die Geschichte besagt, dass Twitty beim ersten Take den Hörer zu hart auflegte. Lynn war so in Emotionen verstrickt, dass sie ihm sagte, er solle nie wieder so bei ihr auflegen.

Provokation und Reife

„The Pill“ (1975)

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Im kontroversesten Lied ihrer Karriere erklärte Lynn triumphierend ihre Freiheit – und die aller Frauen – in Bezug auf ihre reproduktive Wahl. Diese beschwingte Ode an die Antibabypille, geschrieben von Lorene Allen, Don McHan und T. D. Bayless, hat gewiss ironische Momente, wenn Lynn etwa von modischen Miniröcken singt, die ihr nun offenstehen. Doch die Kernbotschaft – „I control my body“ – war eine mächtige, besonders aus dem Mund einer sechsfachen Mutter, von denen sie mehrere Kinder als Teenager bekam. Das Aufsehen um „The Pill“ machte den Song zu Lynns größtem Erfolg in den Pop-Charts.

„When the Tingle Becomes a Chill“ (1975)

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Es ist vorbei, aber nur einer von beiden weiß es. Loretta Lynn wusste, wie sich das anfühlt. Sie fand ein von Lola Jean Dillon geschriebenes Lied, das die Einsamkeit, Verzweiflung und das Mitleid für den ahnungslosen Partner in Worte fasste – so herzzerreißend, dass man beim Hören jedes Mal eine Gänsehaut bekommt, wenn Lynn offen darüber singt, vorzutäuschen. „And though I pretend, you just don’t turn me on“… autsch. Am Ende des Songs kommt sie schlicht zu dem Schluss: „A woman can’t help the way that she feels.“ Viele andere Menschen kennen dieses Gefühl ebenfalls, und das Lied erreichte Platz zwei.

Späte Meisterwerke

„Portland, Oregon“ (2004)

„Portland, Oregon“ war der erste Vorgeschmack auf den rebellischen Spaß und die bodenständige Erzählweise, die Jack White auf Lynns Grammy-prämiertem Album „Van Lear Rose“ hervorlockte. Als Duett aufgenommen, erinnerte sich Lynn an eine unvergessliche Nacht in Portland, bei der der Sloe-Gin Fizz in Strömen floss. Am Ende beschließen sie, den Barkeeper zu bitten, „one more drink and a pitcher to go“ einzuschenken. Whites flinker Gitarrensound und das chaotische Arrangement halfen sogar, Lynn einer ganz neuen Generation von Rockfans vorzustellen.

„Who’s Gonna Miss Me“ (2016)

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Vermutlich ist der Titel eine rhetorische Frage, denn die Antwort ist leicht: „alle“. Doch vielleicht steckt in diesem herausragenden Stück ihres triumphalen Albums „Full Circle“ von 2016 eine existenzielle Note. Mit schlichter Begleitung aus Geige und akustischer Gitarre ringt Lynn mit den großen Themen: „If I’ve made someone smile or just one life worthwhile“, dann würde sie gern wissen, dass es für jemanden eine Bedeutung hatte. Es ist eine Frage, die auch gewöhnliche Menschen quält, wenn sie sich fragen, ob ihre guten Taten oder kreativen Werke über ihre Zeit auf Erden hinaus Bedeutung haben werden.