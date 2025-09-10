Die 25 besten Songs des John Prine

John Prine schrieb seine ersten beiden Songs, „Sour Grapes“ und „The Frying Pan“, als er 14 Jahre alt war. Schon in diesem jungen Alter konnte John Prine Humor und Herzschmerz genauso gut zum Ausdruck bringen wie seine Vorbilder Hank Williams und Roger Miller. Während seines Dienstes im Vietnamkrieg und seiner Arbeit als Postbote schrieb Prine weiterhin Songs über sein Leben. „Hello in There“ über die Einsamkeit eines alten Ehepaars, dessen Kinder ausgezogen waren und das er auf seiner Postroute kennengelernt hatte. „Sam Stone“ über einen drogenabhängigen Veteranen, der nie wirklich aus dem Krieg zurückgekehrt war. John Prine schrieb für arbeitende Menschen. Traurige Menschen. Alte Menschen. Und verlorene Menschen. Sein Stil, inspiriert von John Steinbeck, war täuschend einfach. Viele ahmten ihn nach. Aber nur er konnte es.

Prine, der sein Talent bescheiden einschätzte, gab nicht viele Interviews. Aber sein Gespräch mit Paul Zollo für Bluerailroad ist eine Meisterklasse im Songwriting. „Ich denke, je mehr der Zuhörer zu einem Song beitragen kann, desto besser. Desto mehr wird er Teil des Songs und füllt die Lücken“, sagte John Prine zu Zollo. „Anstatt ihnen alles zu erzählen, sparst du dir die Details für Dinge auf, die existieren. Zum Beispiel, welche Farbe der Aschenbecher hat. Wie weit die Tür entfernt war. Wenn du dann über immaterielle Dinge wie Emotionen sprichst, kann der Zuhörer die Lücken füllen und du zeichnest nur die Grundzüge. Ich bin immer noch der Meinung, dass das auch heute noch der richtige Weg ist.“

Es gibt wirklich keinen schlechten Song von Prine. Hier sind 25 der besten.

„Angel From Montgomery“ (1971)

Prines bekanntester Song ist ein unvergessliches Porträt einer „Frau mittleren Alters, die sich älter fühlt, als sie ist“. Das reduzierte Country-Rock-Arrangement des Songs täuscht über die Komplexität von Prines Texten hinweg, die sich auf Details wie die Fliegen konzentrieren, die um die Küchenspüle schwirren, und das Rodeo-Poster, das sie in eine Träumerei voller Jugenderinnerungen versetzt, und deren nüchterne Beschreibung der ehelichen Stagnation und der Midlife-Depression bahnbrechend realistisch war.

„Angel From Montgomery“ wurde zu einem Country-Standard, der vor allem durch Bonnie Raitt bekannt wurde, deren langsame, gefühlvolle Version das Thema des Songs, das emulgierte weibliche Verlangen, besonders hervorhob. Sie sang ihn auf bewegende Weise bei den Grammys. Als Prine einen Lifetime Achievement Award erhielt. J.D.

„Illegal Smile“ (1971)

Der Eröffnungstitel von Prines selbstbetiteltem Debütalbum aus dem Jahr 1971, „Illegal Smile“, wurde zur Hymne der Marihuana-Raucher. Obwohl der Songwriter behauptete, dass es nicht wirklich darum ginge. Der Text über „den Schlüssel zur Flucht aus der Realität“ und paranoide Begegnungen mit dem Gesetz könnte etwas anderes vermuten lassen. Aber es ist Prines rhythmischer Gesang, der den Song so berauschend macht.

Er singt ihn wie ein Kinderlied. Und betont die letzten beiden Silben jeder Zeile. „I chased a rainbow down a one-way street — dead end/And all my friends turned out to be insurance — sales men.” Die Bilder sind durchweg trippig. Aber es sind Prines improvisierte Reime am Ende des Songs, die das kindliche Staunen noch verstärken. „Gut gemacht/Hotdog-Brötchen/Meine Schwester ist Nonne.“ Was für ein Spaß. J.H.

„Spanish Pipedream“ (1971)

Prines Geschichte über einen Soldaten und eine Oben-ohne-Tänzerin, die zusammen durchbrennen, um ein gutes Leben zu führen, enthält viele Ratschläge. Für den Anfang: Spreng deinen Fernseher. Wirf deine Zeitung weg. Geh aufs Land. Bau dir ein Haus. Das klingt heute alles besonders verlockend. Wenn auch immer schwerer zu verwirklichen. Schließlich ist es ein Wunschtraum, wie Rolling Stone in seiner 1971 erschienenen Rezension von Prines Debütalbum betonte.

Prine selbst ging nie so weit, seinen eigenen Fernseher zu sprengen. Aber er griff seine Glotze dennoch an, sagte er Performing Songwriter : „Ich hatte immer eine kleine Schale mit ganz feinen Kieselsteinen, die ich auf meiner Postroute gesammelt hatte. Und wenn jemand im Fernsehen etwas wirklich Dummes sagte, warf ich ein paar davon gegen den Bildschirm.“ J.H.

„Paradise“ (1971)

„Paradise“ ist eine sentimentale Erinnerung an die Heimat. Aber auch eine schonungslose Beschreibung der zerstörerischen kapitalistischen Ausbeutung. Der Song ist Prines Ode an die kleine Bergbaustadt im Westen von Kentucky, in der sich seine Eltern kennengelernt haben. „Peabody Coal and Mining kaufte das gesamte Land dort auf und riss die ganze Stadt ab. Sie bauten sie ab“, sagte Prine, als er den Song 1970 vorstellte, der 2011 als Teil von „The Singing Mailman Delivers“ veröffentlicht wurde.

Er wurde zu einem beliebten Standard. Aufgenommen von den Everly Brothers, John Denver und Johnny Cash. Sehr zur Überraschung von Prine. „Ich wollte es gar nicht aufnehmen. Weil ich dachte, dass niemand ‚Muhlenberg‘ aussprechen könnte“, sagte er. J.D.

„Sam Stone“ (1971)

Prine schrieb diese herzzerreißende Geschichte über einen heroinabhängigen Veteranen für sein erstes Album. Kurz nachdem er selbst aus dem Militärdienst zurückgekehrt war. „Sam Stone“ wurde sofort zu einem der bekanntesten Songs des Songwriters. Voller erschütternder Zeilen wie „There’s a hole in daddy’s arm where all the money goes/Jesus Chris died for nothin’, I suppose“. „In Papas Arm ist ein Loch, wo das ganze Geld hingeht/Jesus Christus ist umsonst gestorben, nehme ich an“.

47 Jahre später sagte Prine diesem Magazin, dass dieser Vers derjenige sei, auf den er in seiner gesamten Karriere am meisten stolz sei. „Viele Soldaten kamen nach Hause und wurden drogenabhängig“, sagte er . „Ich habe einfach versucht, mir etwas ebenso Hoffnungsloses auszudenken. Da kam mir sofort ‚Jesus Christ died for nothin’, I suppose‘ in den Sinn. Ich sagte: ‚Das ist ziemlich hoffnungslos.‘“ J.B.

„Hello in There“ (1971)

Inspiriert von John Lennons hallender Stimme in „Across the Universe“ von den Beatles dachte Prine daran, „durch einen hohlen Baumstamm zu rufen, um jemanden zu erreichen“. Er verwandelte diese Vorstellung, über eine große Kluft hinweg Verbindung herzustellen, in einen einzigartig einfühlsamen Song, der das Leben eines älteren Ehepaares beschrieb. Von der Wohnung, die sie in jüngeren Jahren geteilt hatten, bis zu den Kindern, die erwachsen geworden waren und weggezogen waren. Oder, im Fall von Davy, „im Koreakrieg gestorben sind / Ich weiß immer noch nicht, wofür“. Bis hin zu ihrem ruhigen, isolierten Dasein, das sie nun tapfer weiterführen.

In klassischer Folk-Tradition endet Prine damit, dass er sich an den Zuhörer wendet und uns auffordert, ebenfalls die Hand auszustrecken. „Also, wenn du mal die Straße entlanggehst/Und ein paar hohle, alte Augen siehst/Geh bitte nicht einfach vorbei und starr sie an/Als ob es dir egal wäre, sag: ‚Hallo da drin, hallo.‘“ J.D.

„Souvenirs“ (1972)

Prine schrieb diese wunderschöne Meditation über Nostalgie in seinem 65er Chevelle. Auf dem Weg zu einem seiner ersten Auftritte im Fifth Peg in Chicago. Zum Teil handelt es von einer vergrabenen Kindheitserinnerung, als er dachte, sein Bruder hätte sich auf einem Jahrmarkt verlaufen. „Ich dachte, ich hätte mir eine ziemlich raffinierte Melodie ausgedacht“, sagte er.

„Ich war überrascht, als ich feststellte, dass sie dieselben drei Akkorde hatte wie alle meine anderen Songs.“ Prine spielte den Song häufig mit seinem musikalischen Partner Steve Goodman (die definitive Version ist ihr Live-Duett auf Prines Anthologie „Great Days“). Jahrzehntelang widmete er den Song jedes Mal, wenn er ihn spielte, seinem verstorbenen Freund. Die zweistrophige Geschichte von jemandem, der von seinen Lebenserinnerungen verfolgt wird, ist Prine in seiner sentimentalsten Form. Dabei erfand er sogar ein neues Wort. „Memories, they can’t be boughten.“ J.B.

„Christmas in Prison“ (1973)

Prine ist es eine Spezialität, zutiefst unkonventionelle Weihnachtslieder und zutiefst unkonventionelle Liebeslieder zu schreiben. Und das gleich mehrere auf einmal. „Christmas in Prison“ handelt offenbar von einem heimwehkranken Häftling, der sich nach seiner Geliebten sehnt. Obwohl Prine angedeutet hat, dass der Inhaftierte sich möglicherweise nicht in einer Zelle im wörtlichen Sinne befindet. „Es geht um eine Person, die sich an einem Ort wie einem Gefängnis befindet. In einer Situation, in der sie nicht sein möchte“, sagte er. „Und die sich wünscht, sie wäre woanders. Aber ich habe alle Bilder so verwendet, als wäre es ein echtes Gefängnis.“

Die Melodie ist ein süßer, sentimentaler Walzer. Der Text ist sowohl witzig als auch äußerst bewegend. Der Häftling sehnt sich nach seiner Geliebten. Und sammelt dabei eindrucksvolle Bilder wie Kerben an einer Zellwand. „Sie erinnert mich an eine Schachpartie/Mit jemandem, den ich bewundere/Oder an ein Picknick im Regen/Nach einem Präriefeuer.“ Was die weihnachtliche Kulisse angeht, so liebte Prine diese Jahreszeit. Als Junggeselle hatte er das ganze Jahr über einen Weihnachtsbaum in seiner Wohnung stehen. C.H.

„Mexican Home“ (1973)

Prines Vater Bill war Fabrikarbeiter und Gewerkschaftsvorsitzender und brachte seinem Sohn die Country-Musik näher. Der jüngere Prine sagt, er habe immer in der Hoffnung geschrieben, seinen Vater zu beeindrucken. Was ihm schließlich mit „Paradise“ gelang. Einem Song über das Haus seiner Eltern in Kentucky. Bill Prine erlebte den Erfolg seines Sohnes jedoch nicht mehr. Kurz bevor Prines erstes Album bei Atlantic Records erschien, starb er an einem Herzinfarkt auf der Veranda seines Hauses in Maywood, Illinois. John war an diesem Tag zuvor bei ihm gewesen.

Wie bei jedem Trauma in seinem Leben schrieb John darüber. In mehreren Strophen beschwört er die Hilflosigkeit, Angst und den Schmerz, die er empfand. „Die Kuckucksuhr ist vor Schreck verstummt und die Fenster sind wie ohne Scheiben“, singt Prine, „die Luft ist so still wie der Motor eines Leichenwagens.“

Nach einer Reihe unheilvoller Beobachtungen verrät Prine erst in der letzten Strophe, um wen es in dem Song geht. „Mein Vater starb an einem Augustnachmittag auf der Veranda / Ich trank Bourbon und weinte / Mit einem Freund im Mondlicht.“ P.D.

„Blue Umbrella“ (1973)

Prine schrieb diesen Blues für junge Männer über eine frühe Trennung, die ihn auch zu seinem Meisterwerk „Far From Me“ inspirierte. Seinem Debütalbum. „Wenn dir zum ersten Mal das Herz gebrochen wird, vergibst du nie“, sagte er Jahre später. „Vor allem, wenn du Schriftsteller bist.“ Der Song gehörte zu Prines frühestem Repertoire in der Chicagoer Folkszene. Aber er hielt eine Weile daran fest und machte ihn zu einem melancholischen Highlight seines dritten Albums „Sweet Revenge“ aus dem Jahr 1973.

In diesem zweistrophigen Liebeslied wird jugendlicher Liebeskummer als heftiger Sturm dargestellt. Prine bleibt nur ein trauriger Regenschirm, um „den Schmerz zu verbergen, während der Regen [seine] Entscheidung trifft“. Aber „Blue Umbrella“ wird immer für seinen Refrain in Erinnerung bleiben, der das Gefühl, jung, verloren und allein zu sein, unvergesslich beschreibt. „Gib mir nur noch eine Saison“, fleht Prine. „Damit ich die anderen vier verstehen kann.“ J.B.

„Bruised Orange (Chain of Sorrow)“ (1978)

Diese düstere surrealistische Geschichte basiert auf Prines traumatischer Kindheitserinnerung, als er Zeuge wurde, wie ein Messdiener aus seiner Gemeinde von einem Nahverkehrszug in Illinois getötet wurde. Prine stellte die gewalttätige Geschichte, die den Song sowohl eröffnet als auch beendet, einem ungewöhnlich hymnischen Refrain gegenüber. Inspiriert von Bob Dylans „The Lonesome Death of Hattie Carroll“. Alles über den Kampf gegen unsere schlimmsten Neigungen und einen scheinbar zusammenhanglosen zweiten Vers über den Kuss eines schwarzhaarigen Mädchens auf einer Parkbank.

„Mein Kopf schrie zu meinem Herzen. ‚Pass besser auf, was unten ist‘“, sang er. „Wenn ich schreibe, bin ich mir nie sicher, ob es wirklich Tatsachen sind, die ich wiedergebe. Oder ob ich sie mir ausdenke“, sagte der Songwriter 2017 . „Es gibt keine Grenze.“ Jahre nachdem Prine den Song veröffentlicht hatte, schickten ihm die Eltern des Messdieners einen Brief, in dem sie ihm dafür dankten. J.B.

„Fish and Whistle“ (1978)

In diesem fröhlichen Stomper aus Bruised Orange, seinem exzellenten, unterschätzten dritten Album, kombiniert Prine Momentaufnahmen aus verschiedenen Kapiteln seines Lebens – von seinem ersten Job in einem lokalen Drive-in bis zu seiner Zeit bei der Armee – und verbindet sie mit einem Refrain über die Bedeutung von Vergebung. Der Song ist voller urkomischer Beobachtungen. Die direkt aus dem Leben gegriffen sind.

„Bei meinem allerersten Job habe ich ‚Danke‘ und ‚Bitte‘ gesagt / Sie haben mich auf den Knien einen Parkplatz schrubben lassen / Dann wurde ich gefeuert, weil ich Angst vor Bienen hatte / Und sie haben mir nur fünfzig Cent pro Stunde bezahlt.“ Prine gab nach dem Schreiben des Songs zu, dass er tatsächlich Angst vor Bienen hatte. P.D.

„It’s Happening to You“ (1980)

Kein literarisches Meisterwerk. Sondern ein kompakter, lockerer Song, der scheinbar mühelos den Lebenszyklus einer Beziehung vom ersten Kuss bis zum letzten Abschied zusammenfasst. Mit einer perfekten Mischung aus nüchterner Ehrlichkeit und echter Verwunderung über die kitschige Tiefe dieses Rituals.

„Du weißt, was man sagt/Sie versprechen sich ewige Liebe/Dann fügen sie einen Tag hinzu“, singt er. Und fügt stolz seine eigene Meinung zu einer der reichhaltigsten Songwriting-Traditionen der Popmusik hinzu. Rachel Peers subtile Harmoniegesänge verleihen dem Song eine zusätzliche Nuance bittersüßer Schönheit. J.D.

„Unwed Fathers“ (1984)

Prine schrieb diese Geschichte über die Doppelmoral, mit der eine alleinerziehende schwangere Mutter konfrontiert ist, Anfang der 80er Jahre zusammen mit dem legendären Nashville-Songwriter Bobby Braddock. „Ich schrieb 15 Titel auf, darunter ‚Children Having Children‘ und ‚Unwed Fathers‘“, erzählte Prine später. „Ich las ihm die Liste vor, und bei diesen beiden gingen mir sofort alle Lichter auf. Wir haben sie irgendwie kombiniert und uns direkt daran gemacht.“

Der Song, der später von Tammy Wynette und Johnny Cash aufgenommen wurde, war der Höhepunkt seines 1984 erschienenen Albums Aimless Love, auf dem Prine ihn als Duett mit seiner damaligen Frau Rachel Peer sang. In späteren Jahren wurde er zu einem Standard-Duett für Prine, den er mit Freunden wie Margo Price, Iris DeMent und Amanda Shires aufführte. J.B.

„Let’s Talk Dirty in Hawaiian“ (1986)

„Let’s Talk Dirty in Hawaiian“ wurde auf der Terrasse eines Hotels in Nashville geschrieben und 1986 auf Prines Album „German Afternoons“ veröffentlicht. Der Song ist gleichzeitig einer der besten Urlaubssongs und einer der besten Sexsongs, die je geschrieben wurden – pure Verspieltheit voller wunderbarer, witziger Wortspiele. „It’s a ukulele Honolulu sunset.“

Prine singt zu einer passend geografischen Begleitung: „Listen to the grass skirts sway/Drinking rum from a pineapple/Out on Honolulu Bay/The steel guitars all playing/ While she’s talking with her hands/ Gimme gimme oka doka make a wish and wanta polka/Words I understand, hey!” Er beschrieb es als „die Art von Song, die einen vom Psychiater fernhält”. J.D.

„Speed at the Sound of Loneliness“ (1986)

Diese Ballade aus dem Jahr 1986, geschrieben nach einer schlimmen Beziehung, zeigt John Prine von seiner romantischsten Seite. „Es war ein Song über eine Trennung“, sagte er 2016. „Ich hatte das Bild eines Astronauten aus den 1950er Jahren vor Augen, dessen Gesicht durch die G-Kraft völlig verzerrt war. Ich dachte an das Herz von jemandem, das von der G-Kraft so auseinandergerissen wird.” So wie „Angel From Montgomery” durch Bonnie Raitts Interpretation bekannt wurde, gehörte „Speed of the Sound of Loneliness” Nanci Griffith, die eine Duettversion des Songs mit Prine auf ihrem 1993 erschienenen Album „Other Voices, Other Rooms.

Aber die einfache, aus drei Akkorden bestehende Verzweiflung in dieser Geschichte zweier Liebender, die sich weit voneinander entfernt haben, war typisch für Prine und führte zu der vielleicht herzzerreißendsten Zeile in seinem Songbuch: „Du kommst gerade nach Hause/Und du kommst lockig“, sang er. „Manchmal kommst du gar nicht nach Hause.“ J.B.

„The Sins of Memphisto“ (1991)

„Sins of Memphisto“ wurde in letzter Minute geschrieben, als er die Arbeit an seinem 1991 erschienenen Album „The Missing Years“ abschloss. Der Song ist ein wunderschönes, entspanntes literarisches Meisterwerk voller klassischer Reime („Sally used to play with here Hula Hoops/ Now she tells her problems to therapy groups“), absurder Bilder und sorgfältiger Alltagsbeobachtungen, die zu einer wunderschönen Meditation über Liebe und das Älterwerden, jugendliche Freiheit und verlorene Unschuld verwoben sind.

Zu den Figuren des Songs gehören Adam und Eva, Lucile Ball und Ricky Ricardo, Esmeralda und der Glöckner von Notre Dame, ein Kind, das mit seinem Fahrrad durch eine Stadt fährt, aus der es nicht warten kann, zu fliehen, und ein Großvater, der „auf dem Rasen vor seinem Haus steht und auf eine Harke starrt und sich fragt, ob seine Ehe ein schrecklicher Fehler war“. All das wird mit einer zarten, späten Nachmittagsromantik erzählt, die die unbequemen Erkenntnisse über das Leben so leicht verdaulich macht wie ein Schluck Orange Crush. J.D.

„All the Best“ (1991)

Es ist typisch für John Prine, dass er die Geschichte seiner Scheidung von seiner zweiten Frau Rachel Peer in einen seiner großherzigsten Momente verwandelt, die Geschichte eines gebrochenen Herzens, das durch Mitgefühl heilt. Der Song gipfelt in Prines erschütterndster Zusammenfassung dessen, was passiert, wenn zwei Menschen sich auseinanderleben: „Dein Herz langweilt sich mit deinem Verstand/Und das verändert dich.“

„All the Best“ war der Ankerpunkt von Prines triumphalem Comeback-Album „The Missing Years“ aus dem Jahr 1991, das die reinste Essenz verlorener Liebe und aufblühender Romantik mit seiner zukünftigen dritten Frau Fiona enthält. „Nachdem ich gerade meine zweite Scheidung hinter mir hatte“, sagte Prine 1990 vor der Vorstellung von „All the Best“, „kam etwa einen Monat später der Song-Truck und kippte einen Haufen großartiger Songs auf meinem Rasen aus.“ Mit anderen Worten, er hatte „so viel Liebe, dass er sie nicht verbergen konnte“. J.B.

„Jesus the Missing Years“ (1991)

In der Bibel gibt es eine 18-jährige Lücke im Leben Jesu, zwischen seinem 12. und 29. Lebensjahr, über die nichts berichtet wird. Prine beschloss, diese Lücke mit einer surrealen, siebenminütigen Ballade im Stil von Ramblin‘ Jack Elliott zu füllen. Was hat Jesus also in dieser Zeit gemacht? Er reiste nach Frankreich und Spanien, geriet in Schwierigkeiten mit der Polizei, ließ sich die Haare wachsen, sah „Rebel Without a Cause“ und erfand den Weihnachtsmann.

Außerdem: „Er entdeckte die Beatles, nahm mit den Stones auf und eröffnete einmal sogar ein Dreierpaket in Südkalifornien für den alten George Jones.“ Jesus trifft auch eine irische Braut, genau wie Prine Ende der Achtzigerjahre, als er seine Frau Fiona in Dublin kennenlernte. Diese Abfolge von Ereignissen endet abrupt, als Jesus erkennt, dass er „ein menschlicher Korkenzieher ist und mein ganzer Wein Blut ist. Sie werden mich umbringen, Mama, sie mögen mich nicht, Kumpel.“ Deshalb war er einer von Dylans Lieblingssongwritern; es ist ein atemberaubend schönes Stück Poesie, das noch Generationen später studiert werden sollte. P.D.

„Lake Marie” (1995)

„Prines Sachen sind purer Proustscher Existentialismus”, sagte Bob Dylan einmal. „Midwestern Mind-Trips in höchster Potenz.” Dylans Lieblingssong von Prine ist ein geniales Beispiel für Letzteres. „Lake Marie“ verbindet drei verschiedene Geschichten – eine darüber, wie zwei Seen an der Grenze zwischen Illinois und Wisconsin zu ihren Namen kamen, eine über eine zerbrechende Ehe und eine über einen grausamen Mord – zu einem Klassiker, der teils moderne Volkserzählung, teils mitreißender Singalong mit großem Refrain ist.

Prine schrieb über die Seen – die es tatsächlich gibt, auch wenn es sich eigentlich um den Lake Mary und nicht um den Lake Marie handelt – nachdem er einen lokalen Historiker konsultiert hatte; die Morde wurden von grausigen Fernsehbildern inspiriert, an die er sich aus seiner Kindheit erinnerte. Irgendwie fügt sich alles zusammen, Licht vermischt sich mit Dunkelheit, Schatten bilden sich neben den „friedlichen Gewässern“, zu denen er immer wieder zurückkehrt. Mitten in all dem bringt er eine extrem typische Prine-Pointe: „Viele Jahre später fanden wir uns in Kanada wieder/Wir versuchten, unsere Ehe zu retten und vielleicht ein paar Fische zu fangen … was auch immer zuerst kam.” C.H.

„In Spite of Ourselves” (1999)

Dieses Duett, gesungen von Iris Dement, ist ein Porträt einer langjährigen Beziehung, wie es nur Prine schreiben konnte: warm, detailreich und unglaublich witzig. Er erzählt, wie sehr sie flüssige Eier hasst, Geld verachtet und seine Witze „kitschig“ findet (was er mit „convict movies make her horny“ reimt); sie kritisiert sein Biertrinken und erinnert sich daran, wie sie ihn dabei erwischt hat, wie er „an meiner Unterwäsche geschnüffelt“ hat.

Sie sind sich vielleicht nicht in vielem einig, aber dieses Paar kennt die Macken des anderen in- und auswendig und liebt sich trotzdem über alles. Prine schrieb „In Spite of Ourselves“ für Daddy and Them, einen Film, in dem er und Billy Bob Thornton Brüder spielten. Der Film basierte laut Prine „sehr lose“ auf zwei Figuren aus dem Film. Aber sein Thema der Liebe mit all ihren Ecken und Kanten ist universell – und ein wichtiger Grund dafür, dass der Song in den letzten Jahren zu einem beliebten Hochzeitslied geworden ist. C.H.

„Some Humans Ain’t Human“ (2005)

Als Songwriter, der Freundlichkeit, Großzügigkeit und Menschlichkeit ausstrahlte, verleiht Prine dieser gebrochenen, aber bitterbösen Abrechnung mit der republikanischen Ideologie der Bush-Ära, die auf dem Höhepunkt des Irakkriegs veröffentlicht wurde, eine einzigartige Note von mutloser Ungläubigkeit. „Du öffnest ihre Herzen und findest Folgendes“, singt er zu einer schlichten, sanften Melodie. „Ein paar Tiefkühlpizzen/Ein paar Eiswürfel mit Haaren/Ein zerbrochenes Eis am Stiel/Da willst du nicht hin.“

Für eine politische Jeremiade ist das immer noch ziemlich schön, das Werk eines Künstlers, der der Welt selbst dann noch Schönheit verleihen konnte, wenn er über ihre hässlichsten Menschen sang. „Während des Vietnamkriegs wusste man, wenn man Menschen auf der Straße sah, auf welcher Seite sie standen“, sagte Prine. „Aber heute weiß man das nicht mehr. Es ist so weit gekommen, dass man, wenn man nichts gesagt hat, automatisch als Befürworter galt, also dachte ich mir: ‚Mensch, wenn ich von einem Bus überfahren werde, möchte ich, dass die Welt weiß, dass ich kein Republikaner war.‘“ J.D.

„Long Monday“ (2005)

Prines Stimme war voller Nostalgie und Melancholie auf „Fair & Square“, seinem ersten Album nach dem Sieg über den Krebs im Stadium IV. Einer der Höhepunkte ist diese wunderschöne Ballade, die er zusammen mit Keith Sykes geschrieben hat und in der Prine auf die guten Zeiten einer Beziehung zurückblickt und gleichzeitig andeutet, dass die Dunkelheit vor der Tür steht. „Das Radio läuft/Die Fenster sind hochgekurbelt/Und meine Gedanken sind weg“, singt Prine. Der Text handelt von einer Geliebten, die ihn für eine Woche allein zu Hause lässt. Aber Prine war ein reisender Musiker, der nicht gerne von seiner Familie getrennt war; möglicherweise sang er also von sich selbst. P.D.

„Summer’s End“ (2018)

Diese Ode an die späte Lebensgemeinschaft war das emotionale Herzstück von Prines triumphalem Album „The Tree of Forgiveness“ aus dem Jahr 2018. Prine beginnt den Song mit dem Bild von Badeanzügen, die auf einer Wäscheleine trocknen, bevor er die Idee eines zu Ende gehenden Sommers in eine Metapher für die schnell näher rückende Sterblichkeit verwandelt. „Nun, ich weiß es nicht, aber ich kann sehen, dass es schneit“, singt Prine und zieht das letzte Wort in die Länge, bis klar wird, was er meint.

„Dieser Song hat eine natürliche Traurigkeit, weil ich dabei an mich und John denke“, sagte seine Frau Fiona 2018. „Ich denke: ‚Okay, wir haben zwei Jahreszeiten zusammen verbracht und gehen jetzt in die dritte Jahreszeit.‘“ Prine wurde berühmt für Songs, die die Zuhörer in einem Moment zum Lachen und im nächsten zum Weinen bringen konnten. „Summer’s End“ war pure Tränen, und Brandi Carliles geisterhafte Harmonie unterstrich die Sehnsucht nach Frieden im eindringlichen Refrain „Come on home“. Wie Prine es im ergreifenden Höhepunkt des Songs ausdrückt: „Das Ende des Sommers kam schneller, als wir wollten.“ J.B.

„When I Get to Heaven“ (2018)

Prine hätte sich keinen besseren Nachruf schreiben können als diesen letzten Song seines letzten Albums. In gesprochenen Versen, die von Hank Williams‘ Alter Ego Luke the Drifter beeinflusst sind, legt Prine dar, was er tun wird, wenn er die Himmelspforte erreicht: „Wenn ich in den Himmel komme, werde ich Gott die Hand schütteln und ihm für mehr Segen danken, als ein Mensch ertragen kann“, singt Prine, bevor er alles aufzählt, wofür er dankbar ist: seine Eltern, die ihn in seiner Musikkarriere unterstützt haben, seine verstorbenen Tanten und seinen Bruder Doug und sogar seine Kritiker („diese syphilitischen Parasiten“, wie er sie nennt).

Prine verspricht, im Jenseits einen Nachtclub namens „Tree of Forgiveness“ zu eröffnen. Zu einem fröhlichen Refrain, begleitet von Kazoo-Klängen, singt er davon, einen gutaussehenden Johnny zu machen (sein berühmtes Lieblingsgetränk: Wodka und Ginger Ale) und „eine Zigarette zu rauchen, die neun Meilen lang ist“. Prine hatte in seiner gesamten Karriere als Musiker in der Sterblichkeit einen reichen Themenfundus gefunden. Wenn er über seine eigene Sterblichkeit sang, war dies ebenso voller düsterem Humor und lyrischer Präzision: „Wenn ich in den Himmel komme, werde ich diese Armbanduhr von meinem Handgelenk nehmen“, sang er. „Was wirst du mit der Zeit anfangen, wenn du die Farm gekauft hast?“ P.D.